Traditionslokal Lukie Wyniger steigt bei SRF 3 aus und im «Waldhaus» ein Der Radiomoderator und Bruder des Gastrounternehmers Raphael Wyniger hat beim SRF seine Kündigung eingereicht. Künftig wird man ihn in der Gastro-Branche antreffen. Die Musik wird er aber nicht ganz verlassen können und wollen, sagt er. Lea Meister 10.01.2022, 05.00 Uhr

Lukie Wyniger moderierte das «Reggae Special» von SRF 3, welches nun eingestellt wird. Severin Bigler

Seit 2016 moderierte der Muttenzer Lukie Wyniger das «Reggae Special» von SRF 3. Jetzt wird die Sendung eingestellt, was den Musikjournalisten nach über zehn Jahren bei der SRG zur Kündigung bewog. Wyniger äussert sich gegenüber der bz zu seinem Branchenwechsel:

«Ich werde nach der letzten Sendung langsam, aber sicher aufhören bei SRF und schrittweise in die Gastronomie einsteigen.»

Den Einstieg wird Wyniger im Hotel und Restaurant Waldhaus beider Basel wagen. Im Mai 2021 hatte sein Bruder, der stadtbekannte Gastronom Raphael Wyniger, das Traditionslokal als Pächter übernommen. Auf die Idee gebracht hat ihn aber ursprünglich Lukie Wyniger. Während dieser die Künstler für das Outside-Musikfestival in Muttenz im Hotel Teufelhof in Basel unterbrachte, kam er auf die Idee, für das kommende Jahr beim «Waldhaus» anzufragen. Dabei erfuhr er, dass die Betreiber abgeben werden und die Bürgergemeinde Basel neue Pächter suche.

So kam eins zum anderen und die Wyniger-Gruppe wurde zum neuen Pächter im «Waldhaus», an welchem viele Erinnerungen hängen. «Ich bin in Muttenz aufgewachsen und habe so viele Kindheitserinnerungen an dieses Haus», sagt Lukie Wyniger über das traditionsreiche Lokal, welches derzeit durch die Bürgergemeinde Basel umgebaut wird, auf Muttenzer Boden steht, aber eine Birsfelder Postadresse hat.

Das Konzept stellten die Brüder vergangenes Jahr gemeinsam auf. Ein «Haus für alle» soll es sein, weder zu chic noch das Gegenteil: «Man soll sich bei einer Hochzeit genauso wohlfühlen wie bei einem Teller Pommes in der Buvette davor.» So planen die beiden eine Buvette, eine bediente Terrasse und eine bespielbare Veranda.

Das «Waldhaus» im Muttenzer Hardwald, welches neu von Lukie Wyniger geleitet werden wird. zvg

Der derzeit laufende Umbau startete im November 2021 und dauert voraussichtlich noch bis Ende August. Klar, dass auch die Musik ihren Platz finden wird im «Waldhaus», denn ohne diese kann Lukie Wyniger nicht durchs Leben gehen. In welcher Form das sein wird, möchte er aber noch nicht sagen.

«Wir möchten der Tradition gerecht werden, die dieses Haus umgibt, und gleichzeitig auch ein neues, jüngeres Publikum ansprechen.»

Zuerst hat der langjährige Radiomoderator aber noch zehn Sendungen seines «Reggae Specials» vor sich, die er «in Ruhe, sauber und schön» zu Ende bringen möchte. «Dann schauen wir weiter.»

