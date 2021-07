Steigende Zahlen Mit Covid-Zertifikat ins Restaurant oder Fitness? Das könnte in Basel bald zur Realität werden Die Fallzahlen steigen wieder. Während bei grösseren Events und im Nachtleben das Zertifikat bereits angewandt wird, zeigen sich sowohl linke als auch bürgerliche Basler Politiker interessiert an einem ausgeweiteten Einsatz. Elodie Kolb 29.07.2021, 05.00 Uhr

Momentan bei Clubs und grossen Events Pflicht: das Covid-Zertifikat. Ennio Leanza/KEYSTONE

Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Auch im Kanton Basel-Stadt steigen die Infektionszahlen weiterhin an: Während vor knapp zwei Wochen die Hundertermarke noch unterschritten wurde (91 isolierte Personen), bewegt sich die Anzahl angesteckter Personen mit 167 in Richtung 200. Im schweizweiten Vergleich der Sieben-Tages-Inzidenz steht Basel am Mittwoch auf Platz drei (77). Der schweizweite Wert liegt bei 58.