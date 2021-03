Stiftung Botnar Kindermedizin erhält eigenes Forschungsinstitut in Basel Basel-Stadt errichtet in den kommenden vier Jahren an der Schanzenstrasse einen Neubau für hundert Forscherinnen und Forscher. Christian Mensch 11.03.2021, 05.00 Uhr

Die Stiftung Botnar hat die Absicht bereits bekundet: Die Universität Basel und die ETH Zürich erhalten 100 Millionen Franken mit dem Auftrag im Bereich der Kindermedizin zu forschen. Die Hochschulen haben dazu im Herbst 2018 das Botnar Research Center for Child Health (BRCCH) gegründet. Nun werden die Pläne konkret.

Das geplante Forschungszentrum soll in direkter Nachbarschaft zum Kinderspital beider Basel und dem Basler Universitätsspital an der Ecke Schanzen- und Spitalstrasse entstehen. Dies geht aus einer Planauflage hervor, die in dieser Woche von der Basler Regierung öffentlich gemacht worden ist. Die Planauflage handelt zwar vor allem davon, wie die Strassen- und künftige Tramführung verlaufen soll. Doch gleichzeitig wird eine Zonenänderung angestrebt, die wiederum eine Voraussetzung für den Bau des Forschungszentrums ist.

Ein Institut mit hohen Ambitionen

Auf Anfrage bestätigt Immobilien Basel-Stadt, dass der Kanton mit Mitteln des Finanzvermögens den Bau finanzieren werden. Im Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt werde dazu ein Projektwettbewerb ausgeschrieben. Der Rückbau der bestehenden Gebäude soll in gut zwei Jahr beginnen, Mitte 2025 sollte der Neubau bezugsbereit sein. Das Investitionsvolumen wird derzeit nicht kommuniziert.

Patrick Mayrock, Geschäftsführer des Instituts, erklärt, es seien rund 100 Arbeitsplätze für Forschende vorgesehen. Gesucht werden Mediziner, Informatiker, Sozial- und Geisteswissenschafter, Ökonomen sowie Experten im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Die Biomediziner des neuen Forschungszentrums werden in den entsprechend eingerichteten Laboreinrichtungen der Uni Basel und der ETH Zürich arbeiten.

Vorbild Tropeninstitut

Das Institut wird bis zu sechs Assistenz-Professuren schaffen, die interdisziplinär arbeiten werden. Die Ambitionen sind hoch gesteckt: Das neue Basler Forschungszentrum will zu einem führenden Institut im Bereich der Kindermedizin werden. Konzeptionelles Vorbild scheint dafür das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut zu sein, mit dem auch eine enge Zusammenarbeit vorgesehen ist. So ist eine der Zielsetzungen des Zentrums, Methoden und Instrumente zu entwickeln, die nicht nur in den hochentwickelten und finanzstarken Industriestaaten zum Einsatz kommen können, sondern auch in Ländern mit tiefem und mittlerem Einkommen.

Das BRCCH ist ein Public-Private-Projekt mit einer für Basel neuen Organisation. Während der Kanton das Gebäude baut, tritt die Universität als Mieterin auf, die als Untermieterin das Zentrum aufnimmt, das massgeblich von einer privaten Stiftung finanziert ist. Die Botnar Stiftung gehört mit einem Vermögen von 3,5 Milliarden Franken zu den reichsten der Schweiz. Der Gründer Octav Botnar machte sein Vermögen in England als Autohändler.