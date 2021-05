Strafgericht Basel-Stadt Es begann ganz banal: 25-Jähriger muss nach Streit mit Securitas-Mitarbeitenden ausreisen Ein Algerier wollte kurz nach acht Uhr morgens etwas aus seinem Zimmer im Bundesasylzentrum in Basel holen. Als ihm dies verwehrt wurde, wurde er ausfällig gegenüber drei Securitas-Mitarbeitenden. Dafür musste er sich vor dem Strafgericht verantworten. Silvana Schreier 05.05.2021, 18.06 Uhr

Das Bundesasylzentrum Bässlergut in Basel beherbergt Asylbewerbende, deren Asylgesuch noch in Bearbeitung ist. Es befindet sich an der deutschen Grenze, direkt neben dem Gefängnis. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Amar T.* konnte sich nicht an die Hausordnung des Bundesasylzentrums halten, darum sind wir hier.» Der Vorfall, der am Mittwochmorgen vor dem Basler Strafgericht verhandelt wurde, begann laut der Staatsanwältin sehr banal. Der Beschuldigte wollte nach acht Uhr morgens zurück in sein Zimmer. Diese sind wie die WC-Anlagen jedoch jeweils bis 11 Uhr geschlossen, da das Reinigungspersonal dann seine Arbeit erledigt.