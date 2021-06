Entwicklung der Mortalität in den beiden Basel

Statistiken Basel-Stadt verzeichnete 2020 die höchste Mortalitätsrate – was alarmierend klingt, verlangt nach Einordnung Das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichte diese Woche die Auswertung zur «natürlichen Bevölkerungsbewegung» im Jahr 2020. In den beiden Basel sind im vergangenen Jahr 4692 Personen verstorben. Mehr als sonst. Aber nur minim mehr. Was bedeuten diese Zahlen auf die Region heruntergebrochen? Aimee Baumgartner 26.06.2021, 05.00 Uhr

Das Wortbild WAS BLEIBT auf dem Friedhof am Hörnli in Riehen am Freitag, 10. April 2020. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Angespannt verfolgen viele Schweizerinnen und Schweizer täglich die Entwicklung der Coronazahlen im Land, in ihrem Kanton und der Gemeinde. Sie steigen noch immer – aber immer weniger schnell. In dieser Woche veröffentlichte das Bundesamt für Statistik (BFS) ihre Auswertung zur «Natürlichen Bevölkerungsbewegung im Jahr 2020». Hinter dem nüchternen Titel steckt im Wesentlichen eine Bilanz darüber, wie schlimm Covid-19 die Schweiz getroffen hat. Ein anerkannter Faktor ist die Sterblichkeit beziehungsweise die Übersterblichkeit. So ist unter anderem zu lesen, dass im letzten Jahr fast 76'000 Menschen verstorben sind – an, mit oder ohne Corona. In Basel-Stadt waren es nach Angaben des Kantons 2159 Todesfälle, im Baselbiet 2533.

Schweizweit starben mehr Personen als im Vorjahr. «2020 haben die Todesfälle in der Schweiz um 12,4 Prozent zugenommen», schreibt das BFS. In den Monaten März und April nahmen die Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent zu, von Oktober bis Dezember lag die Zahl gar um 45 Prozent höher. Eine besondere Erwähnung erhält auch der Kanton Basel-Stadt. Neben den Kantonen Tessin und Jura verzeichnete Basel-Stadt mit mehr als zehn Todesfällen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner anteilsmässig am meisten Todesfälle. Das klingt zunächst gravierend. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Todesfälle in Basel-Stadt im Vorjahresvergleich «nur» um 2,2 Prozent gestiegen sind.

Ältere Bevölkerung bedeutet grösseres Sterberisiko

Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen mahnt zur Vorsicht, wenn es um Ableitungen aus der Statistik geht. «Bei der Interpretation der vom BFS veröffentlichten sogenannten rohen Sterbeziffern muss man berücksichtigen, dass die Zahlen lediglich die Anzahl der Todesfälle in einem bestimmten Kalenderjahr auf die mittlere ständige Wohnbevölkerung wiedergeben», erklärt Steffen. So sei beispielsweise bei einer durchschnittlich älteren Bevölkerung in einer Pandemie auch das Sterberisiko grösser.

Und in dieser Kategorie ist Basel-Stadt führend. Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner leben nach Angaben des BFS hier 37 Hundertjährige und Ältere, der nationale Schnitt liegt bei 19. «Berücksichtigt man solche Unterschiede nicht, kann man zu völlig falschen Schlussfolgerungen kommen», so Steffen. Zudem weist der Kanton Basel-Stadt im nationalen Vergleich seit 1981 Jahr für Jahr die höchste Mortalität der Schweiz auf. «Das dürfte damit zusammenhängen, dass in den letzten Jahrzehnten mehr Menschen mit gesundheitlichen Belastungen bzw. Risiken in Basel-Stadt lebten. Dazu zählen beispielsweise Raucher oder Menschen mit Übergewicht.» In den letzten Jahren habe sich der Gesundheitszustand der Bevölkerung wieder verbessert, so der Basler Kantonsarzt.

Zu hohe Mortalität ist eine Entwicklung, die auch im Kanton Basel-Landschaft in den kommenden Jahren beobachtet werden könnte – denn auch hier wird die Bevölkerung älter. Machte die Altersgruppe 65+ im Jahr 1980 noch etwas mehr als 10 Prozent der Baselbieter Bevölkerung aus, waren es 2020 über 22 Prozent. Das Durchschnittsalter stieg im besagten Zeitraum von 35 auf 45 Jahre, im Gegensatz dazu fiel der Anstieg in Basel-Stadt von 41,6 auf 42,7 Jahre deutlich tiefer aus.

Auch künftig höhere Mortalität erwartet

Aufgrund dieser Erfahrungen erwarteten die zuständigen Fachpersonen beim Kanton auch ohne Pandemie für die Jahre 2020 und 2021 eine höhere Zahl an Todesfällen in Basel-Stadt als an anderen Orten in der Schweiz. Was vielleicht trotz vieler tragischer Einzelschicksale überrascht: Effektiv überschritten wurde dieser Wert der Übersterblichkeit lediglich während der ersten Coronawelle im April und während der zweiten im Dezember. Zusammengerechnet waren die Anzahl Todesfälle in Basel-Stadt über Monate hinweg sogar am unteren Ende des diagnostizierten Spektrums zu finden – wie auch in anderen Teilen des Landes. Im Baselbiet bewegten sich die tatsächlichen Sterbeziffern eher im oberen Mittelfeld der Prognosen.

Quelle: BFS – Mortalitätsmonitoring

Um die Bevölkerungszahlen interpretieren zu können, ist neben der Mortalität auch die Geburtenrate relevant. Im Coronajahr 2020 wurden erstmals klar mehr Todesfälle als Geburten verzeichnet. Es sind 2533 Kinder zur Welt gekommen und 2796 Personen verstorben. In den letzten 40 Jahren war der sogenannte Geburtenüberschuss meist dreistellig. Im Kanton Basel-Stadt wurde in diesem Zusammenhang ein anderer Trend beobachtet. In den vergangenen zehn Jahren kam es nur einmal vor, dass in einem Jahr mehr Kinder geboren wurden, als Menschen verstarben.

Unterschiedliche Faktoren beeinflussen die Interpretation

Eine Prognose für das Jahr 2021 abzugeben, sei schwierig, sagt Steffen. Aktuell gibt es in Basel-Stadt noch Meldeverzögerungen in Bezug auf die Todesfälle, zudem seien die Zahlen im Winter erfahrungsgemäss höher. Wie viele in diesem Jahr noch mit oder ohne Coronavirus im Körper sterben, wird in Statistiken zu lesen sein, die erst noch publiziert werden. Und auch deren Interpretation hängt wiederum von unterschiedlichen Faktoren ab.