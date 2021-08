Polizistin zeigte Ex-Polizisten wegen sexuellen Übergriffen an

Strafjustizzentrum Nach Spitzel-Vorwürfen: Basler Polizistin zeigte Ex-Kaderpolizisten wegen sexuellen Übergriffen an Normalerweise geht es in Strafgerichtssälen nüchterner zu als auf einem Mathematikerkongress, doch am Montag musste Gerichtspräsident Andreas Schröder im Justizzentrum in Muttenz alle Beteiligten immer wieder bremsen und zur Sachlichkeit ermahnen. Patrick Rudin 30.08.2021, 18.56 Uhr

Am Strafjustizzentrum in Muttenz stand am Montag ein Ex-Polizist vor Gericht. Kenneth Nars

Es ging um Vergewaltigungsvorwürfe nach einer komplizierten Beziehung, die Emotionen gingen auf beiden Seiten hoch. Angeklagt ist ein heute 64-jähriger Mann, der über 25 Jahre lang bei der Basler Polizei gearbeitet hatte. Dort lernte er eine 25 Jahre jüngere Arbeitskollegin im Fitnesscenter kennen, man kam sich näher. Er hat die Polizei vor vielen Jahren verlassen. «Freiwillig», wie er betonte, nach zwei Herzinfarkten bezieht er heute eine Invalidenrente.



«Ich habe noch nie eine Frau zu irgendetwas gezwungen», beteuerte der Mann vor Gericht. Sie sei eine gute Freundin gewesen, man habe gut miteinander sprechen können, er habe nicht allein sein wollen. Die Frau lehnte eine Beziehung zu dem verheirateten Mann zwar ab, dennoch sprach man immer wieder gemeinsam über die Zukunft, ebenso, ob er als Mann für eine Frau muslimischen Glaubens überhaupt in Frage komme.



Beschneidung versprochen

Die Chat-Protokolle lassen aufhorchen: Er versprach etwa, er würde sich für sie beschneiden lassen. «Das würde ich aber für Dich machen. Ich hab Dich so wahnsinnig lieb», schrieb er. «Das hört sich nach mehr als kollegiale Freundschaft an», kommentierte der Gerichtspräsident. Dass Emotionen im Spiel gewesen sind, räumte der Mann irgendwann ein. Aber sexuelle Übergriffe habe es nie gegeben. «Mich erstaunen die Vorwürfe brutal. Ich habe sie nie angefasst. 300-prozentig nicht», beteuerte der Angeklagte.

Am Montag überraschte er das Gericht mit der Aussage, er sei impotent wegen seiner Tabletten, die er nehmen müsse. Die drei Richter befragten am Montag über eineinhalb Stunden lang auch die heute 40-jährige Polizistin, die den Mann angezeigt hatte. Als der Gerichtspräsident die Frau am Montag damit konfrontierte, dass der 64-Jährige laut eigener Aussage keine Erektion bekommen könne, lachte sie und schüttelte den Kopf.

Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Schändung

Die Liste der Vorwürfe ist lang: Im Frühling 2014 soll er die damals 32-jährige Frau bei einem gemeinsamen Ausflug zu sexuellen Handlungen im Auto genötigt haben, als sie in Hofstetten auf einem Waldweg parkierten. Die Frau betonte, er habe sogar Haushaltspapier dabei gehabt, um hinterher alles putzen zu können. Eine ähnliche Geschichte soll sich im Februar 2015 in einem Solarium in Aesch abgespielt haben.

Er beteuert allerdings, er dürfe aus medizinischen Gründen gar nicht in eine Solarium, deshalb habe er damals draussen gewartet. Er begleitete sie indes nach Morschach, als die Frau im Mai 2015 eine berufliche Weiterbildung besuchte, sie wirft ihm in jener Nacht massive Übergriffe vor. Im November 2015 soll er ihr gar bei einem gemeinsamen Wochenende in Luzern K.-o.-Tropfen ins Cola geschüttet haben, was ihm nebst der Vorwürfe der Vergewaltigung und sexuelle Nötigung auch eine Anklage wegen Schändung einbrachte.

Auslöser für die Strafanzeige war eine Denunziation bei den

Vorgesetzten: Im Januar 2017 beschwerte sich der Mann schriftlich, die Frau würde seine neue Partnerin belästigen, die Beschwerde ging an den damaligen Basler Regierungsrat Baschi Dürr sowie den Polizeikommandanten. Im Februar hakte er nach, und als die «Basler Zeitung» die Geschichte über einen Polizeiassistenten als angeblichen «Erdogan-Spitzel» brachte, schrieb er im April 2017 erneut einen Brief an die oberste Polizeileitung: «Türkischer Spitzel» wählte er als Betreff, und dann behauptete er, die türkischstämmige Frau sei Erdogan-Anhängerin, reise oft in ihre Heimat und habe ihm gar einen Koran übergeben.

Urteil folgt am Dienstag

«Die Absicht war klar, er wollte, dass ich versetzt werde. Es war ein Racheakt. Er wusste genau, wo er mich treffen konnte, nämlich bei meinem Migrationshintergrund», sagte die Frau vor Gericht. Sie habe gegenüber der Polizeileitung Stellung nehmen müssen, und wegen dieser Geschichte sei sie auch gemobbt worden. Die Richter fällen ihr Urteil am Dienstag.