Katholische Kirche Basel-Stadt muss Liegenschaften abtreten

Teure Bauten Katholische Kirche Basel-Stadt muss Gotteshäuser verkaufen Weil die Römisch-Katholische Kirche nicht genügend Rückstellungen für den Gebäudeunterhalt tätigen kann, sucht sie jetzt eine Strategie, um die Kosten zu reduzieren. Helena Krauser 3 Kommentare 12.10.2021, 05.00 Uhr

Der Unterhalt der Antoniuskirche hat die RKK 2020 am meisten gekostet. Juri Junkov

Elf Kirchen und Kapellen befinden sich im Verwaltungsvermögen der Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt (RKK). Dazu kommen fünfzehn Pfarrhäuser, Pfarrheime und weitere Liegenschaften. Der Unterhalt dieser Gebäude kostet die Kirche sehr viel Geld. Mit den momentan vorhandenen Mitteln könne der Bestand an Gebäuden mittelfristig nicht mehr finanziert werden, schreibt die RKK. Deshalb hat die Synode den Kirchenrat damit beauftragt, konkrete Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten. Es solle eine finanzielle Transparenz geschaffen werden, die den Pfarreien eine langfristige Planung ermöglicht.

Im Jahr 2020 haben sich die Unterhaltungskosten der Liegenschaften nochmals erhöht. 217'000 Franken mehr musste die RKK ausgeben. In Kombination mit den sinkenden Mitgliederzahlen und somit den immer niedrigeren Einnahmen über Kirchensteuern entsteht ein dringender Handlungsbedarf. Das habe zur Konsequenz, dass die Kirche die Gebäude im Verwaltungsvermögen reduzieren werde, sagt der Leiter Finanzen und Rechnungswesen, Silvan Müller. «Es geht heute darum, auch den nächsten Generationen von Katholikinnen und Katholiken in Basel eine gesunde Kirchgemeinde zu hinterlassen.»

Vorgaben für Rückstellung nicht eingehalten

Die sinkenden Mitgliederzahlen sind ein Dauerthema in der Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt. 1980 zählte die Kirche noch rund 62'000 Mitglieder. 2019 waren es nur noch rund 24'000. Im Vergleich zu den anderen Schweizer Kantonen sind die jährlichen Kirchenaustritte besonders hoch. Rund 1000 Personen sind hier in den letzten fünf Jahren im Schnitt pro Jahr aus der Kirche ausgetreten. Das hat natürlich grosse Auswirkungen auf die Einnahmen über die Kirchensteuern. Im Jahr 2020 betrug der Steuerertrag nur noch 10,89 Millionen Franken. Im Jahr 2014 waren es noch 12,21 Millionen Franken.

Um den Bestand der Liegenschaften langfristig zu erhalten müssten jedes Jahr nebst dem Unterhalt auch genügend Rückstellungen getätigt werden, was derzeit nicht möglich sei. 2020 wurden nur 800'000 Franken für Bauten im Verwaltungsvermögen zurückgelegt. Das entspricht 0,5 Prozent des gesamten Gebäudeversicherungswerts. Für eine langfristige und nachhaltige Finanzierung des Unterhalts von kirchlichen Bauten, wären allerdings 1 Prozent des Versicherungswertes nötig. Diese Vorgabe konnte auch in den vergangenen Jahren nicht eingehalten werden, so Matthias Schmitz, der Informationsverantwortliche der RKK.

Antoniuskirche war 2020 die teuerste

Besonders hoch zu Buche schlagen die Kirchen und Kapellen. «Generell sind diese Liegenschaften im Vergleich zu Pfarrheimen und Pfarrhäusern unterhaltsintensiver. Dies aufgrund der hohen Kubatur und dadurch, dass die meisten unserer elf Kirchen und Kapellen denkmalgeschützt sind», erklärt Müller. Gemessen am Versicherungswert ist die St.Josephs Kirche im Matthäusquartier die teuerste unter den römisch-katholischen Kirchen in Basel-Stadt, danach folgen die Heiliggeistkirche im Gundeli und die Kirche St.Marien an der Holbeinstrasse. Auf Platz vier der teuersten römisch-katholischen Kirchen steht die Antoniuskirche. Die Betonkirche wurde zwischen 1925 und 1927 erbaut und ist vielen Baslerinnen und Baslern wegen ihres aussergewöhnlichen Äusserens gut bekannt. In den Anfangsjahren wurde die Kirche auch abfällig als «Seelensilo» bezeichnet. Im Jahr 2020 gab die RKK einen Grossteil der Gelder für Unterhaltskosten für die Antoniuskirche aus. 185'000 Franken kostete die Instandhaltung. «Die Antoniuskirche ist eine sehr grosse Kirche mit dem höchsten Kirchturm der Schweiz. Im Jahr 2020 wurden dort einige Reparaturen, vor allem an den Bleiglasfenstern nötig», erklärt Schmitz.

Kirchenrat diskutiert Strategie Ende Oktober

Mit der Reduktion der Anzahl Liegenschaften hat die Römisch-Katholische Kirche bereits begonnen. 2010 wurde die ehemalige Kirche Don Bosco profaniert und zu einer Konzertkirche umgebaut. Die bestehende Kapelle im Souterrin wurde dabei erhalten. Im Mai 2021 wurde die Kapelle im Kirchenzentrum St.Christopherus eingeweiht. Die ehemalige Kirche würde zu einem multifunktionalen Zentrum mit Alterswohnungen und Kindergärten umgestaltet.

Mit der Strategie für die weitere Finanzierung der Unterhaltskosten wird sich der Kirchenrat gemäss Müller in der nächsten Sitzung Ende Oktober auseinandersetzen.