Taubenplage im Gundeli: Lebt, aber vermehrt euch nicht

Tauben im Gundeli «Ratten der Lüfte» in Grossstädten: Sie vermehren sich schnell und sind für die Menschen in den Quartieren eine Plage Im Gundeli sind die Anwohnenden den Tauben ausgesetzt. Jetzt sind neue Ansätze gefordert. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Der Richtige Ansatz zur Eindämmung der Taubenpopulation wurde noch nicht gefunden. Nicole Nars-Zimmer

Sie sind sozusagen die Wildtiere einer Grossstadt. Unbeirrt stolzieren sie über Plätze und durch Strassen, denn fliegen können nicht mehr viele. Die Rede ist von Stadttauben. Seit jeher als «Ratten der Lüfte» bezeichnet, prägen sie das Stadtbild und vermehren sich unkontrolliert.

Die ehemalige Quartierkoordination Gundeldingen (QuKoG), die im Dezember des vergangenen Jahres geschlossen wurde, kennt das Problem. Im Quartier, das als Tauben-Hotspot gilt, ist man bereits seit Jahren auf der Suche nach Lösungen, kämpft für eine Verbesserung. Vor allem das Nisten auf den Balkonen und der durch die Tauben entstandene Dreck sind ein Ärgernis für die Anwohnenden, sagt Gabriele Frank, ehemalige Geschäftsstellenleiterin der QuKoG. «Deshalb haben wir schon zu früheren Zeiten einen runden Tisch einberufen.»

Danach wurden mit der Regierung mehrere Optionen angeschaut: Einerseits sei es um eine Veränderung des Jagdgesetzes gegangen, die das Abschiessen der Tauben ermöglichen sollte. «Andererseits waren auch Experten aus Bern vor Ort, die das Berner Modell vorstellten.» Dabei werden mehrere Taubenschläge installiert, wo die Tauben gefüttert, aber auch sterilisiert werden. «Das Sterilisieren der Tauben wollen wir aber nicht», sagt Frank.

Wiedereröffnung der Taubenschläge

Danach sei lange nichts mehr gegangen, die Probleme blieben aber bestehen. Ein zentrales sei hierbei die falsche Fütterung der Tiere. Frank: «Die Tauben ernähren sich von Abfall oder Brot, das ihnen die Menschen geben.» Folgen dieser Fehlfütterung sei der weisse Kot, den die Tauben absondern. «Dies nennt man Hungerkot, da die Tauben ihrem gewöhnlichen Essen nachhungern.» Wichtig sei, dass die Tauben das richtige Futter erhalten würden. Frank befürwortet es deshalb, dass Menschen trotz des Fütterungsverbotes den Tauben artgerechtes Fressen geben. Dies ist aber im Gundeli nicht gern gesehen. Laut Frank hat es deswegen schon tätliche Auseinandersetzungen gegeben. «Als ich eine Fütterung begleitete, wurde die Person mit Begriffen beleidigt, die unter die Gürtellinie gehen.»

Der Abfall fördert die Vermehrung

Für die ehemalige QuKoG ist es wichtig, dass der Kanton die geschlossenen Taubenschläge wieder in Betrieb nimmt. Dies am Besten nach dem Vorbild des «Augsburger Modells». Es sieht vor, dass die Tauben in Schlägen kontrolliert gefüttert werden und durch das Austauschen der Eier mit Nachahmungen die Population reguliert wird. «Ausrotten kann man die Tauben nicht, aber so würde immerhin die Vermehrung eingedämmt werden.» Eine Anfrage hat deswegen Grünen-Politiker Harald Friedl beim Regierungsrat platziert. Dieser hat die Wiedereröffnung der Taubenschläge aber als wirkungslos angesehen.

Das sieht auch Daniel Haag so. Er ist emeritierter Professor für Biologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel und seit Jahren in der Taubenforschung tätig. «Ich halte nichts vom ‹Augsburger Modell›.» Das Modell werde bereits seit Jahren in Deutschland propagiert, eine Verbesserung der Situation konnte aber bisher nicht nachgewiesen werden. «Mittlerweile gibt es mehr Publikationen, die belegen, dass dieses Modell nicht funktioniert.»

Weniger Abfall, kein Füttern

Die Problematik der Überpopulation sei nicht bei den Tauben, sie sei ein von Menschen geschaffenes Problem. «Es hat so viele Tauben, wie es ihre Nahrungsgrundlage in der Stadt durch Fütterung und Abfälle erlaubt.» Denn Tauben können mit ihrer Fortpflanzung schnell auf eine erhöhte Nahrungsgrundlage reagieren und mehr Nachwuchs erzeugen.

Doch, was ist nun die Lösung dieses Problems? «Das ist eine sehr schwierige Frage», findet Haag. Es gebe keine Stadt auf der Welt, die mit ihren Ansätzen das Problem in Griff bekomme. «Wenn wir aber weniger Abfall produzieren und die Tiere aufhören zu füttern, dann ist das sicher einmal ein Anfang.»

