Starke Basler Frauen Krach ums Kloster Klingental – Nonnen kämpfen für ihre Selbstbestimmung Verfall von Disziplin und Sitten – so lautete Mitte des 15. Jahrhunderts ein Vorwurf gegen die Frauen im Kleinbasler Kloster Klingental. Die Nonnen wollten sich der strengen Reform nicht fügen. Sie wehrten sich. Doch wie viel konnten Frauen damals bewirken?

16.02.2021

Sehen so disziplinlose Klosterfrauen aus? Im Angesicht des dreifaltigen Gottes und unter Gesang der himmlischen Heerscharen zerren Dämonen der Hölle an der Waagschale der Sünden. Nach dieser Vorstellung liessen sich zwei Klingentaler Klosterfrauen 1517 malen. Aquarell nach Emanuel Büchel 1768 zu einem Wandbild im Klingentaler Kreuzgang. Bild: zVg

Das Kloster Klingental zählte im 15. Jahrhundert zu den reichsten Konventen der Stadt. Kurz nach der Gründung im 13. Jahrhundert wurde es dem Predigerorden angegliedert.

Die Frauen, die zum grossen Teil aus der städtischen und ländlichen Aristokratie stammten, brachten beim Klostereintritt Güter und Einkünfte mit. Auch Stiftungen und Schenkungen für das Seelenheil mehrten den Reichtum des Klosters. Klingental wurde durch diese Praktiken zum Raum für Repräsentation und bezeugte das Prestige der Stifter.

Mitte des 15. Jahrhunderts hatten sich in ganz Europa schon viele Klöster einer Reform unterzogen. Für geistliche Frauen bedeutete das vor allem strenge Klausur und Verzicht auf persönlichen Besitz. Demnach durften die Frauen das Kloster unter keinen Umständen verlassen und mussten all ihr Hab und Gut abgeben. Die Kleinbasler Nonnen wollten sich der strengeren Regeltreue nicht fügen, denn ihre Selbstbestimmung stand auf dem Spiel. Ihnen wurde Verfall von Disziplin und Sitten vorgeworfen. Mit ihrem Widerstand versetzten sie Basel jahrelang in Unruhe.

Zwischen den Nonnen, der städtischen Gesellschaft und der Basler Regierung entstand im Laufe der Jahre eine Wechselbeziehung, die zu jener «Verweltlichung» beitrug, die den Frauen vorgeworfen wurde. Tatsächlich waren sich die Nonnen über die Einhaltung der Klosterdisziplin auch selbst nicht immer einig. Als sich der Basler Dominikanerkonvent zur Reform entschloss, trennten sich die Klingentaler Frauen vom Predigerkloster und unterstellten sich 1431 dem Bischof von Konstanz. Doch die Prediger gaben keine Ruhe und erreichten 1477 beim Papst, dass dieser die Reform des Klosters Klingental anordnete.

Die Klingentaler Klosterfrauen genossen den Schutz der Stadtmauer und das Basler Bürgerrecht. Das Klosterareal wurde damals grosszügig rund um den Kreuzgang erweitert. Heute sind nur noch die ältesten Konventsgebäude direkt am Rhein erhalten. (Ausschnitt aus dem Merianplan von 1615) Bild: zVg

Mit Schwert und Spiess gegen die Reform

Gleichgesinnte fanden die Prediger beim Leonhardsstift und bei einzelnen Ratsherren. Am 8. Januar 1480 verpflichteten sich diese Bündnispartner, die Reform im Klingental durchzusetzen und die Kosten dafür zu tragen. Als ein Notar die päpstlichen Anordnungen vor den versammelten Frauen verlas, unterbrachen diese ihn mit liturgischen Gesängen, rezitierten Verse und liefen polternd durch das Refektorium. Sie machten derart lauten Krach, dass die Reformanweisungen unverständlich blieben. Später hiess es, die Frauen hätten gar zu Schwert und Spiess gegriffen, sich mit Prügeln gewehrt und mit Brandlegung gedroht. Damit begann ein Jahr dauernder Streit, der den Papst, den Erzherzog Sigmund von Österreich und zuletzt sogar die Eidgenossenschaft beschäftigte. Die Angelegenheit erreichte grosse politische Bedeutung. Modern gesprochen hatten die Klingentalerinnen eine «Staatsaffäre» bewirkt.

Vertreibung und Gegenwehr

Als die Reformer von den Klingentalerinnen Gehorsam und die Herausgabe von Klosterschlüsseln und -siegeln forderten, verweigerten sich die Frauen. Man sperrte sie in ihre Schlafzellen, bis sie bereit waren, einen Vertrag zu unterzeichnen, der festhielt: Frauen, die sich der Reform nicht unterwerfen, müssen ausziehen, dürfen aber ihr Vermögen mitnehmen. Nun demonstrierten die Klingentalerinnen ihren Zusammenhalt und verliessen geschlossen das Kloster. Die Prediger ersetzten sie durch Reformschwestern, aus einem Kloster, das die Reform schon vollzogen hatte.

Derweil fochten die vertriebenen Klingentalerinnen den unter Zwang unterschriebenen Vertrag an. Als Frauen und geistliche Personen habe ihnen die Unterzeichnung gar nicht zugestanden, sodass sie sich nun auch nicht an den Vertrag gebunden sahen. Ein genialer Schachzug war, dass sie heimlich das Konventssiegel entwendeten und damit im Namen des Klosters weiterhin Quittungen ausstellten und Zinse eintrieben. Somit konnten die Frauen den Reichtum ihres Konvents in ihrem weitreichenden Netzwerk ins Spiel bringen. So versprachen sie Erzherzog Sigmund von Österreich nicht nur ihre Fürbitte, sondern auch 8000 Gulden, falls er die Widerrufung der päpstlichen Anordnung bewirken könne. Sigmund liess sich darauf ein, sodass sich das Blatt wendete.

Ein stiller Sieg

Am 8. Oktober 1483 unterzeichneten die Gesandten Erzherzog Sigmunds und die Vertreter der Eidgenossen, also die beiden massgeblichen politischen Akteure, die Beilegung des Streites. Die Prediger wurden verpflichtet, den Klosterfrauen sämtliche Güter und Zinsen zurückzuerstatten und für die entstandenen Kosten 11'500 Gulden zu zahlen, damals eine exorbitante Summe. Im Wortlaut der Urkunde kommen die Klosterfrauen nur als Objekt der Verhandlung vor, nicht als Sprecherinnen. Dessen ungeachtet hängt an letzter Stelle der langen Siegelreihe auch das Klingentaler Konventssiegel. Klingental wurde unter päpstliche Aufsicht gestellt. Die Frauen bezeichneten sich in der Folge nicht mehr als Konvent, sondern als Kapitel und präsentierten sich damit als Stiftsdamen, deren Gelübde Weltoffenheit nicht ausschloss.

Das Klingentaler Klostersiegel am rechten Ende der Klingentaler Urkunde Nr. 2400 und die Siegel der Vertragspartner. Der Wechsel der Ordenszugehörigkeit spiegelt sich nach der Reform in der geänderten Gravur der Siegelumschrift wider. Bild: zVg

Mächtig und beherrscht

Mit dem Vertrag von 1483 hatten die Klingentalerinnen gesiegt. Die Uneinigkeit der städtischen Obrigkeit war eine optimale Ausgangslage für die Frauen. Sie verteidigten ihre selbstbestimmte Lebensführung, ihre eigene Disziplin. Im Verlauf der Auseinandersetzungen hatten sie alle Register der Macht gezogen – sie klagten und protestierten, ignorierten Anweisungen, paktierten und bestachen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Trotzdem war ihre Handlungsmacht begrenzt, denn sie blieben auf die Unterstützung mächtiger Männer angewiesen. In dieser Hinsicht waren die Klosterfrauen von Klingental gleichzeitig mächtig und beherrscht.

