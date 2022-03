Unterschiedliche Corona-Situationen in Betrieben beider Basel

Nach den Ferien Zwischen «angespannt» und «kein Problem»: Steigende Coronazahlen beeinträchtigen Betriebe in den beiden Basel unterschiedlich stark Die Anzahl der Infektionen mit dem Coronavirus nimmt auch in der Region wieder zu. Während es in einigen Betrieben dadurch zu keinen Problemen kommt, ist die Situation in anderen «angespannt», wie es auf Anfrage heisst. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Die BLT ist aktuell stärker von Ausfällen wegen Coronainfektionen betroffen, als die BVB. Kenneth Nars (Archivbild)

In der vergangenen Woche marschierten die Menschen aus der Region noch mit Larve und Piccolo durch die Stadt, jetzt, nach den Ferien, stehen sie Schlange vor den Corona-Teststationen in der Region. Die steigenden Infektionszahlen haben Folgen für Betriebe, die nicht auf Homeoffice umstellen können – wie etwa den öffentlichen Verkehr.

Die Personalsituation sei sehr angespannt, sagt Andreas Büttiker, Direktor der BLT. Es seien etwa 20 Personen, die derzeit coronabedingt ausfallen. «Wir hatten mittags noch fünf unbesetzte Dienste für den späten Nachmittag», sagt Büttiker am Montagnachmittag. Dennoch sei er zuversichtlich, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann: «Wir bekommen das hin. Falls wir niemanden finden, können wir immer noch fahrkundiges Personal aus anderen Abteilungen abziehen.» Da laut Büttiker die allermeisten der Angestellten zwar positiv getestet, aber symptomlos sind, fragt sich der BLT-Direktor jedoch, ob die fünf Tage Isolation noch zeitgemäss seien.

Personalsituation auch im UKBB «angespannt»

Auch im Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) sei die Lage angespannt, wie Sprecher Martin Bruni auf Anfrage mitteilt. Die Ausfälle wegen Corona-Erkrankungen hätten zugenommen: Während am 1. März noch 17 Mitarbeitende fehlten, seien es nun, 14 Tage später, bereits 35. Die Personalsituation sei «angespannt».

Bruni sagt: «Die Einsatzpläne müssen von Tag zu Tag neu angeschaut und umgestellt werden.» Der Regelbetrieb könne aktuell aufrechterhalten werden – dies sei jedoch nur «dank aussergewöhnlich hohem Engagement und maximaler Flexibilität der Mitarbeitenden möglich». Und man gehe davon aus, «dass die personelle Situation in den kommenden Wochen ähnlich schwierig bleiben wird», so Bruni.

Nicht alle Betriebe sind gleich stark von Ausfällen betroffen

Im Gegensatz dazu sind die Coronafälle bei Angestellten im Basler Universitätsspital offenbar nicht angestiegen. «Wir verzeichnen aktuell ungefähr gleich viele Ausfälle wie vor zwei, drei Wochen», sagt Sprecher Nicolas Drechsler. Die Erkrankungen beträfen alle Berufsgruppen ungefähr gleich stark. Man gehe davon aus, dass die Zahlen «bald» wieder sinken werden. «Aber wir beobachten die Lage täglich, um im Bedarfsfall handeln zu können.»

Auch beim basel-städtischen Pendant zur BLT ist die Situation nicht so prekär, wie die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) auf Anfrage verlauten lassen: Man habe zwar in den vergangenen Tagen eine leichte Zunahme an krankheitsbedingten Ausfällen verzeichnet, allerdings handle es sich dabei nicht nur um Coronainfektionen. Den Fahrplan könne man daher problemlos aufrechterhalten. Falls kurzfristig alle Mittel ausgeschöpft wären, könnten die BVB auch noch am entsprechenden Tag reagieren und den Fahrplan ausdünnen, so Sprecherin Sonja Körkel.

In den Schulen gibt es derweil zwar ebenfalls Ausfälle bei den Lehrpersonen, allerdings kennt man das bereits von der saisonalen Grippe, teilt das Basler Erziehungsdepartement mit. Man finde dann jeweils Ersatzlösungen, Springer oder organisiere Pensen um. Bei Coop im Detailhandel stellt die Personalsituation kein Problem dar, wie eine Sprecherin bestätigt.

