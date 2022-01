Studie der UPK Baslerinnen und Basler sind kritisch gegenüber Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie Eine Studie der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel zeigt, die Basler Bevölkerung wird kritischer gegenüber Zwangsmassnahmen, je mehr sie über psychische Erkrankungen weiss. Eine Rolle spielen hierbei auch Vorurteile. Lea Meister Jetzt kommentieren 27.01.2022, 10.55 Uhr

Für die Studie haben die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel über 2200 Personen befragt. Martin Toengi

Eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie spielen Vorurteile, wie die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel in einer Mitteilung vom Donnerstag betonen. Je mehr eine Person über psychische Krankheiten wisse, desto kritischer sei sie gegenüber Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie eingestellt. Darunter werden Isolation, Zwangsmedikation und eine fürsorgerische Unterbringungen zusammengefasst.