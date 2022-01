Vorstadttheater Basel «Ha ha ha» – Lachen ist bei diesem Stück für ein junges Publikum erwünscht In «Ha ha ha» von Eugénie Rebetez mit dem virtuosen Stimmkünstler Tarek Halaby werden die Kinder im Publikum Teil der Vorstellung. Bettina Hägeli 29.01.2022, 05.00 Uhr

Eugénie Rebetez mit Tarek Halaby im Vorstadttheater.

«Ihr seid auf den Publikumsrängen, da ist die Bühne, und hinter euch sitzen die Technikerinnen, die zuerst dunkel machen. Und ihr tüend lose und luege. Bereit?» – «Jaaa!» Liebevoll stellt die Regisseurin Eugénie Rebetez sich und ihren Protagonisten Tarek Halaby vor und stimmt die Kinder im Vorstadttheater ein. Licht aus. Da sitzt Tarek auf einer Holzkiste und liest ein Buch mit leuchtenden Seiten. Die Lektüre ist lustig, erst lacht Tarek und bald schon die ganze Kinderschar mit ihm.

Der Protagonist mit langen, lockigen Haaren und dickem Bauch nimmt das junge Publikum mit auf eine Gefühlsreise. Bald schon purzelt eine weisse Bettflasche unter dem Pullover hervor. Mit Pfeifen versucht er, sich mit den Zuschauenden zu verständigen. Er erklärt sich, wird meist verstanden, manchmal auch nicht.

Bald schon rettet er sich mit drei Schwimmringen und hält sich über Wasser. Doch dann sind die Ringe zu eng, er streift sie wieder ab und geht in den Widerstand: «No, no, no.» Die Kinder kennen das, stehen auf und rufen mit. Und werden ruhig, als das Kind Tarek im Kinderzimmer auf dem Boden sitzt und vergeblich nach Mama ruft.

Klassifikationen sind out

Mit Feingefühl eröffnet der Bewegungs- und Stimmkünstler Tarek Halaby die Dimension der non-verbalen Sprache. Wir stimmen ein in sein universales Lachen und fühlen mit, wenn er mit sich ringt. Den Kindern ist das Non-Verbale noch geläufig. Die Rückmeldungen sind unvermittelt, ein Mädchen nimmt sich selbstverständlich der Rolle der Übersetzerin an: «Er will uns sagen: ‹Wie könnt ihr das nicht verstehen?›»

Die Bildsprache entführt uns in verschiedene Welten: Ein Tuch ist das Kleid eines tanzenden Derwischs und gehört unvermittelt doch einer Flamencotänzerin. Nichts ist eindeutig zuzuordnen. Das ist Poesie und macht die Qualität der Kreation, wie sie Eugénie Rebetez selbst nennt, aus. Wer ist Tarek? Wie alt ist er? Auch die Geschlechterfrage spielt keine Rolle, dem Jungpublikum ist dies sowieso einerlei. Klassifikationen sind out, zeigen uns die Reaktionen der auf den Rängen tanzenden Kinder.

Damit ist klar: Die Zuschauenden werden als Teil der Vorstellung gesehen. Tarek Halaby stellt sich auf jedes Alter ein. Er integriert die Emotionen der Kinder. Und geht darauf ein, dass sie seine blauen Bänder – ebenfalls dem Bauch entnommen – anfassen wollen. Das quirlige Publikum zieht er mit leisen Tönen und zärtlichem Spiel in seinen Bann. Wir sind konfrontiert mit unseren eigenen Gefühlswelten und fühlen uns trotzdem aufgehoben. Im Lachen fühlen wir uns immer wieder als Gemeinschaft, auch im Staunen, was in einem dicken Bauch so alles sein kann.

Stück und Tänzer sind eins

Das Vorstadttheater hat die Regisseurin Eugénie Rebetez im Rahmen von FR!SCH eingeladen, einer «Plattform zur Förderung von neuen Produktionen junger Compagnien und frischen Gesichtern im Kinder- und Jugendtheater». Die Schweizerin arbeitet seit 15 Jahren als Tänzerin und Choreografin. Mit ihrem Solostück «Gina» fiel sie bereits 2010 auf, ihre Arbeiten wurden europaweit auf die Bühnen eingeladen.

Ihr künstlerisches Schaffen verbindet verschiedenste Genres, von Performance bis Kabarett. Mit dem palästinensisch-amerikanischen Tänzer, Sänger, Komiker und Performer Tarek Halaby, der mit Choreografen und Ensembles in New York und in Europa arbeitete, hat Rebetez für «Ha ha ha» einen virtuosen Darsteller gefunden.

Das Stück und Tarek sind eins: Gekonnt geht er auf den Moment ein, ohne seinen kreativen Faden zu verlieren. Nachdem sich zum Ende die Kinder auf die Bühne gewagt und Tareks Requisiten angefasst haben, zotteln sie fröhlich plaudernd zurück in den Kindergarten. Und wir Erwachsenen haben die Gewissheit, dass jede Theatervorstellung durch die jeweilige Stimmung und altersabhängige Interaktion geprägt wird – und damit ein wertvolles Unikat ist.

«Ha ha ha», Vorstadttheater Basel. Letzte Vorstellung am 29.1.22, 17 Uhr.