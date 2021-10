Vermieterin meldet sich im Fall Mammut zu Wort

Stellungnahme «Mammut»-Auszug: Jetzt meldet sich Hausbesitzerin Die Immobiliengesellschaft SF Urban Properties bedauert, dass die Outdoormarke die Gerbergasse verlässt. Rahel Empl Jetzt kommentieren 29.10.2021, 18.00 Uhr

Die Tage des «Mammut»-Ladens an der Gerbergasse sind gezählt. Ende Januar 2022 ist Schluss. Nicole Nars-Zimmer

Das Schweizer Bergsportlabel Mammut gibt den Standort Basel nach insgesamt 14 Jahren auf. Der Mietvertrag für die dreigeschossige Ladenfläche an der Gerbergasse 36 läuft Ende Januar 2022 aus und wurde gemäss Recherchen dieser Zeitung nicht verlängert. Ein Sprecher der Marke tönte am Freitag in einem der Bericht der bz an, man habe sich unter anderem wegen des «anhaltend hohen Mietpreisniveaus» zu diesem Schritt entschieden.

Aus dem Umfeld des Ladens konnte vernommen werden, dass die Hausbesitzerin, die Zürcher Immobiliengesellschaft SF Urban Properties AG, bei den Verhandlungen zu einem neuen Mietpreis sich unnachgiebig und nicht kulant gezeigt habe – obwohl die Ladenfläche renoviert werden müsste.

Interessenten für Ladenfläche haben sich bereits gemeldet

Nun meldet sich die Immobiliengesellschaft selbst zu Wort – und dementiert zumindest indirekt die Vorwürfe von «Mammut». Sarah Lenz, Sprecherin von SF Urban Properties, sagt, dass man den mieterseitigen Entscheid zum Auszug bedauere. Und: «Die Mieterin hat sich entschieden, den bestehenden Mietvertrag wie vertraglich vorgesehen zu kündigen. Eine Erhöhung des Mietzinses stand nie zur Diskussion.» Derzeit sei die SF Urban Properties AG auf der Suche nach einem Nachmieter und «mit diversen Interessenten» im Gespräch.

Vor gut einem Monat ist die Immobiliengesellschaft bereits schon mal in die Schlagzeilen geraten: Die bz deckte auf, dass es beim «Haus zum Tanz» an der Eisengasse 14/Fischmarkt 3 zu einem Streit zwischen aktuellem Mieter (Bongénie Grieder) und Vermieter (SF Urban Properties AG) gekommen ist. Die Immobiliengesellschaft hat trotz fortgeschrittenen Verhandlungen mit Grieder zu einer Verlängerung des Mietvertrags mit Globus einen neuen Deal unterschrieben. Ein Rechtsstreit scheint nicht ausgeschlossen, da Grieder nicht ausziehen will. Derzeit wollen sich jedoch beide Parteien nicht zum aktuellen Stand der Dinge äussern.