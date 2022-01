Tragödie Nach dem Brand vom Silvesterabend: Grosse Trauer über die für Hofstetten-Flüh wichtige Kirche Das römisch-katholische Gotteshaus in der Solothurner Gemeinde bleibt wohl für lange Zeit lange geschlossen. In der Zwischenzeit finden die Gottesdienste im nebenan gelegenen Pfarreisaal statt. Die Kirche hat eine grosse Bedeutung für die Gemeinde. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 03.01.2022, 20.46 Uhr

Die römisch-katholische Kirche in Hofstetten-Flüh darf nach dem Brand vorerst nicht betreten werden. Juri Junkov

Der bis vor kurzer Zeit letzte Eintrag im Wikipedia-Artikel von Hofstetten-Flüh zur Geschichte handelte vom ausgehenden 19. Jahrhundert. Damals wurde die Bahnstrecke nach Basel gebaut, die es den Einwohnenden der Solothurner Gemeinde erleichterte, in die Stadt zu gelangen sowie Ausflügler aufs Land lockte. Mit dem Brand der römisch-katholischen Kirche in Hofstetten in der Silvesternacht ist ein weiteres Ereignis hinzugekommen. Die Kirche St.Nikolaus hat sowohl für das religiöse als auch das gesellschaftliche Leben im Dorf eine grosse Wichtigkeit.

In der Region Basel ist das Schwarzbubenland noch heute eine Hochburg des katholischen Glaubens. In Hofstetten-Flüh sind rund 41 Prozent der Bevölkerung römisch-katholisch. Damit ist der Anteil deutlich höher als der Durchschnittswert von 31,2 Prozent im Kanton Solothurn. Im reformierten Baselbiet sind wiederum 26,2 Prozent römisch-katholisch. Felix Schenker, Gemeindepräsident von Hofstetten-Flüh, bezeichnet die römisch-katholische Bevölkerung in der Gemeinde als «aktiv». Gustav Ragettli, der die Kirchgemeinde von Hofstetten-Flüh seit diesem Jahr präsidiert, sagt:

«Natürlich haben auch wir mit Austritten zu kämpfen. Am 6. Dezember, als wir den heiligen Nikolaus, den Schutzpatron unserer Kirche feierten, war der Gottesdienst jedoch sehr gut besucht.»

Es gäbe einen «harten Kern», der immer am Gottesdienst teilnehme.

Die Kirche St.Nikolaus stellt überdies ein gesellschaftliches und kulturelles Zentrum der Gemeinde dar. «Nebenan befinden sich der Pfarreisaal, die Aufbahrungshalle und der Friedhof», sagt Gemeindepräsident Schenker. Der Cäcilienchor der 3200-Einwohner-Ortschaft gestaltet rund ein Dutzend Gottesdienste pro Jahr. Kirchgemeindepräsident Ragettli sagt:

«Dann sitzen jeweils auch viele Angehörige der Chormitglieder in den Kirchenbänken.»

Die Kirche wurde mehrfach umgebaut und erweitert

Im Dorf seien laut Gemeindepräsident Felix Schenker viele Einwohnende erschüttert über die Geschehnisse vom vergangenen Freitag. «Die mutwillige Zerstörung schockiert.»

Im Innern der Kirche wurde vor dem Brand von unbekannten Vandalen das Krippenspiel zerstört. Ob zwischen den Ereignissen ein Zusammenhang besteht, wird derzeit von der Solothurner Polizei abgeklärt. Was auf jeden Fall klar ist: Die Zerstörungswütigen tobten sich in einem denkmalgeschützten Gebäude aus: «Seit 1944 steht die Kirche St.Nikolaus unter kantonalem Denkmalschutz», sagt der Solothurner Denkmalpfleger Stefan Blank. Das Gebäude habe für Hofstetten-Flüh eine grosse Bedeutung.

«Es ist prägend für das Dorfbild. Zudem ist der Bau historisch bedeutend.»

Erstmals erwähnt in Hofstetten-Flüh wurde eine Kirche im Jahr 1302. «Es ist jedoch nicht klar, ob es sich dabei um die Kirche St.Nikolaus oder um die ebenfalls in der Gemeinde stehende Kapelle St.Johannes handelt», sagt der Dorfhistoriker Hans Bühler. 1376 sei erstmals von beiden Gotteshäusern die Rede gewesen. «Wegen der gewachsenen Bevölkerung sei die Kirche immer wieder umgebaut und sogar erweitert worden», so Bühler. «Zuletzt kam es in den 1970er-Jahren zum Einbau einer Orgel des Luzerner Orgelbauers Goll.»

Den Schaden, der an der Orgel entstanden ist, schätzt Kirchgemeindepräsident Gustav Ragettli auf rund 750'000 Franken. Bis auf Weiteres ist die Kirche geschlossen und die Gottesdienste finden im Pfarreisaal statt. «Wir spüren eine grosse Solidarität», stellt Ragettli fest.

«Die Ökumenische Kirche im Ortsteil Flüh steht dank der guten Nachbarschaft mit den Reformierten ebenfalls zur Verfügung.»

Und auch das Kloster Mariastein habe angeboten, die Gottesdienste in der Klosterkirche durchzuführen.

