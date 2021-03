Streit um Hightechkübel Chef der Stadtreinigung: «Die Abfalleimer wurden nicht angeschafft, um das Litteringproblem zu lösen» Dominik Egli erklärt im Interview, warum ihn die neuen Solarmistkübel überzeugen und warum er zuversichtlich ist, dass es im Sommer nicht zum grossen Abfalldesaster kommen wird. Und er gesteht einen kleinen, aber nicht unwesentlichen Planungsfehler bei der Installation der Kübel ein. Rahel Koerfgen 02.03.2021, 05.00 Uhr

Ziemlich unbeliebt: Dabei fassen die mit Solarstrom betriebenen Pressabfallkübel deutlich mehr Abfall als die blauen Container, die im Sommer jeweils am Rheinbord aufgestellt wurden. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Basel zerreisst sich gerade das Maul über die neuen Hightechkübel. Sie seien hässlich, zu teuer und funktionierten nicht. Herr Egli, wie kommt denn die Stadtreinigung damit klar?

Wir arbeiten jetzt seit drei Monaten mit diesen Modellen. Am Rheinbord, am Bahnhof SBB sowie am Markt- und Barfüsserplatz wurden bis dato insgesamt rund 150 Exemplare installiert. Wir sind zufrieden – und falls mal was nicht funktioniert, ist die Servicefirma schnell zur Stelle. Diese Kübel werden sich bewähren.

Sind Sie sicher? Es ist nicht mal richtig Frühling, und schon quellen sie über.

Sie sind nur in Einzelfällen am Rheinbord übergequollen. Das ist auch bei den alten Eimern und blauen Containern immer wieder passiert. Ich kann die aktuelle Diskussion um die Eimer nicht ganz nachvollziehen: Das Ziel der neuen Eimer war nie, das Litteringproblem zu lösen. Das wird Basel weiter beschäftigen. Sie ersetzen schlicht die alten Eimer und Container im Sommer.

Diese sind allerdings meist erst im Sommer übergequollen. Aber sicher nicht schon im Februar.

Es hat nichts mit den Eimern, sondern mit der Wettersituation zu tun. Eine solch gute Witterung, kombiniert mit einem Lockdown, hatten wir noch nie.

«Die Menschen strömten in Massen nach draussen, besorgten sich an den zahlreichen Take-away-Ständen am Rhein etwas zu essen und zu trinken. Das generierte verrückt viel Abfall, das haben wir zumindest tagsüber in Basel noch nie gesehen!»

Die Restaurants stellen zwar neben den Theken Abfallkübel auf, aber die meisten Leute konsumieren ja nicht direkt beim Stand.

Die Menschen werden weiterhin viel Zeit draussen verbringen. Es muss Ihnen vor dem Sommer grauen.

Nein, im Gegenteil. Bis dann wird sich die Situation tagsüber deutlich entspannen. Bis im Sommer sollten ja die Beizen wieder geöffnet sein. Bereits am vergangenen Wochenende hat sich die Lage beruhigt, weil wir die Einsätze angepasst haben.

Sprich: Es setzte Extratouren am Rhein. Das Ziel mit den neuen Eimern aber war, dass Ihre Equipen weniger Touren fahren müssen. Brauchen Sie jetzt sogar mehr Personal?

«Dass es bei den anderen 120 Kübeln funktioniert, davon redet gerade niemand.» Dominik Egli, Leiter der Basler Stadtreinigung.

K. Nars/BLZ

Bei der aktuellen Diskussion geht es komischerweise lediglich um die circa 30 Kübel am Rhein. Dass es bei den anderen 120 funktioniert, davon redet niemand. Zu Ihrer Frage: Nein, der Personalbedarf ist nicht gestiegen. Es gibt Orte, an denen wir das ganze Wochenende nicht mehr leeren müssen, wo vorher mehrere Touren nötig waren. Da zeigt sich ein enorm positiver Effekt. Das wird auch in den Quartieren der Fall sein, falls die Kübel dort installiert werden. Die Extratouren am Rhein werden also mehr als ausgeglichen.

Dann kommt es also zu diesem Personalabbau.

Ja. 15 von 200 Stellen sollen abgebaut und damit 1,5 Millionen Franken jährlich eingespart werden. Allerdings wird es keine Entlassungen geben, sondern der Abbau über natürliche Fluktuation geschehen.

Die Polemik um die Abfalleimer scheint Sie zu ärgern.

Ärgern nicht, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen.

«Im Nachhinein muss ich aber zugeben: Es wäre geschickter gewesen, hätten wir die ersten Kübel nicht am Rheinbord, sondern in den Quartieren aufgestellt.»

So hätten wir in einem entspannteren und weniger prominenten Rahmen gelernt, damit zu arbeiten.

Technische Frage: Der Eimer meldet ja dank eines Sensors, wenn er voll ist. Warum quollen einzelne denn über?

Die Eimer können eigentlich nicht überquellen. Wenn sie voll sind – jene neuen am Rhein fassen bis zu 1'000 Liter, die alten blauen Container nur 700 –, lässt sich die Klappe nicht mehr öffnen. Wenn jemand diese aber offen hält und Müll reinstopft, bis es nicht mehr geht, dann geschieht das trotzdem. Das ist aber wirklich selten passiert. Was hingegen öfter mal vorkam, ist, dass bei einem Kübel die Klappe verriegelt wurde, obwohl er nicht ganz voll war. Wir sind daran, dieses Problem mit dem Hersteller zu lösen.

Vielleicht entstanden solche Blockaden ja auch, weil illegal mehr Hauskehricht entsorgt wurde? Die Öffnungen der Kübel sind ziemlich gross.

Wir haben keine Häufung von Haushaltsabfall festgestellt. Bei den alten blauen Containern wurde alles entsorgt, vom Autopneu über den WC-Deckel bis hin zu ganzen Abfallsäcken. Das alles passt jetzt nicht mehr in diese Öffnung.

Ursprünglich plante der Kanton, 1'000 Solarkübel zu bestellen. Nach Kritik von allen Seiten scheint das nicht mehr in Stein gemeisselt. Was empfehlen Sie?

Wie gesagt: Uns bei der Stadtreinigung überzeugen sie, man könnte durchaus die vorgesehene Menge bestellen. Ein Zwischenstopp und eine Evaluation, wie es alt Regierungsrat Hanspeter Wessels beschlossen hat, kommt uns aber entgegen, weil wir nun die ganzen betrieblichen Abläufe optimal auf diese Kübel einstellen können.