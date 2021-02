Strassenverkehr Schluss mit Buckelpiste: Basel schafft die Strassenschwellen ab Gehörten sie früher zum Strassenbild, sind die Strassenschwellen fast komplett verschwunden, den Velos zuliebe. Signalisationen haben die Kunststoff-Platten ersetzt. Nur an drei Stellen in der Stadt bleiben die Schwellen stehen – zu einem speziellen Zweck. Benjamin Wieland 03.02.2021, 18.00 Uhr

Die links bleibt – die rechts ist weg: In Basel haben die Fahrbahnschwellen als «Bremser» vor Tempo-30-Zonen ausgedient. Bilder: Kenneth Nars

Eine Ära ist in Basel zu Ende gegangen, still und leise. Eine Strassenschwelle nach der anderen hat das Bau- und Verkehrsdepartement abschrauben lassen. Zierten sie früher praktisch jede Quartierstrasse, gibt es jetzt, mit wenigen Ausnahmen, keine mehr im Stadtgebiet. «Das ist ein Segen», sagt Jörg Vitelli. «Ich werde die Dinger nicht vermissen.» Der SP-Politiker, der per Legislaturwechsel am vergangenen Montag aus dem Grossen Rat ausschied, hatte vor einem Jahr in einer schriftlichen Anfrage zumindest die Überprüfung aller Schwellen angeregt – jetzt hat sie Basel gleich ganz abgeschafft.

Die gelb-schwarzen Kunststoffbänder, Fachbegriff Pacer-Schwellen, sind bei den Verkehrsplanerinnen und -planern schon vor einiger Zeit in Ungnade gefallen. Die Hindernisse markierten meist den Beginn einer Tempo-30-Zone, sollten die Autos bremsen. Eine Garantie, dass die Höchstgeschwindigkeit dann auch wirklich eingehalten wurde, seien die mehrere Zentimeter hohen Platten aber nicht gewesen, schreibt Nicole Ryf-Stocker, Co-Leiterin Kommunikation beim Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt. «Die Pacer-Schwellen animierten vereinzelte Autofahrende sogar dazu, nach den Schwellen unnötig zu beschleunigen, was zur Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit und zu unnötigen Lärmemissionen führte und die Verkehrssicherheit der Velofahrenden gefährdete.»

Für Velos gefährlich – für Passagiere unangenehm

Die Zweiräder sind der Hauptgrund, weshalb sich Basel von den Schwellen verabschiedet. Die zusammengesteckten und quer zur Fahrbahn verschraubten Plastikelemente waren bei nicht wenigen Velofahrenden gefürchtet: Gerade bei Nässe kann das Vorderrad beim Überqueren abrutschen. Die Bänder zu umfahren war auch kein Patentrezept – zwischen Schwelle und parkierten Autos oder Trottoirrand blieb häufig wenig Platz. Mit Veloanhängern und den immer beliebteren Cargobikes war das Umfahren erst recht keine Option. Diese Gefährte wurden bei der Überfahrt durchgeschüttelt, allfällige Insassen ebenso.

Nicht zuletzt, schreibt Stocker-Ryf, seien die Schwellen zumeist schlicht überflüssig geworden. Sie wurden im grossen Stil zu Beginn der 1990er-Jahre montiert, als das Bundesrecht noch keine Bodenmarkierungen «30» oder «Zone 30» zuliess. «Deshalb entschied man sich damals», schreibt Stocker-Ryf, «diese Schwellen zu montieren, um zu verdeutlichen, dass hier eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde gilt.» Seit geraumer Zeit sind die Markierungen gestattet.

BfU mochte die Plastikdinger nie besonders

Alt Grossrat Jörg Vitelli ging es bei seiner Anfrage auch um die Velo-Schnellrouten. Diese führen nicht selten durch Quartierstrassen, wo in der Regel Schwellen montiert waren. Vitelli wollte im Februar vor einem Jahr vom Regierungsrat wissen, ob links und rechts von Schwellen eine Mindestbreite von 1,5 Metern garantiert werden könne. Kurz zuvor hatte er eine neue, besonders breite Schwelle entdeckt. Der Regierungsrat beantwortete Vitellis Anfrage damit, man wolle die noch rund 40 Schwellen bei Tempo-30-Zonen weder überprüfen noch anpassen. Er erachte es stattdessen als sinnvoller, «die noch bestehenden Schwellen etappenweise zu entfernen und einheitlich mit den Markierungen ‹Zone 30› beziehungsweise ‹30› zu ersetzen». Das ist nun geschehen.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) war gegenüber Pacer-Schwellen schon immer kritisch eingestellt. Man habe sie «praktisch nie» zur Verkehrsberuhigung in Tempo-30-Zonen empfohlen, schreibt die BfU auf Anfrage: «Die Schwellen sind Fremdkörper im Strassenraum.» Stattdessen könne man mit ‹vertikalen Versätzen› arbeiten, etwa mit Aufpflasterungen – sie wurden gerade in Basel im grossen Stil gebaut, so etwa bei der Sanierung des Riehenrings: Viele einmündenden Strassen endeten neu mit ‹Auffahrrampen› statt mit Schwellen. Immerhin: Schwellen gelten im Gegensatz zu fixen baulichen Massnahmen als günstig. Ein Exemplar mit zehn Gliedern kostet auf einschlägigen Portalen rund 1500 Franken, gute Kunden genossen sicher Mengenrabatt.

Einige gibt’s noch: Zur Raser-Prävention

Komplett verschwunden sind die Schwellen in Basel aber nicht. An drei Orten halten sie Raser im Zaum: in der Ufer- und in der Westquaistrasse im Hafen sowie auf dem Birsigparkplatz. Zwei weitere Schwellen animieren die Autos zum Bremsen, welche die Ein- und Ausfahrt des Parkings unter dem Bahnhof SBB befahren.

Sie Schwellen beim Velo-Parking Bahnhof SBB. bwi

Vitelli hat nochmals mehrere Exemplare gesichtet, wie er der bz erzählt. Vor nicht allzu langer Zeit seien auch beim Veloparking beim Bahnhof SBB neue Schwellen montiert worden. «Ginge es nach mir», sagt Vitelli, «können die schnellstens wieder weg.»