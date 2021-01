Tätowier-Kunst In einer alten Bar an der Heuwaage soll das erste Schweizer Tattoo-Museum entstehen Das Museum an der Steinentorstrasse soll im Sommer eröffnen und Einblicke in die Geschichte der Tattoo-Kunst gewähren. Elodie Kolb 31.01.2021, 05.00 Uhr

Der Tätowierer Dave Holms plant die Eröffnung des ersten Schweizer Tattoo Museums an der Heuwaage in Basel. Kenneth Nars / BLZ

Zwischen dem Magic X Erotic Megastore und dem «Steinegrill» an der Heuwaage soll diesen Sommer das erste Schweizer Tattoo-Museum eröffnen. Gleich nebenan führt der Gründer Dave Holm auch sein Tattoo- und Piercing-Studio «Basel Tattoo». Er findet: «Wo sonst als in der Museumsstadt Basel sollte ein solches kulturelles Zentrum entstehen?»

hofft der New Yorker, der 1991 in Basel sein Tattoo-Studio eröffnet hat. Der Fokus des Museums soll auf Schweizer Tattoo-Künstlern liegen. Er wolle deren Arbeit unterstützen und sie würdigen, erzählt Holm enthusiastisch. Jeden Monat sollen die Werke von zwei Schweizer Kunstschaffenden gross an den Wänden gezeigt werden. Zum Beispiel Dietmar Gehrer, der erste Tätowierer, der sich in der Schweiz 1974 niedergelassen hat oder Filip Leu von der legendären Leu-Familie. Aber auch internationale Tätowierer sollen an der Steinentorstrasse 26 Raum bekommen. Zuerst ist eine Ausstellung von dem verstorbenen Lyle Tuttle vorgesehen. Der US-Amerikaner sei der Begründer der modernen Tattoo-Kunst, so Holm. «Ich will die Geschichte der Tattoo-Kunst erzählen. Sie ist lang und wir können nicht alles wissen, aber was wir wissen, will ich erzählen».

Für das Museum hat Holm die Räumlichkeiten der ehemaligen «The Vintage Bar» gemietet. Zurzeit sieht es darin noch aus wie in einer vernachlässigten Brockenstube: Pflanzen in Töpfen stehen direkt hinter der Eingangstür, überall hat es noch Überreste der ehemaligen Bar: Hocker und Stühle, leere Flaschen und eine Tafel mit der Preisliste für Cocktails. Aber bis Ende März will er die Baustelle abschliessen und mit dem Einrichten beginnen, damit das Museum im Sommer seine Pforten eröffnen kann.

Die Kunstwerke sollen nicht in Kartons verstauben

Überall wo es freien Platz hat: An den Wänden, an Pfeilern und an der Decke sollen Kunstwerke hin, Bilder, Skizzen und Fotos, wünscht sich Holm. «Das Museum soll einen Platz für Kunst bieten, und dieser Wertschätzung entgegenbringen.» Aber auch Artefakte wie alte Tätowiermaschinen sollen in Vitrinen ausgestellt werden. Vergleichbare Museen gibt es zum Beispiel in Rotterdam, Rom oder in Amsterdam, in der Schweiz hingegen wird es das erste. Holm sieht Tätowierungen als Teil der Kunstbranche: «Tattoo-Kunst wurde in den grossen Museen auf der ganzen Welt gezeigt und das möchten wir hier in Basel auch etablieren: Einen permanenten Ort, an dem öffentlich Tattoo-Kunst gezeigt wird.»

Er hat eine grosse Sammlung an Skizzen, Bildern und Kunstwerken sowie verschiedene Memorabilien von berühmten Künstlern, die mittlerweile beachtliche Summen wert sind. Momentan verstauben diese bei ihm in Kartons, erzählt er. Und weil er weiss, dass es seinen Schweizer Künstler-Kollegen ähnlich geht, sollen Fotos von Tätowierungen und Zeichnungen verschiedenster Künstler gezeigt werden. Es sei eigentlich einfach eine Idee gewesen, die sich dann aber schnell zu etwas Grösserem entwickelt hatte. Aber: «Wir wollen nicht nur die alte Geschichte zeigen, sondern auch die Geschichte, die heute in dieser Kunstform geschrieben wird.» Weil er bezweifelt, dass alles in den kleinen Räumlichkeiten Platz haben wird, wird ein Teil digitalisiert und soll auf Bildschirmen gezeigt werden.

Ein wichtiger Teil des Zentrums sollen ausserdem Informationen über Tätowierungen und Tattoo-Studios sein. Auch Schulklassen und Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, mit dieser Kunstform in Berührung zu kommen. Holm stellt sich das Museum als Ort für alle vor, die sich für Tattoos interessieren. Und ein Ort, an dem sich verschiedene Generationen über die Kunstform austauschen können.

Holm (mi) vor dem Tattoo-Museum gemeinsam mit seinem Partner Mario Rottweiler (li) und dem freiwilligen Helfer Niggi Deubelweiss (re). Kenneth Nars / BLZ

Bleibt nur bis 2022 an der Heuwaage

Letzten August hat Holm gemeinsam mit seinen Kollegen Mario Rottweiler und Thomas Hartman den gemeinnützigen Verein «Swiss Tattoo Museum» ins Handelsregister eintragen lassen. Für das Non-Profit-Projekt seien sie jetzt auch auf Mitglieder angewiesen: «Und zwar auf Menschen, die uns finanziell unterstützen, aber wir benötigen genauso Menschen, die uns beim Aufbau des Museums helfen», sagt Holm. Die Räumlichkeiten seien aber bis auf 2022 befristet. Holm sieht das optimistisch: «Das heisst, wir haben jetzt eineinhalb Jahre Zeit, um das Kulturzentrum aufzubauen und den Menschen zu zeigen: Schaut her, wir haben hier etwas Cooles aufgebaut, das wir danach hoffentlich an einen grösseren Ort bringen können.»