Tabakverkauf Verstoss gegen den Jugendschutz: Jeder dritte Laden in Basel-Stadt verkauft Zigaretten an Minderjährige Bei Testkäufen des Basler Gesundheitsdepartement versuchen Minderjährige an Zigaretten und Tabak zu kommen, obwohl sie gesetzlich zu jung dafür sind. In rund jedem dritten Laden im Kanton haben die Jugendlichen dennoch Erfolg. Laura Pirroncello 21.02.2022, 10.38 Uhr

Jeder dritte Laden in Basel-Stadt hält die Bestimmungen des Jugendschutzes beim Verkauf von Zigaretten nicht ein. Symbolbild: Keystone

In Basel-Stadt darf Bier und Wein erst an 16-Jährige, Spirituosen, Tabakwaren, Tabakersatzprodukte und E-Zigaretten erst an 18-Jährige verkauft werden. Um zu prüfen, ob diese Altersgrenzen und somit die gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen eingehalten werden, geben die Medizinischen Dienste des kantonalen Gesundheitsdepartements sogenannte Testkäufe in Auftrag. Minderjährige versuchen dabei an Zigaretten und Snus (Mundtabak) zu kommen, obwohl sie gesetzlich zu jung dafür sind.

Im Jahr 2021 wurden 150 solche Testkäufe durchgeführt, schreibt das Gesundheitsdepartement in einer Mitteilung. In 35 Prozent, das entspricht 52,5 Verkäufen, wurde den Jugendlichen Zigaretten verkauft. Im Vergleich zu den letzten Testkäufen im Jahr 2018 ist es zu einer Verbesserung gekommen. 2018 wurde in 50,4 Prozent der Fälle Tabak an Jugendliche verkauft. Bei 48 Käufen (32 Prozent) erhielten die Jugendlichen Snus.

Testkäufe auch 2022 geplant

Obwohl der Jugendschutz im Vergleich zu 2018 besser eingehalten wird, zeigen die Ergebnisse von 2021 noch klaren Entwicklungsbedarf auf, heisst es in der Mitteilung. Rund jeder dritte Laden hält die gesetzlichen Bestimmungen nach wie vor nicht ein. Die Bemühungen im Bereich Jugendschutz müssen deshalb weiter ausgebaut werden, schreibt das Gesundheitsdepartement. Testkäufe seien deshalb auch im laufenden Jahr geplant.

Der Kanton Basel-Stadt bietet Projekte und Angebote im Bereich Jugendschutz an, um den Detailhandel, die Gastronomie und die Veranstalter zu unterstützen. Unter www.jugendschutzbasel.ch gibt es alle Informationen dazu.