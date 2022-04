Mietwucher-Fall kommt in Basel vor Gericht

Strafgericht Mietwucher-Fall in Basel: «Der Kanton müsste diesen Menschen günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen» Am nächsten Mittwoch wird am Basler Strafgericht ein Fall verhandelt, bei welchem einem Mann und seiner Schwester vorgeworfen wird, Personen in Notsituationen ausgenutzt zu haben. Die Sozialhilfe und der Verein für Gassenarbeit kommen regelmässig in Kontakt mit solchen Fällen. Lea Meister Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

In Mietwucher-Fällen wird meist die Notlage von Menschen ausgenutzt, die kein Einkommen und offene Betreibungen haben oder Sozialhilfe empfangen und sich mangels Alternativen mit den vorhandenen Wohnumständen begnügen müssen. Symbolbild: Annick Ramp

15 Mieterinnen und Mieter sollen von ihren Vermietern, einem Mann und seiner Schwester, ausgebeutet worden sein. Gemeinsam treten sie im Fall, der am Mittwoch vor dem Basler Strafgericht verhandelt wird, als Privatkläger auf. Zwischen Januar 2012 und September 2014 wohnten sie in möblierten Einzelzimmern in einer Liegenschaft im Kleinbasler Klybeckquartier. Mit 75'000 Franken an Mietzinsen sollen sich die Angeklagten unrechtmässig bereichert haben.

Ohne eine Wohnung wären die Mieterinnen und Mieter auf der Strasse gelandet, da sie kein Einkommen oder offene Betreibungen hatten, Sozialhilfe empfingen oder sie innert kürzester Zeit eine Unterkunft benötigten. Das Vermieterpaar nutzte also mutmasslich die Notlage der Mieterinnen und Mieter aus. Der Leerwohnungsbestand lag damals ausserdem «gerichtsnotorisch tief», wie es in der Anklageschrift heisst.

100 Personen in 14 Liegenschaften

Wer sich in Bezug auf seine Wohnsituation in einer Notlage befindet, muss sich zwangsläufig mit Bestimmungen abfinden, die unter anderen Umständen als nicht akzeptabel empfunden würden. Im vorliegenden Fall waren das die knappe Wohnfläche der ringhörigen Zimmer und das Teilen der sanitären Einrichtungen mit unbekannten Mitbewohnenden. Auch waren gewisse Zimmer nicht mit Fenstern ausgestattet, es bestand also keine Belichtung und Belüftung – ein Verstoss gegen das Bau- und Planungsgesetz, das einen solchen Raum eigentlich als «nicht zum Wohnen benützbar» abstempeln würde.

Immer wieder werden Mietwucher-Fälle in Basel vor Gericht ausgetragen, zuletzt berichtete die bz Ende Juni des vergangenen Jahres über eine Immobilienfirma, die in Basel fragwürdige Geschäfte mit Personen in schwierigen Lebenssituationen betrieb.

Die Onlineplattform «Bajour» erzählte den Fall einer IV-Bezügerin und eines Sozialhilfeempfängers, die vor der Basler Mietschlichtstelle einen Erfolg verbuchen durften. Der Vermieter muss über 10'000 Franken zurückzahlen und der Entscheid könnte Signalcharakter für weitere Betroffene haben.

Konkurrenzangebote sollen geschaffen werden

Ruedi Illes, Amtsleiter der Sozialhilfe Basel-Stadt, spricht auf Anfrage der bz von 14 sogenannten Problemliegenschaften, von denen das Amt in Basel Kenntnis hat. «In diesen Liegenschaften leben schätzungsweise knapp 100 Personen der insgesamt 11’382 Personen, die Sozialhilfe beziehen», so Illes. Weniger als ein Prozent also.

Das Amt habe aufgrund der Tätigkeit der Koordinationsstelle für prekäre Mietverhältnisse, die von Amina Trevisan geleitet wird, mittlerweile einen guten Überblick über die Problemliegenschaften der Stadt. Es sei die Aufgabe dieser Koordinationsstelle, die Vernetzung innerhalb der Verwaltung und mit anderen relevanten Akteuren sicherzustellen. Illes sagt: «Nur so erhalten wir auch Hinweise von anderen Stellen und von Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe.»

Hinweise erhält auch der Verein für Gassenarbeit Schwarzer Peter, ob auf der Gasse oder in der offenen Sprechstunde. Michel Steiner vom Verein bestätigt, dass Personen, die sich in einer prekären Wohnsituation befinden, an die erwähnte Koordinationsstelle vermittelt werden. Präventiv gegen Mietwucher vorzugehen, gestaltet sich schwierig. Steiner sieht die einzige Möglichkeit darin, Konkurrenzangebote zu schaffen. Der Kanton müsse den betroffenen Menschen also günstigen Wohnraum inklusive einer freiwilligen Begleitung zur Verfügung stellen.

Viele melden sich zu spät

Die Sozialhilfe selbst betreibt Prävention, indem sie mit Klientinnen und Klienten über eben solche problematischen Mietverhältnisse spricht und davon abrät, entsprechende Verträge einzugehen. Ganz verhindern könne man aber nicht, dass Leute in solche Situationen gerieten, schliesslich seien Sozialhilfeempfangende ja in ihrer Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt, so Illes.

Viele Betroffene meldeten sich erst bei der Koordinationsstelle, wenn der Mietvertrag schon unterschrieben sei. So entstehe aber auch regelmässig Kontakt zu Vermieterinnen und Vermietern der Liegenschaften. Illes: «Mit einigen konnten wir auch Einigungen erzielen, sodass sich die Verhältnisse gebessert haben und die Mietzinse auf ein vernünftiges Level angepasst wurden.»

Es kommt nur selten zu Verurteilungen

Bei der Notwendigkeit einer Anpassung des Miet- und Strafrechts sind sich Illes und Steiner vom «Schwarzen Peter» uneinig. Trotz der prekären Situation für die Mieterinnen und Mieter, stellt sich Illes die Frage, ob es verhältnismässig wäre, aufgrund der Grössenordnung der Anzahl Betroffener Gesetzestexte anzupassen. Steiner sagt: «Es müsste wie in Zürich möglich sein, die Besitzenden solcher Liegenschaften zu enteignen und die Gebäude dem Kanton zu übergeben.»

Zu Verurteilungen wegen Wucher kommt es vor Gericht nur ganz selten, denn die Hürden sind sehr hoch. Dies bestätigt auch Ruedi Illes. «Erfolgsversprechender sind mietrechtliche Verfahren zur Herabsetzung des Mietzinses und zur Überprüfung der Nebenkostenabrechnungen.» Sobald beim Amt Wucher im Sinne des Strafgesetzes vermutet wird, erfolgt aber eine Meldung an die Staatsanwaltschaft, wie Illes sagt. Unabhängig von den Erfolgschancen in einem allfälligen Gerichtsverfahren.

Die beschuldigten Personen im eingangs genannten Fall waren sich bewusst, dass der von ihnen verlangte Mietzins nicht im Entferntesten zu rechtfertigen war und er in einem Missverhältnis zu der eigenen Gegenleistung stand. Ob sich der Wortlaut der Anklageschrift im Urteil widerspiegelt, wird sich am kommenden Mittwoch zeigen.

