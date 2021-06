Basler SP will Verkehrspolitik radikal umdenken

Strategiepapier Von banal bis radikal: Die Basler SP hat es auf die Autofahrer abgesehen In einem 15-seitigen Forderungskatalog definiert die stärkste Basler Partei ihre Verkehrspolitik neu. Das Dokument hat es in sich. Benjamin Rosch 16.06.2021, 05.00 Uhr

Die Basler Sozialdemokraten setzen den Kurs in der Verkehrspolitik neu. Ende Monat sollen die Delegierten abstimmen, wo die wählerstärkste Partei im Kanton hin will und vor allem wie. An ihrer Versammlung vom 30. Juni debattieren die Genossen über einen 15-seitigen Forderungskatalog – und dieses Dokument liegt dieser Zeitung vor. In knapp fünfzig Postulaten, von banal bis brisant, setzt die SP ihre Leitplanken in einem der umstrittensten Themengebiete. Die bz hat sich den Katalog angeschaut und die interessantesten Punkte zusammengefasst. Die Richtung ist indes klar. Die Genossen geben Vollgas gegen den motorisierten Individualverkehr. Schon in der Einleitung steht: «Die jahrzehntelange Dominanz des Autoverkehrs (…) muss korrigiert werden, sie entspricht nicht mehr den Zielen der Zukunft.» Die Debatte, kurz vor der Grossratssitzung um die Parkraumbewirtschaftung, ist damit lanciert.

Verkehr nach Zeit

Was einst als Massnahme gegen Versorgungsengpässe in der Sueskrise anno 1956 begann, ist längst zur Klima-Aktion geworden: verkehrsfreie Tage. Nun möchte die SP auch in Basel und Riehen verkehrsfreie Sonntage einführen. «Diese könnten beispielsweise gleichzeitig mit den sehr beliebten Quartierflohmärkten stattfinden», heisst es. Zwar wird nicht näher darauf eingegangen, welche Verkehrsteilnehmer davon betroffen sein könnten. Weil aber gleichzeitig steigende Luftqualität und Reduktion der Lärmbelastung als Gründe für diese erste Massnahme angeführt sind, darf man sich ausrechnen: Es geht ums Auto. In einem anderen Postulat denkt die SP zudem darüber nach, autofreie Stunden in Quartierstrassen einzuführen.

Tempo 30 überall

Es ist eine Diskussion, wie sie am Beispiel der viel befahrenen Feldbergstrasse im Kleinbasel illustriert werden kann: Heute gelten dort 50 Stundenkilometer als Limite, künftig sollen es nur noch deren 30 sein. Geht es nach der SP, soll dies Schule machen. Konkret fordert die Partei, «dass im dichten Siedlungsgebiet Tempo 30 zur Regel und Tempo 50 zur begründeten Ausnahme» wird.

Schnellere Routen

Diese Forderung ist nicht ganz neu: Die SP verlangt in verschiedenen Teilforderungen einen Ausbau der bestehenden Velo-Infrastruktur. Zusammengefasst erinnern die Argumente stark an die Debatte rund um den an der Urne gescheiterten Veloring. Auch Velo-Schnellrouten sind bereits bei der Regierung pendent. Hierbei geht es der SP vor allem darum, den Druck zu erhöhen.

Mehr Umweltspuren

Blech soll blechen

Es ist wohl die zentrale Forderung, dringt sie doch in mehreren Stellen durch im Massnahmenkatalog. Sie ist gleichzeitig sehr kontrovers: Die SP will den Kampf um den Verkehr vor allem über die finanziellen Mittel führen. Sei es durch Mobility Pricing, durch die Verteuerung von Parkkarten für Anwohnende («viel zu tief») oder schlicht durch Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern: Autofahrer sollen mehr blechen. Den Genossen schwebt eine Umverteilung zugunsten des Veloverkehrs vor. Mit den steigenden Einnahmen sollen Mittel geäufnet werden, um bei künftigen Sanierungen die Veloinfrastruktur zu verbessern.



Verkehrsgarten Landhof?

Nach dem gestoppten Quartierparking-Projekt hat die SP eine neue Nutzung des Landhof-Areals ersonnen. «Ein zusätzlicher Verkehrsgarten soll – zum Beispiel im Rahmen der Umgestaltung des Landhofs – realisiert werden», steht im SP-Papier. Der Hintergrund ist die Velo-Bildung. Die SP will die «Velofahr-Kompetenz» an der Volksschule aber auch für Erwachsene fördern.



Veloparkings, neu und alt

Gleich mehrere Teilforderungen beschäftigen sich mit Veloabstellplätzen. Um der steigenden Anzahl Zweiräder in der Stadt die nötigen Abstellflächen zu bieten, sollen Velofahrer künftig einen Anteil an Parkhäusern erhalten, lautet etwa eine davon. Wo die überirdischen Möglichkeiten ausgehen, seien unterirdische Parkings zu bauen, «idealerweise mit Velowerkstätten, Pumpstationen und Ladestationen für E-Bikes», schreibt die SP.

öV für alle

Eine ganz radikale Forderung hat es am Ende nicht ins Papier geschafft. Die Basler SP verzichtet im Unterschied zu ihren jungen Genossen in Zürich, einen flächendeckenden Gratis-öV vorzuschlagen. Auch hier spielt aber das Portemonnaie eine wichtige Rolle. Möglichst günstig sollen Trams und Busse sein. «Die SP Basel-Stadt fordert darum ein stark subventioniertes Basel-Ticket für Menschen mit geringem Einkommen», heisst es. Damit dies einfacher Wirklichkeit wird, soll der Staat die Basler Verkehrsbetriebe auch wieder eingliedern.

Autobahn zurückbauen

Eine «Bau- und Planungssünde» sei der Autobahnabnschnitt Osttangente, der oberirdisch zwischen dem Gellert und dem Badischen Bahnhof führt. Der Bund hat den Rheintunnel zwar erst in Aussicht gestellt, die SP fordert aber bereits jetzt: «Sobald er einen Grossteil des heutigen Verkehrs aufnehmen kann, sind Massnahmen zur Stadtreparatur gefordert.» Der Abschnitt soll dann umgenutzt oder zurückgebaut werden.