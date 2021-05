Tierschützer kritisieren Zolli-Direktor verteidigt Seelöwenhaltung: «Das Tierwohl misst man nicht an den Anlagen, sondern am Tier selbst» Im neuen Bericht des Schweizer Tierschutzes kommt der Zoo Basel grundsätzlich gut weg, die Seelöwen-Anlage hingegen sei nicht mehr zeitgemäss. Elodie Kolb 03.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Anlage der Seelöwen wurde 1922 gebaut. Roland Schmid / BLZ

Vor 100 Jahren wurde die Anlage der Seelöwen im Basler Zolli gebaut: Das massive Felsengebilde mit dem Wasserbecken liegt wie in einer Arena unten, die Besucher können von ringförmig angelegten Beton-Rängen auf die Tiere herabschauen. Besonders zur Fütterungs- und Trainingszeit sind die Seelöwen eine grosse Attraktion. Die Anlage gefällt aber nicht allen: Der Schweizer Tierschutz (STS) beschreibt die Haltung der Tiere in seinem aktuellen Zoobericht als «Relikt aus vergangener Zeit». Das ist bereits das zweite Mal: Schon 2013 äusserten die Tierschützer Kritik an der Anlage.

Die Haltung der kalifornischen Seelöwen entspreche zwar den gesetzlichen Anforderungen, «aber aus unserer Sicht ist die Anlage veraltet», sagt Samuel Furrer, Geschäftsführer des Fachbereichs Wildtiere beim STS auf Anfrage.

«Das Ablaufdatum einer solchen Anlage ist unserer Meinung nach überschritten»,

sagt Furrer. Dennoch sehe er den historischen Wert der Anlage: «Dass sie auch heute noch akzeptabel ist, zeigt: Die Anlage war damals ein grosser Wurf.» Heute seien allerdings die Ansprüche der Zoobesucher an die Tierhaltung höher. Er kritisiert die Grösse des Beckens und auch die «fehlenden Möglichkeiten für Tiere, sich dort artspezifischen Reizen auszusetzen», so Furrer. Er denke da an Sandbereiche, Strömungen im Wasser sowie die Möglichkeiten, tief zu tauchen und schnell zu schwimmen.

Laut Zoo-Direktor geht es den Seelöwen gut. BLZ/ Roland Schmid

Die Kritik kann Zolli-Direktor Olivier Pagan nicht wirklich nachvollziehen: «Die Massnahmen bei den Seelöwen übertreffen die Tierschutz-Vorgaben um einiges.» Und auch der Basler Zoo könne nicht tun und lassen was er will, sondern wird einmal jährlich vom Kantonstierarzt kontrolliert. Er betont: «Wir möchten das Beste für die Tiere und lassen auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse in unsere Anlagen einfliessen». Er kritisiert zudem den Bericht:

«Solche Berichte tendieren dazu, die Tierhaltung an den Anlagen zu beurteilen – aber das Tierwohl misst man nicht an den Anlagen, sondern am Tier selbst.»

Konkret geschehe das anhand von drei Kriterien: Körperbeschaffenheit, Kondition und Verhaltensrepertoire der Tiere. «Wie die Anlage aussieht, ist dem Tier letztlich egal», so Pagan. Das Becken in Basel gehöre zudem zu den wenigen, das mit drei Metern relativ tiefes Wasser hat. «So können die Tiere bei uns aus der Tiefe hochschnellen und auf den Felsen springen». Pagan bemerkt: «Den Seelöwen geht es gut».

Der Zoo wolle auch längerfristig Seelöwen halten, sagt der Direktor. Derzeit seien die Voraussetzungen für einen Bullen nicht ideal. Deswegen gibt es im Zolli seit einigen Jahren nur noch Weibchen – derzeit sind es fünf. Deshalb schliesst Pagan es nicht aus, entweder ein zweites Becken für Bullen zu schaffen oder die gesamte Anlage zu vergrössern. Konkret seien diese Ideen aber noch nicht.

Besonders beliebt im Zolli: Die Fütterungs- und Trainingszeit. Nicole Nars-Zimmer Niz / BLZ

Kalifornische Seelöwen: «Schnelle und wendige Räuber» 375 Kilogramm wiegt ein ausgewachsenes Männchen der kalifornischen Seelöwen (lat. Zalophus californianus). Die Weibchen immerhin 100 Kikogramm. Wie der Zoo Basel auf seiner Website schreibt, kommen die Tiere aus Südkalifornien und leben auf Felsen am Meer. Die «schnellen und wendigen Räuber» können im Wasser bis zu 35 km/h schnell werden und erbeuten bis zu zehn Kilogramm Nahrung täglich, so der Zolli. Zu ihrem Fressen gehören Tintenfische und Fische, ihre Feinde sind der Hai und der Schwertwal. Die Seelöwen sind verwandt mit den Ohrenrobben und Walrossen, und können bis zu 17 Jahren alt werden – in Obhut von Menschen sogar bis zu 28 Jahren.

Auch Lob für den Basler Zolli

In der Vergangenheit bemängelte der STS auch das Wolfgehege in Basel: «Wir haben damals auch die Haltung kritisiert, welche in der Zwischenzeit aufgegeben wurde», so Furrer. Pagan entgegnet: «Veränderungen sind jeweils eine Angelegenheit von Zeit, Wissen, Erfahrung und Finanzen». Und weiter: «Wir haben nicht auf den Bericht gewartet, sondern der Umgang mit den Wölfen war geplantes Vorgehen» In den letzten rund zehn Jahren sind im Zoo diverse neue Anlagen entstanden, derzeit seien sie mit dem Vogelhaus beschäftigt.

Der Basler Zoo wird im Bericht auch gelobt: «Die Konzeption und Strukturierung vieler neuen Gehege sind durchaus gelungen», heisst es etwa. Auch die Tembea-Anlage stelle «einen wichtigen Entwicklungsschritt» in der Elefantenhaltung dar. «Erfreulicherweise hat sich die Qualität der Zootierhaltung seit der letzten Recherche weiter verbessert», heisst es in der Medienmitteilung vom STS. Sie seien erfreut, dass einige Tiere im Basler Zoo aufgegeben wurden, die nicht mehr in zeitgemässen Anlagen untergebracht waren. Darunter die Wölfe und der Malaienbär.