Basler SP droht mit dem Steuer-Referendum: Nur wenige Abweichler

Finanzen Basler SP droht mit dem Steuerreferendum: Nur wenige weichen davon ab Mit Michela Seggiani und Salome Hofer scheinen nur wenige Grossrätinnen und Grossräte hinter dem Steuersenkungspaket der SP-Regierungsrätin Tanja Soland zu stehen. Andreas Möckli 29.03.2022

Bereits im Juni könnte sich der Grosse Rat über das Steuersenkungspaket der Basler Regierung beugen. Kostas Maros

Die Basler SP musste am Freitag einiges an Kritik seitens der Bürgerlichen einstecken. Der Grund: Die Partei droht mit dem Referendum, sollte die Senkung der Vermögenssteuer Teil des Steuerpakets der Regierung bleiben. «Die SP Basel-Stadt scheint nicht zu verstehen, was ein ‹Steuerpaket für sämtliche Steuerzahlenden› bedeutet», schrieb etwa LDP-Grossrat Michael Hug auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Am Freitag legte SP-Regierungsrätin Tanja Soland ein Steuersenkungspaket vor, das neben der Senkung der Einkommenssteuer und der Entlastung von Familien mit Kindern auch tiefere Vermögenssteuern vorsieht. Letzterer Teil kostet den Fiskus 12 Millionen Franken, das gesamte Paket hat Mindereinnahmen von 68 Millionen Franken zur Folge.

Doch auch innerhalb der SP können nicht alle etwas mit der Referendumsdrohung anfangen. So äusserte sich Grossrätin Michela Seggiani bereits am Freitag wohlwollend zum Steuerpaket:

Seggiani zeigt sich auf Anfrage positiv überrascht: «Ich hätte noch mit einer umfangreicheren Steuersenkung gerechnet.» Als Linke sei sie zwar per se gegen tiefere Steuern. «Allerdings haben die Bürgerlichen mehrere Vorstösse für die Entlastung der Bevölkerung im Parlament durchgebracht», sagt Seggiani. Daher habe die Regierung handeln müssen, unabhängig davon, wer gerade dem Finanzdepartement vorstehe.

SP-Grossrätin Michela Seggiani. zvg

Die Senkung der Vermögenssteuer bewertet sie als Zückerchen für sehr Vermögende. Natürlich würden diese nicht wegziehen, wenn die Steuern gleich hoch blieben. «Der Vorschlag ist Ausdruck des Goodwills gegenüber jenen, die trotz günstigerer Alternativen in Basel-Stadt bleiben.»

Als einzigen Wermutstropfen bezeichnet Seggiani den Umstand, dass Alleinstehende den kleinsten Nutzen davon haben. «Ich fände es schön, wenn auch diese für einmal stärker profitieren, schliesslich besteht ein grosser Teil unserer Gesellschaft aus Singlehaushalten.»

«Senkung der Vermögenssteuer ist nachvollziehbar»

Salome Hofer ist SP Grossrätin und Mitglied der Wirtschafts- und Abgabekommission. zvg

Zum «Team Tanja», wie sich mehrere Anhängerinnen und Anhänger des Steuerpakets auf Twitter bezeichneten, dürfte auch SP-Grossrätin Salome Hofer gehören. «Das Paket umfasst sehr viele positive Aspekte, ein grosser Teil der Bevölkerung profitiert.» Ein solches beinhalte naturgemäss diverse Massnahmen, die den verschiedenen Ansprüchen gerecht werden müssten. Dabei gebe es stets einen Punkt, der nicht zu 100 Prozent dem Willen der eigenen Wählerinnen und Wähler entspreche.

Hofer kann nachvollziehen, dass Parteikollegin Soland als Finanzvorsteherin auch die Vermögenssteuer in das Paket aufgenommen hat. Nun sei eine parteiinterne Diskussion nötig. Als Nächstes wird das Paket in der Wirtschafts- und Abgabekommission des Grossen Rats debattiert, in der Hofer Mitglied ist. Ob die Finanzkommission einen Mitbericht verfassen wird, habe diese noch nicht entschieden, sagt deren Präsident Stefan Suter (SVP).

SP-Grossrätin Edibe Gölgeli. Nicole Nars-Zimmer

Noch nicht festlegen will sich SP-Grossrätin Edibe Gölgeli, die als wirtschaftsaffin gilt. «Insgesamt finde ich das Paket ziemlich ausgewogen. Es ist nun wichtig, dass wir in der Partei über die Senkung der Vermögenssteuer diskutieren.» Sie begrüsse es, dass der tiefste Satz der Einkommenssteuer gesenkt werden soll. Davon würden schliesslich alle profitieren. «Ob es sinnvoll ist, gleichzeitig die Vermögenssteuer zu senken, erachte ich als kritisch.»

Gölgeli fragt sich, ob die Regierung nicht besser die Einkommenssteuer stärker gesenkt hätte und dafür auf andere Senkungen oder Erleichterungen verzichten könnte. Im anstehenden politischen Prozess gelte es nun, diese Abwägungen vorzunehmen.

Parteileitung dürfte Mehrheit hinter sich haben

Georg Mattmüller ist Grossrat für die SP Basel-Stadt. zvg

Insgesamt scheint aber die Leitung der Basler SP viele Grossrätinnen und Grossräte der Partei hinter sich zu haben. So etwa Georg Mattmüller. Die Positionierung der Partei in dieser Frage liege auf der Hand. In der Summe komme das Steuerpaket Besserverdienenden zugute. «Schliesslich handelt es sich um Anliegen von bürgerlichen Grossratskolleginnen und Grossratskollegen, an denen wir wenig Freude haben», sagt Mattmüller.

Die SP habe bei diesen Fragestellungen keine Mehrheit im Grossen Rat. Daher sei es fraglich, ob sich die Weichen in der Debatte anders stellen liessen.

SP-Grossrat Daniel Sägesser. Tom Ulrich

Grossrat Daniel Sägesser wird in dieser Frage ebenfalls der Partei folgen: «Ich finde die Senkung der Vermögenssteuer unnötig.» Ihm sei nicht klar, weshalb die SP mit dem Grosskapital Kompromisse eingehen müsse. Mit den 12 Millionen Franken lasse sich so viel Sinnvolleres tun. Sägesser spricht dabei vor allem Investitionen in die Energiewende an.

Eine klare Haltung hat auch Beda Baumgartner, wie Salome Hofer Mitglied der Wirtschafts- und Abgabekommission des Grossen Rats. «Ich finde schon erstaunlich, wie viele Menschen überrascht sind, dass die SP eine Senkung der Vermögenssteuer kritisch sieht», schreibt er auf Twitter. Dabei handle es sich notabene um eine Senkung, die vom Parlament oder der Bevölkerung nicht gefordert worden sei.

Die ungleiche Vermögenskonzentration sei gerade in Basel-Stadt enorm hoch. «Umso wichtiger ist es, dass das in den Verhandlungen eines ansonsten durchaus interessanten Paketes berücksichtigt wird. Damit das vorgestellte Paket in der Balance bleibt.»

