Sterbetourismus Schwestern aus USA wählten Freitod in der Region Basel – Familie und Freunde wussten scheinbar nichts davon Amerikanischen Medienberichten zufolge verschwanden zwei Frauen aus den USA bei ihrer Schweiz-Reise und wurden schliesslich bei Basel tot aufgefunden. Wie sich nun herausstellt, beendeten sie hier ihr Leben. bz 21.03.2022, 18.41 Uhr

Zuerst wurden Vermutungen laut, eine Drittperson sei beim Verschwinden involviert gewesen. Symbolbild: Benjamin Manser

Am 10. Februar standen zwei Schwestern zum letzten Mal mit ihren Freunden in Kontakt. Die Frauen aus den USA reisten zuvor von Chicago aus in die Schweiz und wurden am 15. Februar wieder in der Heimat erwartet. Einen Monat lang blieben sie verschwunden, wie der «Blick» berichtet. Schliesslich wurde klar: Die Schwestern kamen im Baselbiet ums Leben.