Gutes Geschäft am Weihnachtsmarkt in Basel - dank Touristen

Steigende Umsätze Touristen lassen am Basler Weihnachtsmarkt die Kassen klingeln Zum Endspurt zieht das Geschäft deutlich an – dank Gästen aus dem Ausland. Eine Umfrage der bz zeigt: Die Standbetreiber zeigen sich verhalten zufrieden. Rahel Empl Jetzt kommentieren 19.12.2021, 19.00 Uhr

Knallen am Ende gar die Korken? Der Weihnachtsmarktjahrgang 2021 wird wider Erwarten immer besser. Georgios Kefalas/Keystone

Unmittelbar nach der Türöffnung um 11 Uhr bildet sich eine Menschenschlange vor dem Eingang zum Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz. «Ausweise bereithalten», brüllt eine Security-Angestellte. Drinnen füllen sich die Gänge zwischen den Ständen im Nu, Prachtwetter an diesem Sonntag, gute Aussichten für die Standbetreiber. Sie sind sogar zu Scherzen aufgelegt, etwa Peter Schenk von der «Gschänggbox» mit Büro­accessoires aus rezykliertem Holz, der augenzwinkernd sagt: «Besser als im vergangenen Jahr läuft das Geschäft allemal.»

Es ist ein spezieller Jahrgang dieses Weihnachtsmarkts. Nicht allein wegen der pandemiebedingten Schutzmassnahmen wie Abschrankungen und Zertifikatskontrollen, sondern auch, weil er im vergangenen Jahr zwangspausieren musste. Roberto Prontera vom Liestaler Laden Kanuschka trifft den Tenor unter den Standbetreibern:

«Wir sind einfach froh, dass wir wieder arbeiten können.»

Umsatzmässig käme er mit seinen Wickelröcken nicht an den Traumjahrgang 2019 heran, aber er sei den Umständen entsprechend zufrieden. «Und zum Endspurt zieht das Geschäft deutlich an, die Leute sind kauffreudig.»

Und diese Leute sprechen selten Schweizerdeutsch. Vielmehr hört man Französisch, Hochdeutsch, Italienisch, Spanisch, manchmal auch Russisch. Bei der Confiserie Jonasch am Barfi wurden gar zwei Kubanerinnen und auch US-Amerikaner bedient, berichtet eine Angestellte: «Das hat uns überrascht. Wir haben mit wenigen bis gar keinen Touristen gerechnet.» Dafür sei das normalerweise sehr rentable Mittagsgeschäft harzig verlaufen; viele Baslerinnen und Basler seien im Homeoffice oder hätten in der Mittagspause keine Zeit gehabt, bei der Zertifikatskontrolle anzustehen.

Weniger Gäste - aber solche, die konsumieren

Ein paar Meter weiter verkauft die Basler Malerin Heidi Schmelzer-Metzger ihre liebevoll illustrierten Karten und Kalender. Auch sie berichtet von Touristen, vor allem Tessinern. Dafür seien Menschen über 60 eher seltener zu sehen gewesen. «Und zu einer Druggede ist es sowieso nie gekommen.»

Peter Schenk von der «Gschänggbox» rechnet nun mit einem Umsatzrückgang von 30 Prozent gegenüber 2019, was über seinen Erwartungen liege: «Dieses Wochenende ist richtig stark.» In aufgeräumter Stimmung ist auch Sabine Horvath, Leiterin des Basler Standortmarketings: «Diese beiden Tage waren wichtig, gerade weil das Wetter am Anfang eher schlecht gewesen ist.» Sie rechne zwar mit weniger als der Million Besucherinnen und Besucher in einem Spitzenjahr, der Publikumsaufmarsch sei jedoch «mehr als erfreulich».

Zudem habe es sich heuer weniger um Laufkundschaft als vielmehr um ein «typisches Weihnachtsmarktpublikum» gehandelt, das überdurchschnittlich gut einkauft. «Gäste aus dem Ausland waren stark vertreten, nicht zuletzt dank des Votings der Reisewebsite European Best Destinations, das Basel zum besten Weihnachtsmarkt Europas 2021 gekürt hat», so Horvath. Auch habe man davon profitiert, dass im umliegenden Ausland viele Märkte abgesagt wurden. Von einem Segen will sie dennoch nicht sprechen: «Wir sind einfach froh, das Mögliche möglich gemacht zu haben.»

Aber es ist nicht zu verleugnen: Der Basler Weihnachtsmarkt 2021 steht trotz aller Widrigkeiten unter einem ziemlich guten Stern.

