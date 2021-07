Starke Baslerinnen Langes Warten auf ein Echo: Meret Oppenheims Weg zur etablierten Künstlerin Lange wird Meret Oppenheim nur als Muse und Modell wahrgenommen. Dann löst sie sich aus Zwängen und Pflichten und findet grosse Resonanz für ihre eigene Kunst. Sophie Hüglin 05.07.2021, 05.00 Uhr

Meret Oppenheim 1972 bei der Eröffnung ihrer Ausstellung in Duisburg mit der «Pelztasse» von 1936. Quelle: akg-images / Brigitte Hellgoth / © 2021, ProLitteris, Zurich.

Meret Elisabeth Oppenheim wird am 6. Oktober 1913 als Tochter eines deutsch-jüdischen Arztes in Berlin geboren. Die Kriegsjahre verbringt sie mit ihrer Mutter in Delémont, wo die Grosseltern Wenger eine Messerfabrik betreiben. Sie wird evangelisch erzogen. Nach dem Krieg ziehen die Eltern nach Steinen im Wiesental, wo der Vater eine Praxis betreibt. Ausserdem ist Meret oft im Tessin, in Carona bei Lugano, wo die Grosseltern Wenger ein grosses Haus besitzen. Hier kommt sie in Kontakt mit Künstlern; ihre Tante ist sogar kurz mit Hermann Hesse verheiratet. Grossmutter Lisa Wenger ist ein wichtiges Vorbild: Sie hat die Kunstakademie in Düsseldorf besucht, ist Malerin, Autorin und engagierte Frauenrechtlerin.

Merets Vater ist mit dem Psychoanalytiker Carl Gustav Jung befreundet. So kommt auch sie mit Jungs Ideen über das kollektive Unbewusste in Berührung. Sie beginnt, ihre Träume in einem Tagebuch festzuhalten; es wird für sie zu einer wichtigen Inspirationsquelle. Noch als Schülerin fertigt sie die Collage «Das Schulheft» an; es wird in der zweiten Nummer der Zeitschrift «Le Surréalisme» abgebildet. Sie will das Gymnasium vorzeitig verlassen; ihr Vater stimmt zu.

Meret Oppenheim malte den «Würgeengel» mit 18 Jahren – ihr Schutz vor der Mutterschaft und der Dominanz über die Frau. Quelle: akg-images / M. Oppenheim / © 2021, ProLitteris, Zurich.

Mit 18 Jahren malt Meret Oppenheim eine Frau mit einem Säugling auf dem Arm, aus dessen Hals Blut spritzt. Sie nennt das Bild «Würgeengel». Dieses Bild soll sie vor dem Kinderkriegen schützen, aber auch vor Moralvorstellungen, die das Leben von Frauen und das Ihrige zu bestimmen versuchen. Während ihres Lebens wird sie sich immer wieder aus Verengungen lösen.

Mit 20 Jahren nach Paris – Malerin und Modell

1933 zieht sie 20-jährig nach Paris, um Malerin zu werden. Sie lebt dort mit ihrer Basler Freundin, der Malerin und Tänzerin Irène Zurkinden. Die Schweizer Bildhauer Alberto Giacometti und Hans Arp führen Meret in die surrealistischen Kreise ein. Für den Fotografen Man Ray posiert sie mit einer Druckerpresse: nackt und voller Druckerschwärze. Der Surrealismus will mit der Vernunft brechen und zeigen, was sich hinter der rationalen Weltsicht verbirgt: Wünsche, Träume, Absurdes und Fantastisches. Kaum jemand verkörpert dies besser als Meret Oppenheim.

Die Pelztasse – Ikone des Surrealismus

Eine Unterhaltung mit Pablo Picasso und Dora Maar im Café de Flore inspiriert Oppenheim zu ihrem berühmtesten Werk – «Le déjeuner en fourrure». Für die Surrealisten-Ausstellung in New York überzieht sie eine Porzellantasse mit Untertasse und Löffel mit feinem Gazellenfell. Das Stück wird vom Museum of Modern Art gekauft und die «Pelztasse» avanciert zur Ikone des Surrealismus. Die Künstlerin selbst wird zunächst nicht wahrgenommen; in den USA denkt man lange, bei Oppenheim handle es sich um einen Mann.

Obwohl sie sich in Paris und New York als Künstlerin einen Namen macht, wird sie von vielen nur als Muse und Modell wahrgenommen. Als das negative Auswirkungen auf ihre Kreativität hat, zieht sie Konsequenzen: 1937 beendet sie eine intensive Affäre mit Max Ernst und kehrt nach Basel zurück. Oppenheims Krise ist eine persönliche, aber auch eine politische: Die Zeichen des Krieges mehren sich und das Ende der künstlerischen Avantgarde durch den Nationalsozialismus kündigt sich an.

Ablehnung und Unverständnis – Versteinerung und Lähmung

Nach dem offenen Leben in Paris wirkt Basel auf sie beengend. Als alleinstehende Frau mit jüdischem Namen, die in dubiosen Verhältnissen lebt und Kunst macht, die man kaum begreift, trifft sie auf Ablehnung. Zwei Jahre lang besucht sie die Kunstgewerbeschule. In dieser schwierigen Zeit schafft sie vieles, vernichtet aber auch vieles. An den wenigen erhaltenen Werken ist eine Verhärtung und Lähmung ablesbar. Oppenheim malt Frauen aus Stein und Gürteltiere auf dem Rücken.

1945 lernt sie den Kaufmann Wolfgang La Roche kennen, den sie 1949 heiratet. Sie wohnt mit ihm zuerst am Rheinsprung, später in Schloss Angenstein bei Aesch; es folgen Bern, Thun und Oberhofen am Thuner See.

Sich die Freiheit nehmen

1954, nach einer schlaflosen Nacht, ist ihre Krise plötzlich beendet. Sie mietet sich ein Atelier in Bern und löst sich aus Pflichten und Zwängen. Sie schreibt: «Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen.» In den folgenden Jahren wird Meret Oppenheim eine der treibenden Kräfte der Kunstszene in Bern. Sie zeichnet, malt, dichtet, schafft Skulpturen und entzieht sich der Zuordnung zu einer Kunstrichtung, auch der zum Surrealismus.

Das Changieren zwischen Natur und Kultur und die Faszination an Verwandlungsprozessen zieht sich durch ihr Werk und zerreisst sie zugleich. Sie sagt von sich: «Ja, ich habe Prinzipien, aber ich wechsele sie.»

Der weibliche Künstler

Inzwischen ist Meret Oppenheim eine etablierte Künstlerin. 1975 wird sie mit dem Kunstpreis der Stadt Basel ausgezeichnet. Mit Bezug auf den jungen und ganz besonders «den weiblichen Künstler» sagt sie in ihrer Rede: «Wenn einer eine eigene Sprache, neue Sprache spricht, die noch niemand versteht, dann muss er manchmal lange warten, bis er ein Echo vernimmt.»

Hinter dem SBB: das doppelte Strassenschild der Meret Oppenheim-Strasse. Gestaltet vom Basler Künstler Peter Suter zum Anlass «100 Jahre Meret Oppenheim in Basel» am 22. April 2014. Foto: Kenneth Nars

Im Alter von 72 Jahren, am 15. November 1985, stirbt Meret Oppenheim in Basel am Tag der Vernissage ihres Buches «Caroline». Sie wird in Carona im Familiengrab bestattet. Ein Drittel ihrer Werke geht als Legat an das Kunstmuseum Bern. Seit 2001 wird der mit 40'000 Franken höchstdotierte Kunstpreis der Schweiz, der Prix Meret Oppenheim, vergeben. 2013, zu ihrem 100. Geburtstag, fanden zahlreiche Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen statt.

