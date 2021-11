Stiftung TBB Schweiz Immer mehr Findeltiere: Das Tierheim an der Birs stellt starken Anstieg fest 117 Tiere wurden innerhalb der letzten fünf Monate im Tierheim an der Birs abgegeben. Davon konnte die Hälfte nicht wieder ihren Besitzern zurückgegeben werden. Das Tierheim befürchtet, dass diese Zahlen weiterhin hoch bleiben könnten. Laura Pirroncello 22.11.2021, 11.05 Uhr

Kätzchen Knibbles ist eines der Findeltiere, um das sich das Tierheim an der Birs kümmert. zvg/Stiftung TBB Schweiz

Im Tierheim an der Birs werden immer mehr Tiere abgegeben. Dies schreibt die Stiftung TBB Schweiz in einer Mitteilung. Gleichzeitig zu dem Anstieg der Findeltiere werden ausserdem immer seltener die Besitzer der abgegebenen Tiere gefunden.

Hund Rex im Tierheim an der Birs. zvg/Stiftung TBB Schweiz

In Zahlen sieht das folgendermassen aus: Seit dem 1. Juni 2021 wurden im Tierheim 117 gefundene Tiere abgegeben. Das entspricht einem Durchschnitt von 21 Tieren pro Monat. Von den 117 Tieren wurden lediglich die Hälfte wieder von ihren Besitzern abgeholt. Laut der Stiftung TBB Schweiz war diese Quote früher regelmässig deutlich höher.

Bei den seit 1. Juni gefundenen Tieren handelt es sich um zwölf Hunde, 40 Katzen, 45 Nager und Reptilien sowie um 20 Vögel.

Anzahl Findeltiere könnte weiter steigen

Neben Hund und Katze werden auch Nager und Reptilien im Tierheim abgegeben. Hier: Bartagame Beans. zvg/Stiftung TBB Schweiz

Aktuell betreut das Tierheim an der Birs 59 Findeltiere. Diese wurden alle innerhalb der letzten Wochen und Monaten im Tierheim abgegeben. Bevor diese gefundenen Tiere zur Vermittlung freigegeben werden dürfen, gibt es eine gesetzliche Sperrfrist. Diese beträgt zwei Monate. Das Tier muss also mindestens 60 Tage im Tierheim bleiben, bevor es an einen neuen Besitzer vermittelt werden darf.

Hamster Flöckli wartet im Tierheim auf seinen Besitzer - oder auf ein neues Zuhause. zvg/Stiftung TBB Schweiz

Béatrice Kirn, die Geschäftsleiterin der Stiftung TBB Schweiz, befürchtet, dass die Anzahl Findeltiere in Zukunft hoch bleiben oder gar noch zunehmen werde. Denn Tierhaltungen sowie die illegale Einfuhr von Tieren nehme grundsätzlich zu. «Neben der grossen Zahl von unüberlegten Neuanschaffungen von Tieren ist ein Anstieg von Phänomenen wie krankhaftes Sammeln von Tieren zu beobachten», wird Kirn in der Mitteilung weiter zitiert. Ausserdem seien viele Tierhalter überfordert damit, ihre Tiere artgerecht zu halten.

Schildkröten (hier: Bruni) werden auch oft gefunden und im Tierheim abgegeben. zvg/Stiftung TBB Schweiz

Setzt man ein Tier aus, verstösst man gegen das Tierschutzgesetz. Entsprechend reicht die Stiftung TBB Schweiz bei dem Verdacht, dass ein Tier ausgesetzt wurde, regelmässig Strafanzeige gegen Unbekannt ein.