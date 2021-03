Tanzszene Tangoclub Corrientes vor dem Aus: Basler Tanzlokale fallen durch alle Maschen der Coronahilfe Als Kulturbetrieb abgelehnt und als Härtefall bisher nicht anerkannt. Wie dem Tangoclub von Udo Zwilling und Heiner Brogli geht es zurzeit vielen Studios und Schulen. Einige mussten bereits schliessen. Helena Krauser 18.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heiner Brogli und Udo Zwilling im leeren Tanzlokal. Bild: Kenneth Nars

Seit Ende November können Udo Zwilling und Heiner Brogli vom Tanzlokal Corrientes seine Fixkosten nicht mehr bezahlen. Und das obwohl er bereits grosszügige Spenden aus der Tanz-Community erhalten hat. Der Grund dafür: Das Tanzlokal fällt durch alle Maschen und erhält deshalb kaum finanzielle Coronanothilfe. Nirgends gehört das Lokal wirklich dazu. Heiner Brogli von Corrientes sagt:

«Obwohl wir ein Wirtepatent haben, sind wir kein Gastrobetrieb und von der Abteilung Kultur des Präsidialdepartements wurden wir als Kulturbetrieb zwei Mal abgelehnt.»

Das Tanzlokal im Gundeldingerfeld ist seit zehn Jahren ein fixer Bestandteil der Basler Tangoszene. Für Festivals, Konzerte, Tanzabende und Kurse treffen sich hier unter normalen Umständen jeden Abend Menschen aus der ganzen Region und dem Ausland.

Brogli ist seit einigen Jahren für das Backoffice des Tanzlokals zuständig. Normalerweise kümmert er sich ein paar Stunden die Woche um die Bürokratie und hat nebenbei noch genügend Zeit, ehrenamtlich an der Bar oder als DJ im Tanzlokal zu arbeiten. Zurzeit allerdings lässt sich die bürokratische Arbeit kaum bewältigen. Die Hoffnung geben er und Zwilling aber dennoch nicht auf.

Petition als Notfallschirm

Nach einer langen Odyssee voller Absagen und Änderungen der Verordnungen haben die beiden im Januar eine Petition lanciert. Brogli bezeichnet sie als «Notfallschirm» für den Fall, dass das Corrientes auch bei dem aktuellen Antrag auf Anerkennung als «Härtefall» durch die Maschen fällt.

Auf eine Beantwortung des Gesuchs warten Zwilling und Brogli nun seit zwei Monaten. Brogli:

«Sollten wir wieder abblitzen, werden wir Ende April mit einem Schuldenberg von rund einem Viertel unseres sonst üblichen Jahresumsatzes dastehen, unverschuldet.»

Mit der Petition bitten sie die Regierung des Kantons Basel-Stadt um eine unkomplizierte Übernahme der Fixkosten während der Zeiten der Zwangsschliessung. Unterzeichnet wurde die Petition von 1'000 Personen aus dem Umfeld des Tanzlokals. Die Unterstützung aus der Community gibt dem Team emotional und moralisch wieder etwas Kraft: «Wir erhoffen uns, dass der Druck auf das Parlament wirkt und wir spätestens im Frühsommer eine unkomplizierte Lösung haben.» Am Montag wurde die Petition zu Händen des Grossen Rats bei der Staatskanzlei abgegeben.

Spenden und Kredite von Privaten statt kantonale Unterstützung

Statt von finanzielle Mittel von Bund und Kanton, wird das Corrientes derzeit von Privaten Geldgebern über Wasser gehalten. Als das Tanzlokal im Oktober schliessen musste, haben Zwilling und Brogli den Förderverein Tango – Bewegung und Kultur ins Leben gerufen.

Die Solidarität in der Tanz-Community war gross, reicht aber nicht, um dauerhaft über die Runden zu kommen. Deshalb haben sie mittlerweile auch Kredite bei Privaten aufgenommen.

Tanzstudios scheitern an Umsatz Hürde

Es mag zunächst erstaunen, dass die Situation für Tanzstudios in Basel so schwierig ist, obwohl sie in der Härtefallverordnung doch explizit erwähnt werden. Gemeinsam mit Fitnessstudios und Kletterhallen gelten sie als Unternehmen, die Freizeitaktivitäten anbieten. Der entscheidende Punkt ist aber der durchschnittliche Jahresumsatz der Jahre 2018 und 2019. Der muss mindesten 50'000 Franken betragen.

«Das schafft kaum ein Studio in Basel»

sagt Beatrice Holm, die Betreiberin des Tanzstudios Semiramis beim Spalentor. Zwei Basler Tanzschulen sind den Coronamassnahmen und der finanziellen Belastung bereits zum Opfer gefallen. Im November musste die Tanzschule Dance to Dance in der Gerbergasse schliessen und im Dezember verabschiedeten sich Cécile Sidler und Romeo Orsini von ihrer Tangoschule Basel im Clarahof.

Offener Brief an die Regierungen beider Basel geplant

Nach einer gemeinsamen Sitzung in der vergangenen Woche haben die Betreiberinnen und Betreiber mehrerer Tanzschulen und Studios gemeinsam mit dem Tanzbüro Basel nun beschlossen, einen offenen Brief an die Regierungen von Basel-Stadt und Baselland zu schreiben. Sie fordern, dass der erforderliche Jahresumsatz hinunter gesetzt wird und somit auch kleinere Unternehmen die Chance auf Härtefallgelder erhalten.

Das Team des Corrientes ist von dem langen Warten und den leeren Versprechen der Politiker zermürbt. Immer wieder sei er auf Parlamentarierinnen und Parlamentarier zugegangen und habe sie um Hilfe gebeten. Auch bei Mitgliedern der Taskforce Nachtkultur habe er angeklopft, aber oft habe er nicht einmal eine Antwort erhalten, erzählt Brogli:

«Ich höre immer wieder vollmundige Ankündigungen aus der Regierungsebene und erlebe danach, dass die Verwaltung schwerfällig und paragrafenreitend entscheidet. Kein Wunder, dass der Glaube an einen guten Ausgang und damit die Moral von Tag zu Tag schwindet.»