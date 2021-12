«Steppenwolf» Wie mir Hermann Hesse einen Filmriss bescherte 1973 war der Basler Regisseur und Schriftsteller Hansjörg Betschart als Statist bei den Dreharbeiten zur Verfilmung von Hesses Kultroman – mit ungeahnten Folgen. Hansjörg Betschart* 09.12.2021, 05.00 Uhr

Max von Sydow in der «Steppenwolf»-Verfilmung aus dem Jahr 1974. zvg

Im «Steppenwolf» legt der grüblerische Harry Haller den fünfzigsten Geburtstag fest, um sich dereinst umzubringen. Fast fünfzig Jahre nach Erscheinen von Hesses Roman fanden 1973 die Dreharbeiten zu Hallers Lebensexperiment in Basel statt. Für ein paar Tage wurde die Altstadt zu jenem «magischen Theater», das Hesse schilderte.

Horst Lang, Bühnenbildner und Leiter des Basler Kindertheaters, verwandelte die Drehorte am Spalenberg, im Rathaus und im Kleinbasel mit fasnächtlichem Elan in die Schauplätze von Hesses antibürgerlicher Traumwelt. US-Filmregisseur Fred Haynes brachte das französische Ex-Model Dominique Sanda mit Max von Sydow, Weltstar aus Schweden, in Basel zusammen. George Gruntz komponierte die Musik, die der US-Jazzmusiker Charlie Mariano spielte.

Gymnasiasten aus der Stadt sollten dabei helfen, die Dekorationen zu bauen, so auch einen Galgen beim Eingang zum «Magischen Theater» im Rathaushof. Und wir halfen begeistert mit. Wir waren die Jugend, die ihr Haar im antibürgerlichen Nachwind der 68er wehen liess. Wir waren auch die Statisten, die während der Dreharbeiten das «Magische Theater» belebten, neben einem gewichtigen Teil des Basler Theaterlebens, darunter Roy Bosier, Silvia Reize, Sunnyi Melles und Helmut Förnbacher.

So sassen wir als Statisten und Anti-Bürger unweit vom zukünftigen Hermann-Hesse-Platz, der eigentlich eine Verdickung der Rheingasse darstellt, mitten im bunten Treiben im hochdekorierten Volkshaus. Die Gäste erhielten so viel Wein, wie sie begehrten. Prostituierte lockten mit Versprechungen, Musik lud zum schrillen Maskentanz. Unsere Aufgabe als Statisten war es, echten Wein aus dem Elsass zu trinken. Jeder neue Take bedeutete für uns Maskierte: Gläser nachfüllen und – leeren.

Das Brot kommt zu spät

Da sich die Einstellungen als trickreich erwiesen, wurden sie dementsprechend oft wiederholt. Ebenso das Gläserfüllen und -leeren. Niemand bemerkte unsere Not. Als die Requisiteurin eine Schüssel mit Brotstücken in unsere Mitte schob und uns zuraunte: «Esst davon, das hält nüchtern», war es schon zu spät. Anders lässt sich der Filmriss am nächsten Tag nicht erklären. Verkatert standen wir im Pausenhof des Realgymnasiums. Und da stand auch der Galgen aus der Filmdekoration.

Die Schülerschaft rätselte. Was wollte er uns im Hof unserer Schule sagen? Die Lehrkräfte schritten mit sorgengefalteten Händen durch die Gänge. War es eine Manifestation der antiimperialistischen Front? Ein Pamphlet gegen den Vietnamkrieg? Sollten die bevorstehenden Prüfungen mit Drohungen sabotiert werden? Niemand dachte an Harry Hallers Zerrissenheit.

Drei Tage lang standen Schüler und Galgen im Hof vereint und gaben sich Rätsel auf. Drei Tage wartete man mit Sorgenfalten oder Galgenhumor auf eine Demonstration – es geschah nichts. Erst am Mittwoch wurde der Schulbetrieb durch den Lärm von Kettensägen gestört. Das letzte Requisit wurde von Stadtgärtnern zersägt. Hätte Harry Haller sich zu seinem Fünfzigsten tatsächlich das Leben nehmen wollen, er hätte – wohl mit einem leisen Lächeln über die Performance – den Eingang zum «Magischen Theater» nicht mehr gefunden.

*Hansjörg Betschart, 1955 in Basel geboren, ist Autor und Regisseur.