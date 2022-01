Der FC Basel trotzt beim 3:0-Sieg in Luzern den Umständen

Super League Der FCB trotzt in Luzern den Umständen und hält mit dem 3:0-Sieg Schritt im Titelrennen Mit einigen personellen Umbesetzungen und Rochaden feiert Basel einen souveränen Auswärtserfolg, den man so nicht unbedingt erwartet hätte. Cheftrainer Patrick Rahmen, der vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt wird, lobt das Kollektiv. Christoph Kieslich aus Luzern 30.01.2022, 20.47 Uhr

Spätwerk: Drei Tage nach Vertragsverlängerung macht der 33-jährige Fabian Frei in Luzern zwei Tore für den FCB.

Der Druck war nicht gering, als der FC Basel in der Swissporarena zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs auflief. Er steckt in einer bewegten Transferphase, in der ihm ein zentraler Verteidiger (Eray Cömert) sowie gleich 68 Prozent seiner Scorerpunkte (Arthur Cabral und Edon Zhegrova) abhanden gekommen sind. Und die Konkurrenz im Titelrennen hatte am Vortag ungerührt vorgelegt mit mehr oder weniger überzeugenden 1:0-Siegen.

Diesen Umständen getrotzt zu haben gegen einen mit dem Rücken zur Wand stehenden FC Luzern, darf der FCB als gelungenen Start in ein neues Jahr voller neuer Hoffnungen verbuchen. Nicht ohne ein paar Wermutstropfen: Fabian Frei, der Doppeltorschütze von Luzern, wird nächsten Sonntag gegen Sion ebenso nach der vierten gelben Karte gesperrt sein wie Matías Palacios.

Rahmen regt sich auf, sieht Rot und regt sich noch mal auf

Nachdem Cheftrainer Patrick Rahmen in Luzern auf die Tribüne geschickt worden war, konnte sich der neue Assistenzcoach Boris Smiljanic schon mal einüben für den Job in der Coachingzone kommenden Sonntag in Basel gegen Sion. Freshfocus

Palacios kassierte die Karte für ein reichlich dummes Ballwegschlagen; Frei nach einer der reichlich eigenwilligen Entscheidungen von Schiedsrichter Lukas Fähndrich. Und als ob das nicht reicht, musste Michael Lang angeschlagen ausgewechselt werden und wird auch Patrick Rahmen für ein Spiel gesperrt sein. Nach einem eindeutigen, nicht geahndeten Foul an Darian Males und einer sich anschliessenden Situation, in der die Luzerner dem Ausgleich zumindest nahe kamen, regte sich der FCB-Trainer auf. Dafür sah er Gelb; für die Nachfrage «Warum?» dann auch noch Rot.

Ein Urteil, das Rahmen nicht verstehen kann. «Es waren Emotionen auf und neben dem Platz im Spiel, man regt sich auf, ohne jemanden zu beleidigen», plädierte der FCB-Coach in eigener Sache, um dann achselzuckend hinzuzufügen: «Dann stehe ich halt nächstes Mal wieder wie ein Pfarrer an der Seite.»

Was Rahmen jedoch milde stimmte, war die Leistung seines Teams: «Die Spüieler haben sich solidarisch ins Zeug gelegt. Wir haben als Kollektiv funktioniert.» Rahmen hatte einen der Neuen – die Kölner Leihgabe Noah Katterbach als Linksverteidiger anstelle von Tomas Tavares respektive von Raoul Petretta – aufgeboten, Males für den nach Florenz abgewanderten Cabral als Angriffsspitze nominiert und Wouter Burger in neuer Rolle als Innenverteidiger präsentiert.

Burger, Katterbach und Males – es funktioniert

Der Cabral-Ersatz Darian Males (links) wird von Valentin Stocker für den Treffer zum 0:2 in Luzern gefeiert. Freshfocus

Das funktionierte schon ganz gut. Man darf Burger sogar ein erstaunlich gutes, quasi fehlerfreies Spiel in ungewohnter Rolle attestieren. Der bundesligaerprobte Katterbach, erst seit anderthalb Wochen beim FCB, krönte sein Debüt mit einem famosen 60-Meter-Pass zum 0:2. Und der unermüdlich ackernde Males erzielte dieses zweite, die Partie entscheidende Tor im Stil von – sagen wir: Cabral.

Gegen die wie wild beginnenden Luzerner boten sich den Gästen sogleich zwei blendende Abschlussmöglichkeiten. Erst parierte Marius Müller einen Schuss von Frei (2.), beim darauffolgenden Eckball fing Müller einen Kopfball von Lang auf der Linie ab.

Unter ihrem neuen Trainer Mario Frick geben die Luzernern nun wieder ein eher gewohntes Bild ab: Statt dem von Fabio Celestini propagierten gepflegten Aufbau wird aus einer 4-4-2-Grundordnung mit Raute im Mittelfeld der Ball hoch und schnörkellos in die gegnerische Gefahrenzone spediert.

So kam Nikola Cumic in der 39. Minute zur besten Chance, scheiterte aber an Heinz Lindner. Zu viel mehr als einem weiteren Abschluss von Neuzugang Asumah Abubakar, den Taulant Xhaka in der 64. Minute gerade noch ablenken konnte, kamen die Innerschweizer nicht. Oder, wie es Rahmen formulierte: «Wir haben das gut wegverteidigt und wenig zugelassen.»

Mit dem 3:0 – einem sauber zu Ende gespielten Konter über den eingewechselten Sergio López, den in der ersten Stunde überzeugenden Palacios bis zum taufrisch wirkenden Oldie Fabian Frei – markierte der FCB das Ende der Remis-Serie zum Jahresende. Er erzielte wie zuletzt beim 3:1 in Luzern im November wieder einmal drei Tore und schaffte es nach sieben Spielen mal wieder, ohne Gegentor zu bleiben.

Das alles durfte man nach den Umbrüchen von diesem FCB nicht wie selbstverständlich erwarten.

Das Telegramm FC Luzern – FC Basel 3:0 (0:0) Swissporarena. – 10‘779 Zuschauer. – SR Lukas Fähndrich.

Tore: 49. Frei 0:1 (Foulpenaty). 85. Males 0:2 (Katterbach). 97. Frei 0:3 (Palacios). FC Luzern: Müller; Grether, Jaquez, Burch, Frydek; Jashari; Schulz, Ugrinic, Gentner (66. Schürpf); Abubakar (86. Sorgic), Cumic (72. Ndiaye). FC Basel: Lindner; Lang (74. López), Burger, Pelmard, Katterbach; Xhaka (65. Kasami), Frei; Ndoye (93. Tavares), Palacios, Stocker; Males. Bemerkungen: FCL ohne Simani (gesperrt), Monney und Rupp (beide verletzt). FCB ohne Esposito gesperrt), Millar (Nationalmannschaft und Padula (verletzt). Ersatzbank FCB: Gebhardt, Djiga, Kasami, López, Petretta, Tavares, Chipperfield, Hajdari und Fernandes. – Gelb-Rot: 78. Schulz (Rekamieren). Verwarnungen: 21. Cumic (Foul). 31. Palacios (Unsportlichkeit). 52. Katterbach (Foul). 60. Müller (Reklamieren). 66. Pelmard (Foul). 75. Schulz (Foul). 76. Burger (Unsportlichkeit). 78. Jahsari (Foul). 95. Frei (Handspiel). 84. Patrick Rahmen nach Reklamieren auf die Tribüne verwiesen.