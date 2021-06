Tunesier wegen Raub und Brandstiftung vor Gericht

Strafgericht Muttenz Eigentlich wollte er nur nach Tunesien zurück: 25-Jähriger steht wegen Raub und Brandstiftung vor Gericht Dem Angeklagten droht ein Landesverweis mit Wirkung auf den ganzen Schengen-Bereich. Auch eine mehrjährige Freiheitsstrafe könnte ihn erwarten. Das Urteil wird nächste Woche gefällt. Patrick Rudin 29.06.2021, 05.00 Uhr

Nächste Woche wird am Strafgericht in Muttenz das Urteil gefällt.

Kenneth Nars

Letzte Woche ist der Mann 25 Jahre alt geworden, wobei das nicht ganz so sicher ist: Den Behörden gegenüber hat er bislang bereits mehr als ein Dutzend Aliasnamen mit verschiedenen Geburtsdaten verwendet.

Im November 2011 kam er als unbegleiteter Minderjähriger während der tunesischen Revolution nach Europa: erst mit einem Flüchtlingsboot nach Sizilien, via Palermo, dann nach Milano und zwei Monate später in die Schweiz. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, bald folgten Diebstähle, zwei Jahre nach der Einreise die erste Jugendstrafe. «Warum ich anfing zu klauen? Weil ich Geld brauchte», erklärte er am Montag im Baselbieter Strafgericht in Muttenz.

Dickes Buch an Vorgeschichten

«Sie sind ja Schweizer, oder? Können Sie mit 70 Franken in der Woche leben?», rief er dem Gerichtspräsidenten entgegen. «Wie viel brauchen Sie denn, wenn Sie draussen sind?», fragte ein Richter daraufhin. «26 Franken pro Tag», erwiderte der 25-Jährige.

Im November 2018 kassierte er vom Basler Strafgericht eine Gefängnisstrafe, weil er im Basler Bässlergut auf einen Betreuer losgegangen ist und danach noch seine Zelle in Brand gesteckt hatte. Im April 2019 wurde er vorzeitig entlassen und kam direkt in Ausschaffungshaft. Das Basler Strafgericht verhängte schon damals einen Landesverweis, doch die Sache scheint nicht ganz so einfach zu sein: Über Reisedokumente verfügt er nicht, und offenbar sind seine Adoptiveltern in Tunesien bei der Ausweisbeschaffung auch keine grosse Hilfe.

«Geben Sie mir ein Boot, und ich verlasse morgen die Schweiz!»

«Sie sind ja ohne Dokumente in die Schweiz gekommen. Was hält Sie davon ab, ohne Dokumente zurückzugehen?», fragte einer der Richter. «Geben Sie mir ein Boot, und ich verlasse morgen die Schweiz!», erwiderte der Mann.

Bald sass er wieder im Gefängnis, nebst diversen Diebstählen wirft man ihm auch einen Raubüberfall vor: Im August 2019 wollte er im Zug einem Mann den Rucksack abnehmen und schlug dabei kräftig zu. Geldprobleme hatte er eigentlich nicht, noch am selben Morgen hatte er eine saftige Entschädigung wegen ungerechtfertigter Haft erhalten.

Von der Beiständin wollte er den Kreditkarten-Code

Selbst seine ehemalige Beiständin war nicht vor ihm sicher, er schlich sich in Bärschwil in die Wohnung und nahm nebst dem Portemonnaie auch gleich noch diverse Schüssel mit, mit denen er sich Zugang zum Büro der Kesb in Laufen verschaffte. Ob es ihm dabei um vermeintliche Dokumente für seine Ausreise oder doch eher um Geld ging, wurde vor Gericht nicht so ganz klar. Danach rief er jedenfalls seine Beiständin an, weil ihm der Code für die geklaute Kreditkarte fehlte. «Das ist schon ziemlich dreist», kommentierte einer der Richter. «Ja, ich weiss, es tut mir leid. Aber das war einmalig, oder?», kommentierte der 25-Jährige.

Mit Drogen habe er am Schweizer Nationalfeiertag angefangen. «Es war am 1. August, da war eine Party. Alle Leute nehmen dort Drogen», meinte er. Die Beiständin ging damals mit ihm auch zu den Universitären Psychiatrischen Kliniken, weil sie ihn zeitweise als wahnhaft erlebte. Dort nahm man ihn aber nicht auf, er verhalte sich zu manipulativ. Die Gutachterin sprach am Montag im Gerichtssaal von einer dissozialen Persönlichkeitsstörung und sah wenig Sinn in einer Therapie.

Er steckte seine Matratze in Brand

Die meisten Schadenersatzforderungen seiner Diebstahlopfer anerkannte der Mann diskussionslos. Ein Privatkläger hatte auf Forderungen verzichtet, was den 25-Jährigen sichtlich zum Staunen brachte. «Aber warum denn?», fragte er kopfschüttelnd. «Weil er wohl dachte, er kriegt den Betrag sowieso nie zurück», kommentierte Gerichtspräsident Robert Karrer diplomatisch.

Der schwerste Vorwurf betrifft allerdings eine Brandstiftung: Im November 2019 setzte er auch im Gefängnis Muttenz seine Matratze in Brand, angeblich weil man ihm seine Medikamente verweigerte hatte. Die Gefangenenbetreuerin sagte allerdings aus, er habe seine Ruhe haben wollen und sie weggeschickt. Kurz darauf sei dann der Brandalarm losgegangen.

Dem Mann droht nebst einem neuen Landesverweis mit Wirkung auf den gesamten Schengen-Bereich auch eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Die fünf Richter fällen ihr Urteil nächste Woche.