Tourismus Das Hoffen auf einen goldenen Basler Herbst Experten rechnen erneut mit einem verhaltenen Tourismus-Sommer in Basel, wie sie der bz sagen. In der zweiten Jahreshälfte könnte es dank Grossevents wie der Art Basel oder dem Festival Im Fluss langsam aufwärts gehen. Geschäftsreisende dürften aber erst im kommenden Jahr zurückkehren - frühestens. Rahel Koerfgen 09.06.2021, 05.00 Uhr

Die Touristen kehren nach Basel zurück. Zögerlich zwar, und nicht gerade in Massen - aber immerhin.

Ein paar Schnappschüsse vom Rathaus, ein Spaziergang am Rhein oder ein Nachmittag im Museum: Sie beginnen wieder, unsere Stadt zu bevölkern, die Touristen. Zögerlich zwar, aber immerhin. In erster Linie handle es sich um Personen, die in der Schweiz wohnhaft seien, «darunter erfreulich viele Romands», sagt Christoph Bosshardt auf Anfrage. Laut dem Vizedirektor von Basel Tourismus sind seit den Lockerungen vor einem Monat Stadtführungen wieder sehr gefragt: «Wir haben mit einem Angebot jeweils samstags begonnen, aber angesichts des grossen Interesses sind sie jetzt auch freitags und sonntags buchbar.»

Mit den Lockerungen erwartet Bosshardt demnächst auch einen Anstieg ausländischer Gäste in Basel, vor allem aus der Nachbarschaft: «Vor wenigen Tagen wurde für Reisende aus Deutschland die Quarantänepflicht aufgehoben in Basel-Stadt. Das wird bestimmt einen Effekt haben.» Zu früh freuen will sich der Touristiker aber nicht: «Vieles hängt davon ab, wie sich die Lage international entwickelt und was diese für Reiserestriktionen mit sich bringt.» Mit der vor wenigen Tagen lancierten Kampagne Ferienfit wolle Basel Tourismus mittels Onlinemarketing nun versuchen, Gäste aus der Schweiz und aus dem nahen Ausland nach Basel zu locken.

Hotels ähnlich niedrig belegt wie im vergangenen Jahr

Trotz dieser Bemühungen dämpft Bosshardt die Hoffnung auf einen zufriedenstellenden Tourismus-Sommer: «Wir werden definitiv nicht überrannt werden. Einerseits fallen Events wie das Tattoo aus, andererseits reisen Schweizerinnen und Schweizer jetzt wieder vermehrt ins Ausland.» Er könne sich vorstellen, dass die Hotels in den Sommerferien ähnlich niedrig belegt sein werden wie im vergangenen Jahr. Diese Einschätzung teilt Raphael Wyniger. Er ist Präsident der Basler Hoteliers und mit seinem «Teufelhof» und dem «Set» selber in der Branche aktiv:

«Wir rechnen mit einer Auslastung von etwas über 30 Prozent, was in etwa dem Sommer des Vorjahres entspricht und nur rund die Hälfte dessen ist, was im 2019 generiert worden ist.»

Das Geschäft ist und bleibt laut Wyniger sehr kurzfristig, «die Kunden sind noch zurückhaltend». Dafür wertet der höchste Basler Hotelier umso positiver, dass im Vergleich zum Sommer 2020 eine Zunahme von ausländischen Gästen spürbar sei. Schweizer bildeten aber nach wie vor die grösste Gruppe, «das erwarten wir auch in diesem Sommer».

Dabei ist allerdings ausschliesslich von Freizeittouristen die Rede. Bosshardt sagt: «Der für Basel wichtige Geschäfts- und Kongresstourismus wird in diesem Jahr nicht mehr gross stattfinden. Erst im kommenden Jahr gehen wir von einer langsamen Erholung aus.» Darunter leiden würden vor allem die Businesshotels, die auf diese Gästegruppe fokussiert hätten: «Kleinere Boutiquehotels wie etwa das Nomad oder der Teufelhof spüren das weniger, weil sie bei Freizeittouristen beliebt sind.» Gute Chancen sieht er auch für das neue Hotel Märthof am Markplatz, das Ende Juli eröffnet werden soll.

Basel Tourismus warnt vor Preissenkungen

Angesichts der durchzogenen Aussichten scheint sich unter den Hoteliers Panik breit zu machen. Bei einzelnen Häusern, die traditionell auf Businessgäste fokussiert haben, wie etwa das Hyperion am Messeplatz oder das Radisson Blu an der Heuwaage, können derzeit an gewissen Tagen Zimmer mit Preisreduktionen von bis zu 30 Prozent gebucht werden. Wyniger kommentiert: «Die Situation kann zu Preissenkungen verleiten. Viele Hotels wissen aber, dass dies nicht eine nachhaltige Strategie sein kann.» Und Bosshardt von Basel Tourismus warnt sogar davor, nun dem Preiskampf zu verfallen und sich gegenseitig unterbieten zu wollen: «Das wäre schlecht für die Destination. Der Preis ist nicht der Grund, warum die Touristen nicht nach Basel kommen.»

Glaubt man also den beiden Experten, fällt der Sommer aus tourismustechnischer Sicht unterkühlt aus. Die Hoffnungen auf einen goldenen Herbst bestehen aber. Christoph Bosshardt meint, dass Grossevents wie die Kunstmesse Art Basel sowie das Musikfestival Im Fluss im September und neue Ausstellungen in den Museen den Hotels eine gute zweite Jahreshälfte bescheren könnten: «Wir sind überzeugt, dass es dann wieder anzieht.» Auch Raphael Wyniger gibt sich vorsichtig optimistisch. Da der Geschäftstourismus aber ausbleiben werde, könne dann noch nicht von einer relevanten Erholung gesprochen werden: «Wir haben in der Basler Hotellerie noch einen langen Weg vor uns.»