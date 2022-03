Stephan Lichtsteiner Der Ex-Nati-Captain ist Nachwuchscoach beim FC Basel: «Es ist eine Win-win-Situation» Stephan Lichtsteiner suchte nach der aktiven Karriere seinen Weg – jetzt ist er Nachwuchscoach beim FC Basel. Wie es dazu kam und was er auf dem Campus der Basler erreichen will. Céline Feller Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Tüftelt künftig beim FCB-Nachwuchs mit: Stephan Lichtsteiner, hier bei einem PR-Termin in einer Zürcher Uhrenmanufaktur. Keystone

Europameisterschaft 2021. Die Schweizer Fussballnationalmannschaft setzt zu einem ungeahnten Höhenflug an. Das epochale Achtelfinal gegen Frankreich, der tragische Viertelfinal gegen Spanien. Stephan Lichtsteiner verfolgt «seine Jungs» vor dem Fernseher, fiebert mit, freut sich, leidet mit. Und erlebt zeitgleich seine schwierigste Phase seit seinem Rücktritt vom Profi-Fussball im Sommer 2020:

«Ich hatte das Jahr in Augsburg nur dafür gemacht, um an der EM dabei sein zu können. Dann hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich hatte keine Energie mehr, ein weiteres Jahr im Ausland anzuhängen, weil die Familie schon in der Schweiz war.»

Statt weiter um einen EM-Platz zu kämpfen, ist Lichtsteiner zum Zeitpunkt des verschobenen Grossanlasses seit einem Jahr Fussball-Pensionär. In dieser Phase gewinnt er Abstand zum Fussball-Geschäft. «Das war mir wichtig. Ich wollte mal andere Sachen sehen.» Er absolviert ein Praktikum bei einem Uhrmacher und wird Verwaltungsrat beim HC Lugano – «nicht operativ, eher als Botschafter».

Verwaltungsrat Stephan Lichtsteiner mit Vicky Mantegazza, der starken Frau beim HC Lugano. Keystone

Der Wunsch nach dem täglichen Wirken

Er verbringt viel Zeit zu Hause, holt Dinge nach, die nie möglich waren vorher: unter der Woche Ski fahren gehen, drei Wochen Ferien am Stück machen mit den Kindern. Aber er merkt auch: Um nur zu Hause zu sitzen, ist er mit 38 zu jung. Und wer Lichtsteiner kennt, der weiss: Er ist zu zielstrebig, zu ehrgeizig fürs Nichtstun. Oder wie er es sagt:

«Es ist mein Charakter, dass ich mich weiterentwickeln will.»

Er möchte es in dem Bereich tun, in dem er seinen riesigen Rucksack mit Erfahrungen gefüllt hat. Auch, weil er nach einem Jahr Abstinenz merkt: «Ich gehöre auf den Platz, bin gerne draussen, spiele gerne Fussball, schaue gerne Fussball, es ist einfach mein Leben.»

Wenn er das so erzählt, sieht man dieses Leuchten in den Augen, spürt man das Feuer in den Erzählungen. Letzteres dürfte auch spürbar gewesen sein, als Lichtsteiner mit Remo Gaugler telefoniert. Zirka 90 Minuten dauert das Gespräch zwischen dem früheren Nati-Captain und dem FCB-Nachwuchschef.

«Ich weiss nicht mehr, was wir alles besprochen haben, aber ich habe gespürt, dass wir die gleichen Grundideen haben», sagt er. Es folgen zwei persönliche Treffen, Telefonate mit Klubchef David Degen und Lichtsteiner entscheidet sich, seinen Weg beim FCB fortzuführen.

Einen Weg als Jungtrainer, der mit einem Engagement als Assistent bei der U16 Kriens und der U18-Nationalauswahl vergangenes Jahr begonnen hat. «Ich hätte auch bei diesen zwei Stationen weitermachen können. Aber es war wichtig für mich, dass ich jetzt jeden Tag etwas machen kann. Das war bei der Nati leider nicht gegeben.»

Beim FCB schon. Seit dem 1. Februar ist er mannschaftsübergreifender Defensivcoach, ab Sommer übernimmt er die U15. Der Verein passe gut zu ihm und umgekehrt. Denn: «Der FC Basel ist ein Verein, der Erfolg haben will und muss. Ich bin ein Typ, der immer genau dort hin will, wo man Erfolg haben will und muss – und jetzt bin ich auch noch ein Trainer, der sich unbedingt weiterentwickeln will. Das ist super für die Jungs, das ist super für mich und super für den FCB. Es ist eine Win-win-Situation.»

Den Jungen etwas weitergeben: Stephan Lichtsteiner als Captain mit den Jung-Nationalspielern Cedric Itten (Zweiter von links) und Ruben Vargas. Keystone

Die Jungen lernen von ihm, er lernt von den Trainern

Während die jungen Spieler vom 108-fachen Nationalspieler lernen können, wie man «bewusst» verteidigt, wie er es nennt, lernt der noch unerfahrene Jungcoach vom Trainerstab in Basel. «Neben den Leuten hier kann ich weitere Schritte machen, von ihnen profitieren. Ich habe einen weiten Weg als Coach, muss noch viele Erfahrungen sammeln.»

Auf diesem noch langen Weg hat er vor allem ein Ziel: «Möglichst viele junge Spieler auf ein Top-Level bringen, sie so ausbilden, dass sie in der ersten Mannschaft eingesetzt werden können und auf internationalem Niveau verheben.»

Es klingt ähnlich wie die Worte seines früheren Nationalmannschaftskollegen Degen, und vielleicht passt es auch deshalb zusammen: Der Verein, der wieder mehr eigene Spieler auf jenes Level bringen will, welches der ehemalige Spieler von Lille, Lazio Rom, Juve, Arsenal und Augsburg jahrelang als erfolgreichster Schweizer Fussballer verkörperte.

Ex-Profis in der Juniorenausbildung beim FC Basel: Promi-Ballung auf dem Campus Stephan Lichtsteiner ist bei weitem nicht der einzige auf dem Nachwuchs-Campus des FC Basel, der eine Profikarriere hinter sich hat. Sieben weitere Trainer und Assistenten blicken auf grosse Erfahrung zurück. In der laufenden Saison kamen noch mal fast 700 Spiele in der Super League hinzu. Diese bringen der U21-Trainer Michel Renggli (41-jährig; Luzern, GC), der U16-Coach Dennis Hediger (35; Thun) sowie Markus Neumayr (35; Luzern, Vaduz) mit. Der deutsch-schweizerische Doppelbürger ist unterhalb des Junioren-Spitzenfussballs beim Footeco-Jahrgang 13 eingestiegen und übernimmt im Sommer die FE 14. Zu den alten Hasen auf dem Campus zählen der Allschwiler Giuseppe Morello (47; ex YB und viele Jahre in der Challenge League beim FC Concordia sowie FC Biel), der 2017 einstieg und aktuell die U18 anleitet, sowie Mario Cantaluppi (47), der Mann aus der Christian-Gross-Ära, der seit 2018 dabei ist und die U17 unter sich hat. Dazu kommt als Torhütertrainer der Tessiner Germano Vailati (41), der lange Jahre eine zuverlässige Nummer 2 beim FCB war. Marcel Herzog (41) schliesslich, ein weiterer Ex-Goalie, der fussballerisch beim FC Bubendorf sowie bei Congeli gross wurde und in der Saison 2011/12 mit dem FCB Meister wurde, ist seit 2019 Talentmanager auf dem Campus. Seit dem 1. Januar hat Nachwuchschef Remo Gaugler, der die Personalpolitik und Kaderzusammenstellung auf dem Campus lenkt, in Gian-Luca Privitelli (43) einen neuen Ausbildungschef zur Seite. Der Seeländer war zuletzt beim FC Thun (U18) und unterstützt bis Sommer Cheftrainerin Danique Stein beim Frauenteam. (cok)

