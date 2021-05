Spannungsfeld Für «Gambler» ist die Steuererklärung ein Spiel, andere hadern ernstlich damit Etwa jeder Zwanzigste in Basel wird amtlich eingeschätzt, weil er seine Steuererklärung nicht abgibt. Einige nutzen das zum eigenen Vorteil. Elodie Kolb 10.05.2021, 05.00 Uhr

Wer die Steuererklärung nicht abgibt, wird amtlich eingeschätzt (Symbolbild). Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Für manche in Basel ist die Steuererklärung mehr Spiel denn Pflicht: Dazu gehören etwa die sogenannten «Gambler», die ihre Steuererklärung absichtlich nicht abgeben. Dabei handelt es sich um gutverdienende Personen, die es damit darauf ankommen lassen, tiefer eingeschätzt zu werden, erklärt Sven Michal, Generalsekretär des Finanzdepartements, auf Anfrage. Ganz im Gegensatz dazu stehen Menschen, welche aus gesundheitlichen Gründen oder wegen einer Lebenskrise Schwierigkeiten haben, ihre Steuererklärung auszufüllen. Ob jemand aber tatsächlich damit spielt oder nicht doch in einer Krise steckt, sei schwierig zu beurteilen. Michal vermutet einige hundert Gambler in Basel.

Fünf Prozent sind «eindeutig zu viel»

Konkret sind es in Basel jährlich rund 7000 Personen, die ihre Steuerrechnung aufgrund einer amtlichen Einschätzung erhalten, weil sie die Steuererklärung nicht eingereicht haben. Das sind etwa fünf Prozent der insgesamt zirka 130'000 verschickten Steuererklärungen, so Michal. Die Veranlagungen basieren auf den Vorjahren und jeglichen anderen Daten, welche der Steuerverwaltung vorliegen.

Diese fünf Prozent hält Christoph Mattes, Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit der FHNW, «eindeutig für zu viel». Das Ausfüllen der Steuererklärung sei schliesslich obligatorisch. «Und das hat weitreichende Folgen, sowohl für die Person als auch für den Kanton.» Für entscheidend hält er allerdings die Anzahl Personen, die nach einer amtlichen Einschätzung die Steuerrechnung nicht begleichen und betreiben werden. «Das hat einen wahnsinnigen Rattenschwanz», so Mattes. Aktuelle Zahlen diesbezüglich liegen der Steuerverwaltung nicht vor.

Wegen des grossen Aufwands habe aber auch die Steuerverwaltung keinerlei Interesse an Einschätzungen, so Michal. «Es ist ein Problem und auch wir möchten die Anzahl der Einschätzungen reduzieren, aber die Anzahl ist auch nicht gestiegen.» Die Veranlagung geschehe nicht böswillig, sondern habe immer einen Grund, bestätigt Michal. Schlimmstenfalls führe eine fehlende Rückmeldung dazu, dass die Veranlagung zu hoch ausfällt.

Michal sagt: «Zwischen den Gamblern und den Menschen, die aus anderen Gründen eingeschätzt werden, entsteht für den Kanton so ein Spannungsfeld.» Die Veranlagungen seien aber pflichtgemäss: Wenn jemand nie ein Einkommen hatte, müsse die Steuerverwaltung so einschätzen, dass sie nur die nötigen Ausgaben für den Lebensunterhalt berücksichtigt, so Michal. «Eine Einschätzung darf schliesslich keine Bestrafung sein.» Eine grosse Schwierigkeit sei allerdings der Informationsrückstand der Steuerverwaltung, da sie die jeweiligen Situationen der Personen nicht kenne.

Freiwilliger Direktabzug vom Lohn wurde knapp abgelehnt

Mattes kritisiert das aktuelle Steuersystem als «uneffektiv». Denn für die Behörden bedeuten Einschätzungen einen Mehraufwand und wenn die Rechnung nicht beglichen wird, führen die folgenden Einträge in das Betreibungsregister dazu, dass die Betroffenen Beratung benötigen, um mit den Folgen umgehen zu können. «Eigentlich beschäftigt man sich gegenseitig, schlussendlich zahlt dann der Steuerzahler dafür», glaubt er. Man müsse sich überlegen, wie man diese Situation vermeiden könne. Einen Lösungsansatz sieht er im freiwilligen Abzug der Steuern direkt vom Lohn. Das hatte 2015 der damalige SP-Grossrat Rudolf Rechsteiner im Rahmen einer Motion gefordert. Mit 48 zu 47 Stimmen wurde der Gesetzesentwurf schliesslich knapp abgelehnt.

Kampagne gegen Steuerschulden lanciert

Das von Michal erwähnte Spannungsfeld bekommt Agnes Würsch, Verantwortliche für Prävention bei der Beratungsstelle Plusminus, zu spüren. Zu ihrer Klientel gehören aber keine Gambler, sondern Personen in einer Lebenskrise oder mit anderen Problemen. Wenn diese jährlich höher eingeschätzt werden, führe das oft dazu, dass sie schliesslich auf Steuerschulden sitzen bleiben, so Würsch. «Und amtliche Steuereinschätzungen stehen häufig am Anfang einer Schuldenspirale. Es gibt einfach Leute, die Probleme und mit solchen Sachen Schwierigkeiten haben.»

Gemeinsam mit 21 anderen Beratungsstellen hat Plusminus deshalb die Kampagne «mir hälfe» lanciert, um auf die Gefahr von Steuerschulden aufmerksam zu machen. Es gebe verschiedene Gründe, weswegen Leute ihre Steuererklärung nicht abgeben. «Unser Projekt fokussiert sich vor allem auf Leute in einer Krise, die vielleicht auch kognitive Probleme haben und mit administrativen Dingen nicht zurechtkommen.» Aber auch Sozialarbeitende sollen dadurch motiviert werden, ihre Patienten und Klientel auf die Steuererklärung aufmerksam zu machen. Mit der Kampagne soll zudem die Bevölkerung sensibilisiert werden. «Alle kennen jemanden, der schon einmal eingeschätzt wurde», so Würsch.