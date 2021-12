Sucht in der Pandemie Alkoholismus im Lockdown: «Du kaufst eine 24er-Kiste Bier und gehst nach Hause» Studien zeigen, dass im Lockdown Suchtprobleme häufiger und intensiver waren. Ein Betroffener erzählt. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

André Schoder hat dem Alkohol abgeschworen. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

André Schoder weiss, wie Lockdown und Alkoholismus miteinander wechselwirken. Auf die Anfrage der «Schweiz am Wochenende» beim Blauen Kreuz beider Basel, ob ein Betroffener über seine Situation und seine Erfahrungen erzählen würde, meldet sich der 35-jährige Kranist und Familienvater aus Wahlen innerhalb kürzester Zeit. Im anschliessenden Gespräch erzählt er mit einer erstaunlichen Offenheit über seine Alkoholvergangenheit, einen Gefängnisaufenthalt, häusliche Gewalt und wie es ihm im Lockdown erging.

Selbst der Publikation eines Fotos stimmt er ohne zu Zögern zu. «Mein Psychologe hat mich gefragt, ob ich dazu bereit wäre und ich habe eingewilligt», sagt Schoder achselzuckend. Als wäre es das Normalste auf der Welt, mit seiner Suchtvergangenheit an die Öffentlichkeit zu treten. «Du kaufst eine 24er-Kiste Bier und gehst nach Hause. Denn, was willst Du sonst tun? Auf der Arbeit konnte man nicht einmal mehr einen Znüni nehmen gehen», erinnert sich Schoder an den ersten Lockdown 2020. Das sei ihm auch bei anderen Leuten aufgefallen: «Viele Leute haben das gemacht.» Die Sucht habe sich besonders zu Hause verschärft:

«Zwischen 15 und 20 Dosen Bier täglich. Manchmal mehr, manchmal weniger.»

Als die Schulen geschlossen waren, sei es wirklich eine Katastrophe für die Familie gewesen. «Ich habe einfach nicht mehr am Alltag teilgenommen. Es wird einem alles egal, man hat ja sein Bier.» Auch in Zusammenhang mit der Maskenpflicht hat Schoder immer wieder unangenehme Situationen erlebt: «Für mich war besonders der Maskenstress im ÖV schlimm. Manchmal gab’s richtige Auseinandersetzungen deswegen.»

Weniger Party- dafür mehr häusliche Drogen

Mehr als 1000 Personen nutzten 2020 die anonyme Onlineberatung von www.safezone.ch, einer Schweizer Plattform für anonyme und kostenlose Online-Beratung zu Suchtfragen. Gegenüber 2019 ist das eine Zunahme von über 50 Prozent. 2021 wurde die Marke von 1000 beratenen Personen nun bereits im ersten Halbjahr geknackt. Die meisten Anfragen betreffen das Thema Alkoholsucht, gefolgt von Cannabis.

Es ist nicht die einzige Analyse, die zeigt, wie sich Pandemie und Lockdown auf den Alkoholismus in der Schweiz ausgewirkt haben. Laut Infodrog, der schweizerischen Koordinations- und Fachstelle Sucht, haben das Veranstaltungsverbot und die Einschränkung von Sozialkontakten dazu geführt, dass weniger typische Partydrogen wie MDMA, Ecstasy oder Kokain konsumiert werden. Nicht nur Schweizer, sondern auch europäische Berichte zeigen aber, dass der Drogenkonsum nicht insgesamt abgenommen, sondern sich vor allem in Richtung von Drogen verschoben hat, die häufiger zuhause konsumiert werden – allen voran Alkohol, Tabak und Cannabis.

Zwei Schicksalsschläge innert zweier Monate

Der Beginn der Pandemie sei für Suchtkranke besonders schwierig gewesen, bestätigt auch Klauspeter Stark, Chefarzt beim Schwerpunkt für Abhängigkeitserkrankungen der Psychiatrie Baselland: «Zur Zeit der ersten Welle erreichten wir einen Teil unserer Patientinnen und Patienten mit unserem Behandlungsangebot nicht mehr.» Nachdem sich im Sommer die Coronalage etwas beruhigt hatte, hätten die Patientinnen und Patienten mit deutlich zugenommenen psycho-sozialen Problemen wieder den Kontakt gesucht.

Nicht so Schoder. Dem Alkohol verfiel er 2015, als innerhalb zweier Monate sowohl Mutter als auch Bruder verstarben. «Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Auf einmal war das Haus weg, die Garage, die Freundin mit den Kindern, die Mutter, der Bruder.» Im Prinzip sei er auf der Strasse gestanden und habe nur noch getrunken, sagt er mit resignierter Stimme. Früher habe er auch härtere Drogen wie Kokain und Amphetamine konsumiert.

«Aber damit konnte ich von einem auf den anderen Tag einfach aufhören. Mit dem Bier nicht.»

Das Problem am Alkohol sei, dass er allgegenwärtiger Teil des Alltags ist: «Man kommt überall an Alkohol ran, an jeder Ecke.» Nur die Möglichkeit, bei Freunden zu übernachten, habe ihn vor der Strasse bewahrt. «Aber gearbeitet habe ich immer, selbst in dieser Zeit», betont er mehrfach, wohl um zu zeigen, dass er nicht bloss auf der faulen Haut liegen wollte. Vor Schwierigkeiten gefeit war er trotzdem nicht. Gewaltdelikte, Sachbeschädigungen in Höhe einer Viertelmillion Franken und mehrfaches Autofahren ohne Ausweis und unter Alkoholeinfluss führten zu U-Haft und einem Gefängnisaufenthalt von über einem Jahr. An der Sucht konnte jedoch auch der kalte Entzug im Gefängnis nichts ändern. «Ich habe sofort wieder damit angefangen», sagt Schoder und schüttelt den Kopf, während er sich erinnert.

Der Traum von einer eigenen Garage

Die Entscheidung, etwas an der Situation zu ändern, fällte Schoder schliesslich vergangenen Mai. «Es gab zu Hause Stress und Aggressionen. Ich wurde dann auch gewalttätig», gibt Schoder mit Reue in der Stimme zu. Nachdem das passiert war, habe er realisiert, dass er etwas ändern müsse. Die anschliessende Therapie bezeichnet er als «wirklich brutal». Dabei findet er, dass er noch Glück im Unglück hatte: «Es gab noch viel, viel schlimmere Fälle, auch in Zusammenhang mit anderen Drogen.» Besonders schlimm habe er es gefunden, wie jung manche gewesen seien.

Ob ihn das zusätzlich motiviert hat? «Klar. Man will nicht so enden. Das ist ja im Prinzip eine Selbstzerstörung.» Am 2. November konnte er die Therapie beenden. Er ist froh, es durchgestanden zu haben: «Es ist jetzt viel schöner und intensiver. Der Umgang mit der Familie ist auch anders, ruhiger, überlegter. Ich mache jetzt auch mehr mit den Kindern.» Ganz ohne Unterstützung geht es aber noch nicht, Schoder ist weiterhin in ambulanter psychologischer Therapie. Auch voll in die Arbeitswelt stürzen will er sich noch nicht. «Sonst komme ich in den Winterstress der Baustellen, die aktuell alles fertigmachen müssen, bevor es richtig kalt wird.» Er fürchtet, dass es dann schwierig werden könnte mit der Abstinenz.

Im Umgang mit seiner Situation hilft ihm das Arbeiten mit Holz, eine Tätigkeit, die er sehr gerne ausübt: «Ich mache gerne Spielzeug für meine Kinder oder restauriere altes Holzspielzeug.» Auch mit Fahrzeugen arbeitet er gerne. Deshalb würde er nicht nur gerne eine eigene Garage haben, sondern auch in die Autobranche wechseln. «Das will ich eigentlich schon lange. Ich war ja auch auf dem Weg dahin, als ich 2015 mit dem Trinken anfing.»

