Trachtentanz in Pratteln vor dem Eidgenössischen Schwingfest

Tanzstück Symbiose der Kulturen: Die Tracht löst Grenzen auf Das neue Prattler Langzeitprojekt «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» im Vorfeld des Eidgenössischen Schwingfests feiert das Zusammentreffen der Kulturen. Die Ouvertüre am Samstag im Kultur- und Sportzentrum sorgte für viel Begeisterung im Publikum - und unter den Mitwirkenden. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Am Samstag fiel der Startschuss von «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» in Pratteln. Im Bild: Tänzerinnen der tamilischen Gruppe Creation of Bharata. Juri Junkov

So viel Kraft, so viel Energie, so viel Verbundenheit. Es war der Moment, der den ganzen Tag auf den Punkt brachte: Kinder der tamilischen Gruppe «Creation of Bharata» und die portugiesische Folkloreformation «Rancho Folclórico de Basilea» tanzten am Samstag zu Klängen der Ländlerkapelle Wartebärg. Das Publikum im Kultur- und Sportzentrum Pratteln war begeistert. Dass zuvor bereits die Trachtengruppe Muttenz zum gleichen Stück getanzt hatte, machte die Symbiose der Kulturen perfekt. Es war dank der Musik ein Schauspiel für die Ohren, dank der traditionellen Tänze, Trachten und Kleider auch eines für die Augen. Die Idee sei kurzfristig entstanden, verriet danach Saruga Kunaratnam, Tanzlehrerin der «Creation of Bharata», die jeweils im Quartiertreff Pratteln trainiert:

«Wir wollten damit zeigen, dass wir alle aus der Schweiz kommen, aber auch unsere eigenen Ursprünge haben.»

Trachten symbolisieren kulturelle Identität, aber sie verbinden auch.

Vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) im kommenden Jahr wollen die drei Formationen ein gemeinsames Tanzstück einstudieren. In der kurzen Zusammenarbeit hätten sie viele Gemeinsamkeiten festgestellt, erklärt Saruga Kunaratnam. «Wir sind alle Tänzerinnen und Tänzer und möchten unsere Kultur, unsere Traditionen zeigen.»

Ein feierlicher Startschuss

Genau dieses Zusammenkommen der Kulturen und der Brauchtümer wünscht sich die Gemeinde Pratteln mit dem Langzeitprojekt «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» im Vorfeld des Schwingfests. Mit der Ouvertüre am Samstag wurde dafür nach monatelanger Vorbereitung feierlich der Startschuss gegeben. Baselbieter Trachten unter der Lupe Menschen aus rund 100 Nationen wohnen in Pratteln. Das bringt auch kulinarisch Köstlichkeiten mit sich. Die typisch spanische Paella nach andalusischem Rezept kam im Kuspo genauso gut an wie das Poulet Curry, Dal, die Frühlingsrollen und Pajasam beim Tamilischen Verein und das kurdische Kisir, Kömbe, Sarma und Kek. Marianne Gysin aus Oltingen, die bekannteste Trachtenschneiderin des Baselbiets, sagt dazu:

«Ich finde dieses Zusammenkommen der Trachten unglaublich. Ich bekomme gleich Hühnerhaut.»

Auf der Bühne beschrieb sie die verschiedenen Baselbieter Trachten und machte dabei auf spannende Details aufmerksam. Auch im kleinen Raum wie einem Kanton gebe es eine grosse Trachtenvielfalt. «Bei Trachten gibt es aber weltweit Gemeinsamkeiten: Sie sind stets festlich aus wertvollen Stoffen mit viel Liebe zum Detail und aus Handarbeit hergestellt.»

Die Prattlerin Shqipe Sylejmani hat gemäss ihren Wurzeln für den Tag eine eher schlichte Tracht angezogen, die im Kosovo zum Beispiel bei Familienzusammenkünften getragen wird. Im Kosovo seien Trachten auch ein Zeichen des kulturellen Überlebens. «Ich würde mir wünschen, dass auch die Schweizerinnen und Schweizer wieder mehr lernen, ihre Traditionen zu leben.» Auch Migrantinnen und Migranten sollen Schweizer Traditionen kennen und mit diesen aufwachsen, findet Sylejmani, die als Kind in die Schweiz migriert ist und glaubt, dass mit gelebten Traditionen viel mehr Gemeinsamkeiten entdeckt werden könnten.

Sämtliche Trachten, die Pratteln zu bieten hat, sollen getragen werden

Während bei «Rancho Folclórico de Basilea» Tänzerinnen und Tänzer fast jedes Alters auf der Bühne standen und Dynamik und Lebensfreude ausstrahlten, ging es beim Chor der Trachtengruppe Pratteln ruhiger zu und her. An der Freude an der Musik und dem Stolz, die eigene Tracht zu tragen, machte dies aber keinen Unterschied. Das sah auch ein Mitglied der Trachtengruppe Muttenz so, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen das internationale Essen genoss. «Man spürt die Gemeinsamkeiten, das Verbindende – beim Tanzen und bei den Trachten. Ein wirklich gelungener Tag.»

Wie stark die Gemeinde Pratteln mit dem Projekt «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» bereits in die kulturellen Gruppen eintauchen konnte, kann Organisatorin Andrea Sulzer noch nicht genau abschätzen. Der Start sei jedenfalls geglückt. «Die kommenden zwei bis drei Monate werden zeigen, wie weit unsere Idee angekommen ist.» Die Ouvertüre lässt Andrea Sulzer jedenfalls hoffen. Ziel ist es, dass am Tag der Tracht zweieinhalb Monate vor dem ESAF 2022 sämtliche Trachten, die Pratteln zu bieten hat, getragen werden.