Städtevergleich Setzt die Polizei Gummischrot ein, gehen die Wogen hoch: Wie häufig kommt das Mittel eigentlich zum Einsatz? Nicht selten greift die Polizei an illegalen Kundgebungen oder Ausschreitungen nach Fussballspielen durch. Da unterscheiden sich die Städte Basel, Bern und Zürich nicht gross. Nicht überall setzen die Einsatzkräfte aber gleich oft auf Gummischrot. Helena Krauser und Silvana Schreier 13.02.2021, 05.00 Uhr

2018 führte eine Kundgebung der PNOS zu Ausschreitungen in Basel. Die Basler Polizei setzte damals Gummischrot ein. Roland Schmid

Nur im «Masse» und «wenn nötig» dürfen Polizistinnen und Polizisten Gewalt anwenden und auf Mittel wie Gummischrot oder Reizgas zurückgreifen. So steht es im Artikel 3 des EU-Verhaltenskodex. Doch was bedeutet das genau? Ab wann ist eine Konfrontation tatsächlich gefährlich und wer entscheidet das?

Im Rahmen der «Basel nazifrei»-Prozesse kam es am Abend des 12. Januar 2021 in Basel zu einer illegalen Kundgebung. Als sich die Demonstrierenden und die Einsatzkräfte auf der Mittleren Brücke gegenüber standen, setzte die Polizei Gummischrot ein. Später wurden in den sozialen Medien Stimmen laut, die Basler Polizei greife im Vergleich zu der Polizei anderer Kantone besonders oft zu Gummischrot und der Mitteleinsatz sei unverhältnismässig.

Keine offiziellen Statistiken in Basel, Bern und Zürich

Um diese These zu untersuchen, sammelte die bz die entsprechenden Daten der Stadtpolizei Zürich sowie der Kantonspolizeien von Bern und Basel und befragte die Mediensprechenden zum Entscheidungsprozess, der zum Mitteleinsatz führt. Eine offizielle Statistik, wann und wo die jeweiligen Einsatzkräfte Gummischrot oder Reizgas eingesetzt hatten, gibt es nicht. Die meisten Informationen wurden bei der Durchsicht der Medienmitteilungen zusammengetragen.

Wie sind die Einsätze von Gummischrot in Basel geregelt?

In der Schweiz ist das Polizeigesetz kantonal geregelt. In Basel wird der Einsatz von Gummischrot und anderen Mitteln im Paragrafen 46 behandelt:



«Die Kantonspolizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben und im Rahmen der Verhältnismässigkeit unmittelbaren Zwang gegen Personen oder Sachen anwenden und geeignete Hilfsmittel einsetzen.»

Weiter heisst es, dass die Anwendung zuvor angedroht werden muss, sofern es die Umstände zulassen, damit die betroffenen Personen der polizeilichen Anordnung nachkommen können. «Es ist dasjenige Mittel zu wählen, das einen raschen und sicheren Erfolg gewährleistet und dabei am wenigsten schadet», so Toprak Yerguz, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements. Ein Protokoll des genauen Entscheidungsprozesses kann Yerguz allerdings nicht nennen. Ein solches sei nicht «alltagstauglich», sagt er. «Dynamische Situationen erfordern schnelles Handeln – das gilt für alle Mitteleinsätze», so Yerguz.

Gummischrot bei Ausschreitungen von GC-Fans

In Basel gab es laut Polizeisprecher Yerguz im Jahr 2020 und 2019 jeweils einen Einsatz von Gummischrot. Dazu kommt der aktuellste Fall von Januar 2021. 2019 setzte die Polizei bei Ausschreitungen in Zusammenhang mit einem Fussballspiel Gummischrot ein. GC-Fans zogen auf der Heimfahrt im Extrazug die Notbremse, verliessen die Waggons. Es folgte: Gummischrot von der Polizei.

Im März 2020 griffen die Basler Einsatzkräfte bei der unbewilligten Kundgebung für Solidarität mit Geflüchteten ein. Dass an diesem Tag Gummischrot abgegeben wurde, hat die Polizei bisher allerdings nicht kommuniziert. In der entsprechenden Medienmitteilung war nur von Reizstoffen die Rede.

Berner Polizisten entscheiden auch mal alleine

Etwas expliziter erläutert die Mediensprecherin der Berner Kantonspolizei Jolanda Egger das Prozedere. Sie macht deutlich: Ist die Situation besonders riskant, entscheidet der betroffene Mitarbeiter alleine über den Mitteleinsatz. Meist aber werde die aktuelle Lage eines Einsatzes laufend durch den Einsatzleiter und die im Einsatz stehenden Polizistinnen und Polizisten beurteilt. «Grundsätzlich erfolgt die übergeordnete Freigabe zum Mitteleinsatz durch den jeweiligen Einsatzleiter», so Egger.

Die Kantonspolizei Bern gibt an, 2020 zehn Mal und 2019 sieben Mal Gummischrot eingesetzt zu haben. Allerdings handelt es sich hierbei um Angaben für den ganzen Kanton. Laut den Medienmitteilungen entfallen davon vier Einsätze im 2020 und drei im Jahr zuvor auf die Stadt Bern. Laut Egger wird in Bern nicht über alle Mitteleinsätze in einer Medienmitteilung informiert. Manchmal würde auch nur über Twitter kommuniziert. Da die Rückmeldungsmechanismen nicht vereinheitlicht seien, gäbe es deshalb keine genaue Statistik zu den Einsätzen von Gummischrot.

Nur in vier Fällen ausschliesslich Gummischrot in Zürich

Auf die Nachfrage nach Daten aus den vergangenen Jahren zum Einsatz vom Gummischrot verweist die Stadtpolizei Zürich auf das Archiv der Medienmitteilungen. Dort können für das Jahr 2020 drei und für 2019 zehn Einsätze von Gummischrot festgestellt werden. Meistens wurden dabei gleich mehrere Einsatzmittel, namentlich Wasserwerfer und Reizstoffe, verwendet. Nur in vier Fällen wurde ausschliesslich Gummischrot eingesetzt.

Die Stadtpolizei Zürich will aufgrund der Bezugnahme zu der Kundgebung vom 12. Januar 2021 in Basel keine Erläuterungen abgeben, die über die Nennung der Gesetzestexte und Verordnungen hinausgehen.

Der Einsatz von Gummischrot an der «Basel nazifrei»-Demo von 2018 wird derzeit unter anderem vom Basler Strafgericht behandelt. Roland Schmid

Fazit: Basel tanzt nicht aus der Reihe

Die Zahlen – auch wenn sie nicht offiziellen Statistiken entstammen – zeigen klar: Obwohl die Stadt Bern mit rund 140'000 Einwohnerinnen und Einwohnern kleiner als die Stadt Basel mit 200'000 Bewohnenden ist, setzt die Polizei dort häufiger auf Gummischrot zur Auflösung einer Kundgebung. Das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass in Bern jährlich mehrere Demonstrationen stattfinden, die Publikum aus der gesamten Schweiz anlocken.

Weiter ist ersichtlich, dass in der Stadt Zürich ebenfalls mehr Mitteleinsätze geschehen und man zudem auf weitere Instrumente wie Wasserwerfer und Reizstoffe setzt. Die Fälle von Gummischrot ereignen sich in der grössten Schweizer Stadt meist im Nachgang zu Fussballspielen.

«Man muss immer mit Kollateralschäden rechnen»

Für Stephan Reinhardt, ehemaliger Kommandant der Kantonspolizei Aargau und heute Strafverteidiger in Zürich, setzt die Polizei in der Schweiz das Einsatzmittel Gummischrot keineswegs leichtfertig ein. «Es muss immer eine unmittelbar bevorstehende Gewalteskalation vorliegen oder ein besonders schützenswertes Rechtsgut gefährdet sein, um dieses Zwangsmittel unter Wahrung der Verhältnismässigkeit einzusetzen », so Reinhardt. Gleichwohl ziehe ein Gummischrot-Einsatz berechtigterweise die Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und Politik auf sich: «Denn es muss grundsätzlich mit Kollateralschäden gerechnet werden.»

Zu den Zwangsmitteln der Polizei gehören neben Gummischrot auch Wasserwerfer, Reizstoff und der Schlagstock. Reinhardt sagt: «Gummischrot ist auf Distanz generell ein probates Mittel, solange es richtig und verhältnismässig eingesetzt wird.» Wer auf dieses Mittel komplett verzichten möchte, braucht eine valable Alternative. «Person gegen Person» wäre keine Variante. «Bei dieser Form der Intervention sind die Kollateralschäden meistens deutlich grösser», so Reinhardt. Dies auf beiden Seiten, auch wenn gerade die Polizistinnen und Polizisten besser ausgerüstet und geschützt sind.