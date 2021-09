Steuern Die vergessene Dividende eines Basler Ex-Bankiers: Absicht oder Versehen? Ein Basler Ex-Bankier ficht vor Bundesgericht um die Rückzahlung der Verrechnungssteuer. Die Basler Steuerbehörde zeigt sich kulant, doch die Eidgenössische Steuerverwaltung will dies nicht akzeptieren. Christian Mensch Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bundesgericht urteilte zweimal zum Basler Steuerfall – und kam zweimal nicht zu einem Urteil in der Sache. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Teilhaber der Basler Privatbank hatten den Verkauf ihres Geldinstituts an eine andere Bank gewissenhaft vorbereitet. Sie bündelten ihre Anteile in einer neuen Gesellschaft. Diese schüttete kräftig Dividenden aus. Einem der Teilhaber, der einen Aktienkapitalanteil von 4,2 Millionen Franken hielt, wurden im Jahr 2015 so 900’000 Franken ausbezahlt – die er in der Steuererklärung nicht deklarierte.