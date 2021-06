Starke Basler Frauen Secondhand in der frühen Neuzeit: Das riskante Leben der Basler Geschäftsfrauen Im Februar 1791 reichte eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern vor dem Basler Rat Klage ein. Es ging dabei um Personen, die unerlaubterweise mit Gebrauchtwaren Handel trieben. Der Konflikt ermöglicht einen seltenen Blick auf wirtschaftliche Aktivitäten von Frauen im 18. Jahrhundert, mit denen sie sich auf einem schmalen Grat zwischen Erlaubtem, Geduldetem und Verbotenem bewegten. Anna Reimann 07.06.2021, 05.00 Uhr

Fronfastenmarkt auf dem Basler Marktplatz von Jakob Senn, 1828. Foto: Kunstmuseum Basel

Brauchte man im 18. Jahrhundert einen neuen Rock oder ein grösseres Bett, kaufte man diese oft gebraucht und verkaufte stattdessen, für was man keine Verwendung mehr hatte.

Dazu gab es in Basel verschiedene Möglichkeiten: Einzelne Objekte wurden in privaten Netzwerken weitergegeben, über Annoncen im Basler Avisblatt ausgeschrieben oder Läden und Werkstätte nahmen sie zum Weiterverkauf in Kommission. An den öffentlichen Versteigerungen, sogenannten Ganten wurden ganze Hausratsinventare einzeln an die oder den Meistbietenden versteigert und an den viermal jährlich stattfindenden Fronfastenmärkten auf dem Marktplatz (Bild) wurden Gebrauchtwaren aller Art zum Verkauf angepriesen.

Objekte aus zweiter Hand waren dabei nicht unbedingt auch zweite Wahl: Bis ins 19. Jahrhundert blieben materielle Güter immer auch eine Wertanlage, die bei Bedarf wieder zu Geld gemacht werden konnte. Wer aber durfte daraus ein Geschäft machen, gebrauchte Waren gewerbsmässig verkaufen und sich damit den Lebensunterhalt oder zumindest ein Zubrot verdienen?

Konkurrenz um Gebrauchtwaren: Wer darf sie wann und wie verkaufen?

Genau darüber waren sich die beiden Parteien im Konflikt vom Februar 1791 uneinig. Sieben Männer und fünf Frauen auf der Seite der Anklage waren der Meinung, dass dieses Privileg Bürgerinnen und Bürgern vorbehalten sei. Sie beriefen sich dabei auf eine im Jahr zuvor erneuerte Ordnung, nach der ausserhalb der Fronfastenmärkten und der Messe Fremden, Juden und Hintersassen (Einwohner und Einwohnerinnen ohne Bürgerrecht) der Handel in der Stadt verboten war. Die Angeklagten – unter ihnen fünf alleinstehende Frauen, ein Mann und zwei Ehepaare – widersprachen: Ihre Geschäfte würden «schon seith langer Zeit alhier geduldet» und seien daher rechtens. Diese Argumentation stiess beim Rat auf taube Ohren: Sie wurden angewiesen, binnen zwei Wochen sämtliche Restposten zu verkaufen und ihren Handel danach einzustellen.

«Starke Frauen in der Basler Geschichte» Teil 2 der Porträtserie von Stadt.Geschichte.Basel und der bz Nach dem ersten Teil der Serie Starke Frauen in der Basler Geschichte im Februar und März folgt nun der zweite Teil mit fünf bewegenden Porträts von einzelnen Frauen und Frauen-Kollektiven, die Spuren in der Basler Geschichte hinterlassen haben. Diesmal führt die Reise vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Diese Serie ist ein Projekt von Stadt.Geschichte.Basel, das im Rahmen des Jubiläums des Frauenstimmrechts entstanden ist. Am 7. Februar 1971 erhielten die Schweizer Frauen das Stimmrecht auf nationaler Ebene. Weitere Porträts gibt es im Stickeralbum, das zusammen mit dem Staatsarchiv Basel-Stadt veröffentlicht wurde. Stadt.Geschichte.Basel ist ein von der öffentlichen Hand und von privaten Stiftungen finanziertes Forschungsprojekt. Im Zentrum steht die Publikation der neuen Kantonsgeschichte. (hel)

In einem Einspruch legten drei der Angeklagten dar, wie das Urteil sie in ihren Existenzen bedrohe: Eine Witwe versorge vom Einkommen vier unmündige Kinder, eine zweite sei fast blind und der Laden einer Frau Bebler sei die einzige Einnahmequelle des Ehepaars. Trotz einem erneut negativen Bescheid versuchte diese Frau Bebler noch monatelang, ihr Geschäft heimlich weiterzuführen, indem sie eine Bürgerin als legale Front für ihre Aktivitäten bei sich aufnahm. Aber auch dieser Versuch scheiterte schliesslich an den wachsamen Augen der Konkurrenz und der harten Linie des Rates.

Viele Händlerinnen und Händler waren nicht Teil der Zunft

Es ist naheliegend, dass die anklagenden Parteien das Argument des fehlenden Bürgerrechts dazu nutzten, um ihre eigene Stellung im Markt zu stärken. Ein Dorn im Auge war ihnen nämlich besonders die grosse Konkurrenz an den Ganten, wo die Hintersassen-Frauen ihnen alles «vertheuren und wegkaufen» würden. Es wird aber auch deutlich, dass für Gebrauchtwarenhandel zwar in der Theorie strenge Vorschriften herrschten, die sich die Bürger und Bürgerinnen in diesem Fall auch zu Nutzen machten, diese in der Praxis aber nur bedingt durchgesetzt wurden. Besonders auffällig: Unter den zweiundzwanzig am Konflikt beteiligten Personen ist nur einer als Gremper beschrieben und damit ein Vertreter des zünftischen Gewerbes, dem eigentlich der gewerbsmässige Handel mit Gebrauchtwaren vorbehalten war.

Weibliche wirtschaftliche Aktivitäten im Allgemeinen und solche im Graubereich des Legalen im Besonderen hinterlassen in den Archiven häufig nur wenig Spuren. Es ist daher bemerkenswert, dass in diesem Konfliktfall Frauen deutlich in der Überzahl sind. Der Handel mit gebrauchten Waren bot Frauen scheinbar eine günstige Möglichkeit, sich ein eigenes Auskommen zu verschaffen. Unverheiratet bestritten sie damit ihren Lebensunterhalt, ersetzten das Einkommen von verstorbenen, abwesenden oder arbeitsunfähigen Ehemännern und ernährten damit sich und ihre Familien.

Alte Bettdecken und schicke Möbel

Ein paar dieser involvierten Frauen bewarben ihr Warenangebot auch durch Anzeigen im Basler Avisblatt. Während sich einige auf Textilien spezialisierten, boten andere ein breiteres Sortiment an, das auch Möbel und Werkzeuge umfasste und von selbstgemachten Lebensmitteln ergänzt wurde. Besonders intensiv nutzte beispielsweise die unverheiratete Bürgerin Nübling das Avisblatt: Allein im Jahr 1791 pries sie in fünf mehrfach wiederholten Anzeigen ein breites Sortiment aus Bettkästen und Bettwaren, Uhren, Mänteln, Hemden, Kleidern und Schlafröcken unterschiedlicher Materialien und Qualitäten an.

Die Hintersassen-Frauen waren zwar bereits vor dem Prozess weniger aktiv im Avisblatt, aber auch sie inserierten vereinzelt seidene Strümpfe und Kleider, Vogelkäfige, Hackbänke sowie Bettdecken und boten damit ein ähnlich grosses Angebot wie ihre Konkurrentinnen mit Bürgerrecht.

Zwar verschwinden die Angeklagten nach 1791 für ein paar Jahre aus den Anzeigen, dass sie solche in der Zwischenzeit weiterhin anonym aufgaben, ist jedoch nicht unwahrscheinlich. So meldete sich etwa die erfindungsreiche Frau Bebler ab 1799 sogar namentlich wieder zu Wort: In ihrem Geschäft am unteren Spalenberg, von dem sie sich acht Jahre zuvor angeblich zurückgezogen hatte, verkaufte sie in den nächsten Jahren u.a. «schöne grüne Fauteuils mit Geisfüssen», «nußbaumene Kommoden» und sogar ein «Flügel mit 5 Octaven». Es scheint, als habe sie einmal mehr einen Weg gefunden, ihren Laden allen Widerständen zum Trotz weiterzuführen.

Anna Reimann, die Autorin dieses Textes hat in Basel und Reykjavik Deutsche Philologie und Geschichte studiert und ist seit Dezember 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt «Märkte auf Papier». Sie schreibt an ihrer Dissertation zu den materiellen Welten des Basler Avisblatts im 18. und frühen 19. Jahrhundert.

