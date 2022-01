Strafgericht Zwei Jahre nach tödlichem Unfall von Martin Vosseler: Freispruch für LKW-Chauffeur 2019 verunfallte der Umweltaktivist Martin Vosseler in der Basler Austrasse tödlich. Der 64-jährige Lastwagenchauffeur wurde nun vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Patrick Rudin 24.01.2022, 18.06 Uhr

Die Austrasse war früher gesäumt mit Parkplätzen. Für die Velofahrenden blieb neben den Tramschienen nur wenig Platz. Heute sieht die Situation anders aus. Nicole Nars-Zimmer

Der Unfall warf hohe Wellen und sorgte inzwischen auch für die Entfernung einiger zu nahe an Tramgleisen gelegenen Parkplätzen: Im Oktober 2019 geriet der Arzt und Umweltaktivist Martin Vosseler mit seinem Velo an der Basler Austrasse unter das rechte Hinterrad eines Lastwagens und wurde überrollt. Der 71-Jährige verstarb aufgrund der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zogen sich hin, im Dezember 2020 flatterte dem im Kanton Solothurn wohnenden Chauffeur des Lastwagens schliesslich ein Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung ins Haus: Die Basler Staatsanwaltschaft warf ihm vor, den Velofahrer zuerst abgedrängt und dann überfahren zu haben. Mit dem Strafbefehl war eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 120 Franken verbunden, dazu eine Busse über 2000 Franken und Verfahrenskosten von knapp 15’000 Franken. Der Mann akzeptierte den Strafbefehl nicht und erhob dagegen Einsprache. Am Montag stand der heute 64-jährige Lastwagenchauffeur deshalb vor dem Basler Strafgericht. Seit dem Unfall ist er krankgeschrieben.

Lastwagen war nur mit 23 Kilometern pro Stunde unterwegs

Klar ist, dass der LKW von der Schützenmattstrasse her rechts in die Austrasse eingebogen ist und dort stadtauswärts fuhr. Der Unfall ereignete sich erst 60 Meter nach der Kreuzung, kurz vor der Einmündung des Spalentorwegs.

Verteidiger Robert Vogel betonte, sein Mandant sei nachweislich defensiv und laut Fahrtenschreiber mit maximal 23 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Auch sei er nicht durch sein Mobiltelefon abgelenkt worden. «Er konnte den Radfahrer in dieser Situation gar nicht wahrnehmen. Er hatte keine Möglichkeit, den Unfall zu verhindern», so Vogel.

Zwei Augenzeugen vor Gericht

Direkt nach dem Unfall wurde der Lastwagen von einem hinterherfahrenden Autofahrer überholt, dieser Lenker meldete sich allerdings nicht bei der Polizei. Zwei Augenzeugen konnten lediglich Angaben zu ihren Beobachtungen kurz vor dem Unfall machen.

Weshalb genau Vosseler unter den LKW geriet, blieb am Montag schliesslich unklar. Eine Frau sagte aus, der seitliche Abstand des Lastwagens sei «genügend» gewesen und es habe so ausgesehen, als habe der Velofahrer bereits vor dem Umfallen die Kontrolle verloren. Ein Zeuge bestätigte am Montag vor Gericht, der Velofahrer sei ebenfalls von der Schützenmattstrasse her hinter dem Lastwagen in die Austrasse eingebogen. In einer früheren Aussage war er sich aber offenbar nicht ganz sicher, ob es sich wirklich um denselben Velofahrer handelte. Er beteuerte allerdings am Montag, er sei sich wegen der am Lenkerende hängenden Tasche mit Lebensmitteln sicher gewesen, dass es derselbe Velofahrer war.

Gericht rügt Staatsanwaltschaft

Einzelrichter René Ernst sprach den Lastwagen-Chauffeur am Montag schliesslich von allen Vorwürfen frei und hob den Strafbefehl auf. «Beide Zeugen haben nichts von einem Überholmanöver gesehen. Bei dieser Beweislage ist eine Sorgfaltspflichtverletzung nicht mal ansatzweise erkennbar», so Ernst. Möglicherweise sei der Velofahrer vom Trottoir her gekommen oder habe versucht, den langsam fahrenden Lastwagen rechts auf riskante Weise zu überholen. «Alles ist möglich, die Frage bleibt offen.»

Ernst betonte auch, die Staatsanwaltschaft hätte den Fall bei einer derart unklaren Beweislage niemals mit einem Strafbefehl erledigen dürfen, ein solcher sei nur in eindeutigen Fällen möglich. Laut Ernst hatte die Untersuchungsbehörde den Sachverhalt schlichtweg zu wenig abgeklärt. Die Staatsanwaltschaft kann den Freispruch noch weiterziehen.