Tierzucht Das Zolli-Reisebüro: So kam Elefantenbulle Tusker nach Basel Herzige Jungtiere sind bei Zoobesuchern beliebt. Hinter den Kulissen der Zoos wird grosser Aufwand für den Austausch geeigneter Elterntiere betrieben, damit gefährdete Tierarten erhalten werden können. Vom Zollischreiner bis zum Zuchtbuchführer helfen im Zoo Basel alle mit. Alexandra von Ascheraden 11.05.2021, 05.00 Uhr

Am 7. April kam Elefantenbulle Tusker im Zoo Basel an. Hier soll er für Nachwuchs sorgen. zvg/Zoo Basel, Torben Weber

Für uns ist es zurzeit grossteils nichts mit Reisen. Bei den Zollitieren sieht das anders aus. Ob Fisch, Vogel oder Elefant – Tiere werden auch zu Pandemiezeiten unter den Zoos getauscht. Sei es, um Inzucht zu vermeiden oder um überflüssige Nachzuchttiere abzugeben. Wildfänge sind bei den meisten Zootierarten nur noch sehr selten der Fall.

Vor wenigen Wochen ist Tusker frisch angereist. Als der Elefantenbulle vorsichtig die ersten Schritte aus seiner Transportbox ins Basler Elefantengehege tat, war es schon später Abend. Zehn Stunden hatte Reise von einem niederländischen Tierpark in die Schweiz gedauert. Tusker war nicht allein gekommen. Für die ersten Tage wurde er von seinem angestammten Tierpfleger begleitet. Er hilft den Zollitierpflegern, Tuskers Gewohnheiten kennen zu lernen.

Fabian Schmidt kümmert sich im Zolli um die Elefanten und das Vivarium. zvg/Zoo Basel

Natürlich war auch ausreichend Reiseproviant für die 675 Kilometer lange Fahrt an Bord.

«Zehn bis fünfzehn Kilo Heu, einen zwanzig Kilo Sack Rüebli und 250 Liter Wasser muss man für eine Tagesreise schon einpacken. Zusätzlich haben wir immer einen Extra-Vorrat dabei für den Fall, dass es eine Panne gibt»,

erzählt Fabian Schmidt, der Elefanten- und Vivariumskurator des Zolli.

Zolli koordiniert Zuchtbücher für Zwergflusspferde

Alle wissenschaftlich arbeitenden Zoos tauschen Tiere sehr gezielt, um den genetischen Austausch sicherzustellen. Im Hintergrund wird dafür ein riesiger Aufwand betrieben. Gehandelt wird mit den Tieren dabei nicht. Lediglich die Reisekosten muss der empfangende Zoo übernehmen. Für viele Tierarten gibt es einen eigenen Zuchtbuchführer. Als «Partnervermittler» sorgt er für grösstmögliche genetische Vielfalt bei den Nachzuchten. Für die Somali-Wildesel, Zwergflusspferde und Panzernashörner führt der Zolli die internationalen Zuchtbücher.

«Reiseveranstalter» für Tusker war Fabian Schmidt. Er erklärt schmunzelnd: «Ich organisiere den Austausch für etwa die Hälfte unserer Tierarten. Das ist weniger spektakulär, als es klingt. In meinen Aufgabenbereich fallen auch alle Bewohner des Vivariums von der Seegurke bis zur Langschwanzeidechse. Das sind ja eine ganze Menge.» Die Coronapandemie bringt eine weitere Eigenheit mit sich, die Schmidt ebenfalls beschäftigt:

«Im Moment ist es teilweise schwieriger, den mitreisenden Tierpflegenden über die Grenzen zu bekommen als das Tier selbst.»

Auch Elefanten brauchen Papiere zum Reisen



Es bringt enormen Aufwand mit sich, wenn ein Tier auf Reisen gehen soll. Betriebsleiter Victor Bindy arbeitet zusammen mit Alfredo Garcia Berge von administrativen Papieren für die zuständigen Behörden ab, während Schmidt den Kontakt mit dem abgebenden oder aufnehmenden Zoo und dem zuständigen Zuchtbuchführer hält.

Während wir nur mit Pass über die Grenze kommen, brauchen die meisten Zootiere die aufwendig zu beschaffenden TRACES-Papiere für ihre Reisen. Das TRACES-System – kurz für: «Trade Control And Expert»-System – ist ein tierärztliches Informationssystem für den grenzüberschreitenden Verkehr, das auch den Handel mit Drittländern abbildet. Es sorgt für den standardisierten Informationsaustausch der europäischen Veterinärbehörden, die kontrollieren, dass bei den Tieren alles seine Ordnung hat und beispielsweise keine Seuchen eingeschleppt werden.

Das Bundesamt für Veterinärwesen stellt die Import- oder Exportbewilligung aus. Gesundheitszeugnisse müssen beschafft werden, dazu der Nachweis, dass der empfangende Zoo die entsprechende Tierart überhaupt halten darf und Platz für ein weiteres Tier hat. Immerhin: Zootiere sind von der Mehrwertsteuer befreit. Auch das muss aber auf dem passenden Formular bestätigt werden.

«Schwierig wird es immer dann, wenn die Regelungen der Länder nicht zusammenpassen. Die USA erteilen zum Beispiel erst ihre Exportgenehmigung, wenn das Empfängerland eine Importgenehmigung erteilt hat. Falls das im Empfängerland umgekehrt geregelt ist, können sich die Verhandlungen hinziehen»,

erzählt Schmidt.

Eine passende Kiste für jedes Tier

Eine grosse Kiste ist nötig: Auch Giraffen müssen mal transportiert werden. zvg/Zoo Basel, Torben Weber

Wenn abzusehen ist, dass Bindy und Garcia die Papierberge bald bewältigt haben werden, beginnen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger mit dem Training der künftigen Reisenden. Die zollieigene Schreinerei stellt für jedes Tier die passende Transportkiste her. Sie muss strengen Vorschriften genügen. Wochen vor der Abreise wird sie ins Gehege geschafft und enthält immer ein paar Leckerbissen. Das Tier gewöhnt sich daran, die Kiste zu betreten. Zollischreiner Christian Winkler sagt:

«Am Tag X müssen wir bloss noch den Schieber hinter ihm schliessen und können verladen.»

Gerade hat Winkler eine Kiste ins Gehege der Somali-Wildesel geschafft. Dort steht bald der nächste Transport an. Die Kiste für die Esel ist exakt so breit und hoch bemessen, dass das Tier bequem stehen und sich auch ablegen, aber nicht umdrehen kann.

Winkler kennt seine Klientel gut: «Somali-Wildesel beginnen zu steigen, wenn die Kiste ihnen Raum dafür lässt. Sie könnten sich dabei das Genick brechen. Also polstern wir ihre Kiste oben, machen sie aber auch nicht zu hoch.» Auch Urinauffangschale und Futterklappe bauen die Schreiner jeweils angepasst auf die Tierart ein. Für Nagetiere wie die Stachelschweine werden die hölzernen Kisten vorsorglich mit Metall ausgeschlagen, damit sich die Passagiere nicht während der Fahrt allmählich ins Freie nagen.

Futter, eine weiche Unterlage und ausreichend Platz: Zollischreiner Christian Winkler kennt die Bedürfnisse der Tiere. zvg/Zoo Basel, Torben Weber

Sie kommen nicht gut alleine zurecht: Flamingos. zvg/Zoo Basel, Torben Weber

Sonderbehandlung für die Flamingos

Für Flamingos dagegen bauen die Schreiner längst keine Kisten mehr: «Die brauchen unbedingt Gesellschaft. Wenn man die alle einzeln in Kisten steckt, regen sie sich total auf. Jetzt stellen wir die komplette Reisegruppe einfach zusammen hinten in den Transporter und sie sind zufrieden.»

Der Flamingo-Zusammenhalt geht sogar so weit, dass der Zolli-Tierarzt immer ein paar gesunde Flamingos mit in die stationäre Behandlung nehmen muss, wenn einer krank ist. Der einsame Patient verkümmert sonst, statt zu genesen.

Tierreisen sind wegen Zuchtaufgaben nötig

Wenn die Zeitungen von der erfolgreichen Anreise eines Tieres berichten, erreichen Schmidt manchmal erboste Anrufe von Tierfreunden. «Die werfen uns dann vor, dass wir die Tiere dem Reisestress unterwerfen. Dann erkläre ich ihnen die aufwendigen Zuchtaufgaben, die die Zoos erfüllen, und erzähle ihnen im Fall von Tusker zum Beispiel, dass Elefantenbullen in der freien Wildbahn ganz genau dasselbe tun: Sie schliessen sich zur Paarungszeit wechselnden Gruppen von Weibchen an, pflanzen sich fort und ziehen allein weiter. Im Grunde machen wir hier nichts anderes. Nur ist damit viel mehr Papier verbunden.»

Der 29-jährige Elefantenbulle Tusker zeigt sich zum ersten Mal im Elefantengehege in Basel. Zoo Basel

Es ist mittlerweile kurz vor Feierabend und Schmidt will noch schnell nach Tusker sehen.

«Ein tolles Tier mit einem wunderbaren Charakter. Wir haben ihn alle schon richtig ins Herz geschlossen»,

sagt er noch, bevor er aus dem Büro schlüpft. Jetzt hofft er, dass der Bulle so erfolgreich ist wie im Zoo Rhenen in den Niederlanden. Dort gab es, genau wie in Basel, drei etwas ältere Elefantenkühe, die noch nie gezüchtet hatten. Alle drei liessen sich von Tusker decken. Eine wurde trächtig.