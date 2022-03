4:2 bei GC: Ein Pflichtsieg des FC Basel mit einer Spur Konstanz

Super League Ein schmuckloser Basler Pflichtsieg mit einer Spur von Konstanz Das 4:2 bei den Grasshoppers ist der dritte Dreier in Serie für den FC Basel unter dem neuen Trainer. Happy ist Guillermo Abascal mit dem Vortrag seiner Mannschaft jedoch nicht. Christoph Kieslich 20.03.2022, 20.57 Uhr

Schnürt in Zürich seinen ersten Doppelpack für den FCB und gibt ein Geheimnis preis: Adam Szalai beim Kopfball zum 2:3.

Es ist einen bisschen spät für diesen Hauch von Ergebnis-Konstanz, den der FC Basel im März an den Tag legt. Eine Art Frühlingserwachen in der Super League mit dem dritten Sieg am Stück, den dieses 4:2 (2:2) bei den Grasshoppers markiert. Das ist den Baslern zuletzt bei ihrem verheissungsvollen Saisonbeginn gelungen. In den sieben Monaten dazwischen ist irgendwann einmal der FC Zürich in der Tabelle enteilt, und nach dem Samstagabend und dem FCZ-Sieg beim amtierenden Meister Young Boys sind wohl auch Restzweifel beseitigt, wer der neue Meister sein wird.

Konstant bleibt beim FCB auch, dass er einerseits in seinem Defensivverhalten Mängel aufweist, aber auch im Spielaufbau. Mit nur einer Änderung zum Donnerstag (Adam Szalai für Fedor Chalov) hatte Trainer Guillermo Abascal seine Startelf gestrickt, und die legte in der 16. Minute vor: Dan Ndoyes fein getimte Flanke vollendete Liam Millar mit seinem sechsten Ligator, einem kraftvollen Kopfball.

Was dann folgte, war weniger schmeichelhaft. Erst durfte Francis Momoh, unbelästigt von drei Baslern, einen Ball spielen, den Fabian Frei mit dem Oberschenkel in den Lauf von Kaly Sène ablenkte. Der Leihspieler des FCB profitierte von Michael Langs Stellungsfehler und liess sich allein vor Heinz Lindner nicht zweimal bitten, sein zehntes Saisontor zu erzielen (24.).

Die beiden besten Basler Viertelstunden

Zwölf Minuten später sahen die Basler beim Verteidigen eines Eckballs erst kollektiv nicht gut aus und dann Lindner sowie Tomas Tavares individuell. Mit dem Hinterteil drückte Hayao Kawabe die Kugel über die Linie, und Lang fand zur Pause: «Hinten sind wir zum Teil wild.»

Liam Millar und der FC Basel wollen gegen GC und Allan Arigoni gewinnen. Die bisherigen Duelle in dieser Saison endeten aus FCB-Sicht 2:0 (am 1. Spieltag in Zürich) und 2:2 (am 18. Spieltag in Basel). Freshfocus Bendeguz Bolla hat in der 12. Minute die erste Abschlusschance des Spiels. ENNIO LEANZA Liam Millar trifft in der 16. Minute zum 1:0 für den FC Basel. Dan Ndoye hatte die punktgenaue Flanke geschlagen. Claudio Thoma Mit seinem sechsten Saisontor baut der Kanadier seinen Vorsprung in der internen FCB-Torschützenliste aus. Claudio Thoma Doch nur acht Minuten später jubelt der Basler im GC-Trikot über das 1:1. Kaly Sène schiebt nach einem abgefälschten Steilpass alleine vor Heinz Lindner gekonnt ein. ENNIO LEANZA Wouter Burger kämpft hier gegen Ayumu Seko um den Ball, etwas, was er heute viel zu oft verliert. Claudio Thoma Aus der Abteilung: Torschütze grätscht Torschütze Claudio Thoma In der 38. Minute jubelt dann GC über die Führung. Hayao Kawabe hatte nach einer Ecke am zweiten Pfosten den Ball mit dem Allerwertesten über die Linie gedrückt. Claudio Thoma Fabian Frei und Taulant Xhaka sind bedient. Claudio Thoma Doch der FC Basel kommt zurück und liefert ein weiteres Bild aus der Abteilung: Torschütze grätscht Torschütze. ENNIO LEANZA Denn Michael Lang stellt nach einer Ecke per Kopf auf 2:2. Claudio Thoma Und jubelt anschliessend über sein viertes Liga-Tor in den letzten fünf Spielen. Claudio Thoma Auch nach dem Seitenwechsel wird das Spiel immer wieder durch Fouls unterbrochen. Hier ist Sebastiano Esposito Opfer von Amir Abrashi geworden. Claudio Thoma In der 52. Minute lädt Bendeguz Boll Adam Szalai zum 3:2 ein. Und der Ungar nutzt die Kopfballvorlage. ENNIO LEANZA Und jubelt in der Folge auch über Nachwuchs, der sich offenbar anbahnt. ENNIO LEANZA

Den Ausschlag im Letzigrund gab die Konstanz des FCB in seinen bekannt besseren Phasen: Keine Super-League-Mannschaft erzielt in der Viertelstunde vor und nach der Pause mehr Tore. Und weil auch Lang seinen regelmässigen Beitrag leistete – sein Kopfballtor in der 44. auf Corner von Sebastiano Esposito war bereits der vierte Treffer des Aussenverteidigers seit der Winterpause – wurden zumindest die Spielanteile (62 Prozent Basler Ballbesitz) ergebnistechnisch etwas geradegerückt.

Dazu kamen die Eigenfehler von GC, der kapitalste bei der erneuten Basler Führung sieben Minuten nach dem Seitenwechsel: Freis langen Ball lenkte Bendeguz Bolla ideal in den Lauf von Adam Szalai. Der Ungar, bis dahin nicht gesehen, nahm das Geschenk dankend an, und erläuterte später seinen «Babyjubel»: «Ich werde im August Vater. Das war bisher geheim – jetzt ist es raus.» Dermassen erleichtert schnürte er gleich noch seinen ersten Doppelpack im FCB-Dress und verwertete technisch schön Valentin Stockers Freistossflanke zum 4:2 (79.).

Abascal: «Bin nicht glücklich mit der Leistung»

Vier Tore von Szalai in sechs Spielen können sich sehen lassen, und weil GC diese bundesligabewährte Kaltschnäuzigkeit im Abschluss fehlte, blieb die Basler Passivität im zweiten Durchgang folgenlos. Abascal Freude über die kleine Siegesserie hielt sich dem Vortrag seiner Mannschaft entsprechend in Grenzen: «Ich bin nicht glücklich über unsere Leistung.»

Packt den Ball zum Babyjubel ein: Adam Szalai erzielt für den FCB zwei Tore in Zürich und erzählt hinterher, dass er im August Vater wird. Keystone

Oder, wie es Szalai zum wiederholten Mal anmerkte: «Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns.» Mit einem durch fast zwanzig Abstellungen ausgedünnten Kader sind in der anstehenden Länderspielpause noch nicht die ganz grossen Schritte nach vorne zu erwarten.

Und die Grasshoppers? Captain Amir Abrashi, vergangenes Frühjahr noch Leihspieler in Reihen des FCB, findet nach der fünften Niederlage en suite und fünf Punkten Vorsprung auf den Barrageplatz: «Wir haben keine Panik.» Kommt womöglich noch nach dem Derby und dem Direktduell mit Luzern.