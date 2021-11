SVP-Abweichlerin Die Parole der Intensivpflegerin Die Präsidentin der Jungen SVP Baselland weibelt für die Pflegeinitiative - gegen den Mainstream ihrer Partei Tomasz Sikora 14.11.2021, 22.27 Uhr

Für Nicole Roth eine alltägliche Szene: Eine Pflegefachfrau bei einem Patienten. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Nicole Roth, Sie sind sowohl für die Pflege-Initiative als auch für das Covid-Gesetz. Warum?

Nicole Roth: Ich arbeite seit zehn Jahren in der Pflege. Zuerst als Fachfrau Gesundheit, im Anschluss machte ich die Höhere Fachschule zur Diplomierten Pflegefachfrau und dann noch das Nachdiplomstudium zur Expertin Intensivpflege. Der Mangel an gut ausgebildeten Pflegefachpersonen ist Realität und besteht nicht erst seit der Corona-Pandemie. Schön finde ich, dass die Missstände endlich von der Bevölkerung sowie vom Parlament wahrgenommen werden. Es muss gehandelt werden, sonst können in wenigen Jahren die Qualität sowie die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden.

Was ist mit dem Gegenvorschlag?

Er reicht meiner Meinung nach nicht aus. Er beschränkt sich auf die Investition in die Pflegeausbildung. Das ist schön und gut, aber die Verweildauer im Beruf wird dadurch nicht verlängert. Es braucht bessere Arbeitsbedingungen, sodass der Beruf eben wieder attraktiv wird. Patrick Hässig hat es mal schön gesagt: «Vergiss dr Stöpsel net!». Der Gegenvorschlag scheint eine Badewanne ohne Stöpsel zu sein. Man investiert Geld, welches direkt wieder den Abfluss runterläuft. Bei der Initiative ist der Stöpsel drin und das Wasser bleibt in der Badewanne.

Und warum sind Sie fürs Covid-Gesetz?

Dazu habe ich mich bisher nicht geäussert, da ich mir noch nicht sicher bin, wie ich stimmen werde. Es spricht einiges dafür, aber auch einiges gegen das Gesetz. Bei einem Ja sehe ich es sehr kritisch, dass mit «wichtigen Gründen» die Arzneimittelzulassung ausgehebelt werden kann. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Überwachung durch das Erfassen des Covid-Zertifikats. Das finde ich rechtsstaatlich heikel. Für das Covid-Gesetz spricht meines Erachtens, dass die Covid-Pandemie nicht anders gelöst werden kann und die wirtschaftlichen Schäden so klein wie möglich gehalten werden müssen. Die Unternehmen brauchen jetzt Rechtssicherheit und die Menschen haben sich auch an das Zertifikat gewöhnt.

Finden Sie mit Ihrer Expertinnen-Sicht, dass die SVP das Coronavirus unterschätzt, wenn sie sich gegen Massnahmen zur Bekämpfung ausspricht?

Nein, die SVP spricht sich nicht gegen die Massnahmen zur Bekämpfung aus. Wir hinterfragen lediglich, ob die gewählten Instrumente zur Bekämpfung im Verhältnis zur erhofften Wirkung stehen. Es gehört zur Demokratie, dass man über den Sinn und Zweck von Massnahmen diskutieren muss und darf. Besonders beim Covid-Gesetz scheint die SVP gespalten zu sein. Auch wenn sich die SVP oft durch geschlossenes Auftreten nach aussen auszeichnet, bedeutet dies nicht, dass bei uns eine Meinungsvielfalt nicht möglich ist. Während meinem politischen Einsatz habe ich wiederholt festgestellt, dass unterschiedliche Meinungen zu einem Thema in der SVP Platz haben. Spaltung ist also das falsche Wort.

Wie sehr hat Ihr Beruf Ihre Haltung geprägt?

Zu Beginn war ich sehr skeptisch gegenüber der Impfung. Mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass es sicherlich sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Es ist mittlerweile klar ersichtlich, dass die Impfung wirkt, wir weniger Todeszahlen haben und auch die Anzahl der Hospitalisierungen im Verhältnis zu den Fallzahlen weniger schnell in die Höhe geht als noch im letzten Jahr. Dementsprechend macht es Sinn, dass jede und jeder ein Impfangebot wahrnimmt, wenn er oder sie das will.

Wie stehen Sie zur Impf­woche des Bundes?

Mir persönlich wäre es ein Anliegen, dass man die Möglichkeit zur Booster-Impfung beschleunigen würde, da viele Menschen aus der Risikogruppe, die anfangs Jahr geimpft wurden, eine Auffrischung dringend benötigen. Wie das Angebot des Bundes genutzt wird, kann ich selber nicht beurteilen. Wichtig ist, dass der Bund unkomplizierte und flexible Impfmöglichkeiten anbietet, für jene Personen, die diese nutzen möchten.