Testregime an Schulen Realitätsfremd und schlecht kommuniziert: Neues Basler Testregime an Primarschulen sorgt für Ärger bei Lehrern und Eltern Schon bei schwachen Krankheitssymptomen gilt für Kinder im Primarschul- und Kindergartenalter nun eine Testpflicht. Helena Krauser 13.04.2021, 05.00 Uhr

Seit Montag dürfen Kinder in Basel-Stadt mit Schnupfen oder Bauchschmerzen nicht mehr in den Kindergarten oder in die Schule. Sie müssen sich unverzüglich testen lassen. Diese Regelungen gelten auch für Betreuungsangebote und für alle Kinder ab dem Kindergarteneintritt. Wenn ein Kind nicht getestet wird, muss es und all seine engen Kontaktpersonen für zehn Tage in Quarantäne.

Leiter Volksschulen gibt Kommunikationspanne zu

Über diese neuen Regelungen informierte das Basler Erziehungsdepartement (ED) die Eltern und Mitarbeitenden sehr kurzfristig. Manche Eltern erhielten das Schreiben am Freitag, andere erst am Sonntag. Auch die Mitarbeitenden der Institutionen wussten nicht vorher Bescheid, manche erfuhren erst über die Medien davon. Erstaunlich ist dies vor allem, weil das ED sich in dem Schreiben auf Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) bezieht, die bereits am 24. März kommuniziert wurden.

Urs Bucher, der Leiter der Volksschulen Basel-Stadt, gesteht, dass das ED zu lange für die Erarbeitung der neuen Strategie brauchte und daher zu spät informiert hat: «Da müssen wir wirklich besser werden», sagt er.

«Irgendeines dieser Symptome trifft auf fast jedes Kind zu»

Jean-Michel Héritier, Präsident der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt (FSS), empfindet die neuen Regelungen als realitätsfremd: «Als ich das Schreiben das erste Mal gelesen habe, wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll.» Er frage sich, auf welcher Gesetzesgrundlage diese Regelungen durchgeführt werden sollen: «Die Lehrpersonen können nicht kontrollieren, ob ein Coronatest durchgeführt wurde. Wir haben keine Berechtigung, das Vorweisen eines Testes zur Bedingung für den Schulbesuch zu machen.»

Héritier spricht ausserdem an, dass die Liste der Symptome so lang sei, dass er jeweils fast die Hälfte seiner Klasse heimschicken müsste. «Auf dem Ablaufschema, das uns ausgehändigt wurde, stehen auch Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Hautausschlag und Muskelschmerzen. Irgendeines dieser Symptome trifft auf fast jedes Kind zu.» Eine besonders schwerwiegende Problematik sieht Héritier bei der Bewältigung dieser zusätzlichen Last für die Mütter und Väter: «Weil der Kanton die steigenden Ansteckungszahlen nicht in den Griff bekommt, wurde nun der ganze Druck auf die Eltern abgewälzt. In Quartieren wie dem Klybeck, wo ich arbeite, verlieren die Eltern ihren Job, wenn sie zehn Tage mit ihren Kindern in Quarantäne müssen oder immer wieder fehlen, weil sie zum Testen ins Spital sollen.»

Es sei richtig, dass Lehrpersonen die Kinder nicht zu einem Test zwingen könnten, sagt Urs Bucher. Von der Schule wegweisen dürften die Mitarbeitenden Kinder mit Krankheitssymptomen aber.

Petition fordert Überarbeitung der Regelungen

Am Sonntag erstellten Betroffene eine Onlinepetition mit Forderungen an das ED. Sie wollen darüber informiert werden, wo und wie die Kinder unkompliziert getestet werden können, Zugang zu Testvarianten, welche die Kinder nicht zu sehr beeinträchtigen und eine Überarbeitung der Regelung, dass das Kind und deren enge Kontaktpersonen für zehn Tage in Isolation müssen, wenn es sich nicht testen lassen will oder kann. Die Bedingung, in Isolation zu müssen, käme einem Testzwang gleich, welcher nicht mit den Schweizer Werten vereinbar sei, heisst es im Petitionstext.

Die neu erhältlichen Selbsttests dürften nicht als Bestätigung eines negativen Ergebnisses verwendet werden, heisst es in dem Schreiben. Stattdessen müssen sich die Kinder in einem Testzentrum, einem Spital, einer Arztpraxis oder Apotheke testen lassen. Ob Apotheken die Tests auch bei Kindern durchführen, sei den Mitarbeitenden selbst überlassen, sagt die Mediensprecherin des Gesundheitsdepartements, Anne Tschudin.

Auch Baselland passte sein Schutzkonzept für die Volksschulen nach dem BAG-Entscheid an, dies bereits am 26. März und ohne direkte Elterninformation. Anders als Basel-Stadt formulierte die Baselbieter Bildungsdirektion das Testen für Kinder ab 6 Jahren bei leichten Symptomen aber explizit als Empfehlung. Ein gewichtiger Unterschied: In Baselland spucken Volksschüler im Rahmen des Massentestens sowieso schon jede Woche freiwillig einmal ins Röhrchen. In Basel-Stadt befinden sich die Pooling-Speicheltests erst in der Entwicklung.

