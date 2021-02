Starke Basler Frauen «Politische Streike sind nicht fraulicher Art» ‒ Warum die Lehrerinnen 1959 gerade deshalb auf die Strasse gingen 1959 sagen die Schweizer Männer Nein zum eidgenössischen Stimm- und Wahlrecht für Frauen. Für die Lehrerinnen am Basler Mädchengymnasium ist damit das Ende der Fahnenstange erreicht: Sie treten am 3. Februar in den Streik. Antonia Schmidlin 26.02.2021, 05.00 Uhr

Fackelzug in Basel am 1. Februar 1961. Fotoarchiv Hans Bertolf

Mit zwei Dritteln zu einem Drittel sagen die Schweizer Männer am 1. Februar 1959 Nein zum Frauenstimmrecht und erklären damit die Schweizerinnen weiterhin für politisch unmündig. Es ist das erste Mal, dass sie auf eidgenössischer Ebene über das Frauenstimmrecht entscheiden.

Am Montagmorgen nach der Abstimmung treffen sich die Lehrerinnen des Basler Mädchengymnasiums am Kohlenberg in der Pause im Lehrerinnenzimmer, wie immer getrennt von ihren Kollegen. Empört über das Abstimmungsresultat schlägt die Konrektorin Rut Keiser vor, am darauffolgenden Tag in den Streik zu treten. Mit Ausnahme der beiden nicht festangestellten Lehrerinnen unterzeichnen alle Kolleginnen eine Solidaritätserklärung. Am Dienstag, den 3. Februar, muss die Schule um 9 Uhr schliessen, weil das männliche Kollegium den Unterrichtsbetrieb nicht aufrechterhalten kann.

«Starke Frauen in der Basler Geschichte» Eine Porträtserie von Stadt.Geschichte.Basel und der bz Am 7. Februar 1971 erhielten die Schweizer Frauen das Stimmrecht auf nationaler Ebene. Zum Jubiläum veröffentlicht Stadt.Geschichte.Basel von Februar–März in der bz die Beitragsreihe «Starke Frauen in der Basler Geschichte». Wir berichten von Frauen, die ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen haben und dennoch wenig bekannt sind.

Im Schulinspektorat, Erziehungsrat, Grossrat und im Regierungsrat wird über die Lehrerinnen debattiert. Ihr Verhalten wird als «politisch unklug» und «kontraproduktiv» beurteilt, der Streik als schlechtes Vorbild für die Schülerinnen bezeichnet. Oder wie es die Tageszeitung «Basler Nachrichten» vom 7./8. Februar formuliert: «Männer mögen auf Männerart kämpfen. Frauen werden auf frauliche Art weiterkommen! Politische Streike sind nicht fraulicher Art. Frauenstreike aber, und grad noch Lehrerinnenstreike sind nach schweizerischem Empfinden absurd.»

Ein beschwerlicher Weg

Mit dem Streik greifen die Basler Lehrerinnen zu einer politischen, und damit aus damaliger Sicht «männlichen» Protestform. Diese «Anmassung» wird entsprechend geahndet: Die Lehrerinnen werden mit einem Lohnabzug in der Höhe eines Tagesverdienstes und einem schriftlichen Verweis bestraft. An der Basler Fasnacht 1959 werden Rut Keiser und Iris von Roten, deren Buch «Frauen im Laufgitter» soeben erschienen war, verunglimpft und damit gleichsam gesellschaftlich geahndet.

Ansicht des Mädchengymnasiums, Bild aus dem Jahr 1920, damals als «Töchterschule» bezeichnet. zVg

Aber nicht nur in Basel protestieren Frauen gegen die Ablehnung des Frauenstimmrechts. In Zürich werden Plakate, die für einen Beitritt zum militärischen Frauenhilfsdienst FHD werben, mit dem Spruch «nicht ohne Frauenstimmrecht» überklebt, und der 1. Februar wird in den folgenden Jahren mit einem Fackelzug begangen. Die Ablehnung des Frauenstimmrechts auf Bundesebene führt zu einer Veränderung: Die Kämpferinnen für das Frauenstimmrecht treten nun energischer auf als die Generation ihrer Mütter.

Die Taktik der kleinen Schritte

Die erste Generation der Frauenstimmrechtsaktivistinnen findet sich 1909 im Schweizerischen Verband für Frauenstimmrecht zusammen. Die Frauen verbindet die Überzeugung, dass die «Taktik der kleinen Schritte» mehr bringe als ein resolutes Fordern. Aus Angst davor, als «Suffragetten» oder «Blaustrümpfe» stigmatisiert zu werden, wollen sie eher bitten als fordern. Eine tragende Gruppe dieser ersten Generation sind die Lehrerinnen. Neben Ärztin ist Lehrerin einer der Berufe, in denen eine höhere Ausbildung und die Berufstätigkeit von Frauen schon im 19. Jahrhundert gesellschaftlich akzeptiert ist. Denn hier sind Fähigkeiten gefragt, die als «von Natur aus weiblich» gelten: erziehen, pflegen, heilen. Ausserdem lässt sich das erlernte Wissen bei einer späteren Heirat in den Dienst der Familie stellen.

Mutter und Hausfrau

Die Tätigkeit als Mutter und Hausfrau bleibt denn auch das eigentliche Ziel: Sobald eine Lehrerin heiratet, muss sie gemäss der sogenannten Zölibatsklausel ihre feste Stelle aufgeben. Sie wird damit vor die Wahl gestellt: Heirat oder Beruf. Diejenigen, die sich für den Beruf entscheiden, müssen alleine leben: Das Konkubinatsverbot untersagt einem ledigen Paar, zusammenzuwohnen. Diese Vorschriften schränken die freie Lebensgestaltung massiv ein.

Einen «Vorteil» haben diese Einschränkungen jedoch: Von Familienpflichten entbunden, haben die Lehrerinnen Zeit, sich für gesellschaftliche und politische Belange zu engagieren. Es ist also kein Zufall, dass 1959 gerade die Lehrerinnen mit einer politischen Aktion gegen das abgelehnte Frauenstimmrecht protestieren.

Stimmberechtigt, aber nicht gleichgestellt

Nach und nach verändern sich die gesellschaftlichen Spielregeln. 1962 fällt in Zürich die Zölibatsklausel für Lehrerinnen, in Basel-Stadt 1965, und bald können Paare in vielen Kantonen auch ohne Trauschein zusammenleben. Der Wirtschaftsboom schafft viele neue Arbeitsplätze, und macht Frauen zu gefragten Arbeitskräften.

Die Argumente gegen das Frauenstimmrecht überzeugen immer weniger. Bei den Männern findet ein Umdenken statt: In etlichen Kantonen stimmen sie dem kantonalen Frauenstimmrecht zu, so in Basel 1966. Das eidgenössische Frauenstimmrecht wird 1971 angenommen. 1990 muss Appenzell Innerrhoden nach einem Bundesgerichtsentscheid als letzter Kanton das kantonale Stimm- und Wahlrecht für Frauen einführen.

Rut Keiser freut sich am 26.6.1966 anlässlich eines Festaktes im Hans-Huber-Saal über die Einführung des Kantonalen Frauenstimmrechtes im Kanton Basel-Stadt. zVg

Dieses Recht hebt aber nicht alle Ungleichheiten auf: Bis zur Einführung des neuen Eherechtes im Jahre 1988 bleibt der Ehemann das alleinige Familienoberhaupt. Und obwohl das Gleichstellungsgesetzt von 1996 Diskriminierung im Bereich der Erwerbstätigkeit verbietet, liegt der durchschnittliche Männerlohn noch heute über dem durchschnittlichen Frauenlohn, dies auch bei gleicher Ausbildung und beruflicher Stellung.

Antonia Schmidlin, die Autorin dieses Textes ist freischaffende Historikerin und unterrichtet Geschichte und Italienisch am Gymnasium Liestal. Sie ist Autorin verschiedener Publikation zur Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, zur Geschlechtergeschichte und zur Basler Regionalgeschichte. Sie ist Vorstandsmitglied des Vereins Basler Geschichte, der die neue Basler Stadtgeschichte initiiert hat.

