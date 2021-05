Tierkadaver Ein grausliger Rattenfund in Witterswil gibt Rätsel auf Auf dem Areal des Technologiezentrums Witterswil fanden sich 25 aufgerissene Kadaver. Die Polizei ermittelt. Eva Oberli und Christian Mensch 05.05.2021, 05.00 Uhr

Der Tierkadaver-Fund in Witterswil und viele Fragen: Wer macht so etwas und weshalb? Bild: zvg

Um die 25 Tiere von heller Fellfarbe, durchweicht vor Nässe, die meisten Kadaver aufgerissen und blutverschmiert. «Es war schon ziemlich widerlich», erzählt ein Mann, der die Tiere vergangene Woche gesehen und fotografiert hat. Die Fundstelle liegt in einem landwirtschaftlich genutzten Teil einer Parzelle, die zum Technologiezentrum Witterswil (TZW) gehört.

Das Technologiezentrum bietet in Witterswil Infrastruktur wie Labors, Büros und Produktionsräumlichkeiten für Unternehmen und Start-ups aus der forschungsorientierten Life-Science-Branche, etwa der Bio-Technologie, der Pharmakologie oder der Medizinaltechnik.

Die Polizei hat Anzeige aufgenommen

Auf eine Anfrage der bz reagiert die TZW zunächst mit einer schriftlichen Stellungnahme. Sie bestätigt darin den Fund auf ihrem rund 70'000 Quadratmeter grossen Areal, das im Leimental zwischen Witterswil und Biel-Benken liegt. Die Firma habe wegen des Rattenfunds die Polizei verständigt und interne Abklärungen getroffen. Die alarmierten Beamten nahmen vor Ort eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, Widerhandlung gegen das Tierseuchengesetz und gegen das Umweltschutzgesetz gegen Unbekannt entgegen.

Bei den toten Tieren handelt es sich um eine Rasse, die bei uns nicht in freier Wildbahn vorkommt, sondern als Laborratten oder unter Umständen als Haustiere gehalten wird. Beim zuständigen Polizeiposten Breitenbach heisst es auf Anfrage: «Es deuten keine Hinweise darauf hin, dass diese Tiere aus den Laboren des Technologiezentrums stammen.» In den Laboren des TZW würden zwar tatsächlich vereinzelt Versuchstiere gehalten, es würden aber keine Ratten eingesetzt. Urs Nussbaumer, Geschäftsführer des TZW, betont denn auch in einer zweiten Stellungnahme: «Wir haben absolut nichts mit der wilden Deponie von Ratten zu tun.»

Der Rattenfund ist rätselhaft. Offenkundig wurden sie von Drittpersonen auf das Areal gebracht und in einem Kreis ausgelegt. Weshalb?

Kein Hinweis erkennbar für einen konkreten Vandalenakt

Das Forschungsunternehmen IES, das auf dem Gelände eingemietet ist, arbeitet mit Tieren. Vor einigen Jahren ist es ins Gerede gekommen, weil es als Auftragsarbeit die Verträglichkeit von Pestiziden mit Bienenvölkern testet. Dabei kamen einige Imker in der Umgebung zu Schaden und wurden durch das Unternehmen entschädigt.

Zu der naheliegenden Mutmassung, es könne sich bei den toten Ratten um einen vandalisch motivierten Akt gegen das Unternehmen handeln, äussert sich die TZW nicht. Sie weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die polizeilichen Ermittlungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht abgeschlossen seien, sodass auch sie nicht wisse, woher und wie die toten Tiere auf das Geländes gelangt seien.

Bekennerschreiben, wie sie üblicherweise von militanten Tierschutzorganisationen in den sozialen Medien gepostet werden, sind zum aktuellen Fall keine bekannt. Es wäre auch speziell makaber, wenn sich Tierschützer als Tierschänder in Szene setzen würden. Womit die Frage drängend bleibt: Weshalb?

Der Ort, an dem die Tiere abgelegt worden sind, ist für Passanten nicht frei zugänglich. Spaziergänger hatten keine Chance, sie zu entdecken. Für die rund 400 Mitarbeitenden, die bei einer der rund 100 eingemieteten Firmen tätig sind, ist die Fundstelle jedoch leicht einsehbar. Dass die Ratten unentdeckt bleiben würden, bis sie etwa von umherstreifenden Füchsen als willkommen präsentiertes Futter weggeschleppt werden, war deshalb wenig wahrscheinlich.

Die Ratten wurden mittlerweile ordnungsgemäss entsorgt

Die Solothurner Kantonstierärztin Chantal Ritter gibt gegenüber der bz an, bisher noch nicht über den Rattenvorfall informiert worden zu sein. Eine schriftliche Anfrage beim Amt für Wald, Jagd und Fischerei des Kanton Solothurn blieb gestern Dienstag unbeantwortet.

So steht derzeit lediglich fest, dass die sterblichen Überreste der Ratten mittlerweile entsorgt worden sind. Die TZW schreibt in ihrer Stellungnahme: «Nach Absprache mit der Polizei wurden die Tierkadaver ordnungsgemäss zur Tierkadaverstelle in Rodersdorf gebracht.»