Kulturelle Transformationsprojekte: 82 Gesuche in Basel-Stadt

Interview Katrin Grögel über die Situation vieler Kulturbetriebe: «Wir rechnen noch bis im Sommer mit grossen Einschränkungen» Die Pandemie zwingt viele Kulturbetriebe dazu, ihr Geschäftsmodell zu überdenken. Dabei können sie vom Kanton unterstützt werden. Im laufenden Jahr gingen 82 entsprechende Anträge bei der Abteilung Kultur in Basel-Stadt ein, berichtet Leiterin Katrin Grögel. Sie erklärt im bz-Interview, wie es diesbezüglich im 2022 weitergeht.

Laut Katrin Grögel sind die Einnahmen von Kulturbetrieben wie etwa Sinfonieorchestern um rund 50 Prozent eingebrochen. iStockphoto

Frau Grögel, der Bundesrat und die eidgenössischen Räte haben am Freitag die Geltungsdauer der Covid-19-Kulturverordnung, die unter anderem Ausfallentschädigungen beinhaltet, bis Ende 2022 verlängert. Dringend nötig angesichts der jetzigen Situation, oder?

Katrin Grögel: Allerdings. Es ist völlig unklar, wie sich die Situation weiterentwickelt und wie stark dies die Kulturbetriebe in den kommenden Monaten belastet. Wir rechnen damit, dass sie noch mindestens bis nächsten Sommer mit grossen Einschränkungen und kleineren Publikumszahlen rechnen müssen.

Was bedeutet das hinsichtlich der Einnahmen?

Wir gehen davon aus, dass diese bei Orchestern, Theatern, Museen oder anderen Veranstaltern im Schnitt um 30 bis 50 Prozent zurückgehen im Vergleich zu einer regulären Spielzeit.

Der Bund hat nun die Weichen gestellt für weitere staatliche Unterstützungen. Die Umsetzung des Gesetzes liegt bei den Kantonen. Was für Signale erhalten Sie diesbezüglich vom Kanton Basel-Stadt?

Der Regierungsrat hat dem Bund bereits in der Vernehmlassung signalisiert, dass er die Möglichkeit zu einer Fortsetzung der Massnahmen befürwortet.

Es werden also wieder Mittel an die Hand genommen, um die Kulturbetriebe finanziell zu unterstützen. Um was für Beträge handelt es sich da?

Im laufenden Jahr standen und stehen in Basel-Stadt 35 Millionen Franken für Ausfallentschädigungen und die Unterstützung von Transformationsprojekten zur Verfügung. Ob sich der Bedarf auch 2022 in diesem Bereich bewegen wird, kann ich noch nicht sagen. Wahrscheinlich muss man im Laufe des Jahres überprüfen, wo man steht, und Anpassungen vornehmen – so wie das auch in diesem Jahr geschehen ist. Der Totalbetrag wird jedenfalls zur Hälfte vom Bund getragen, die andere Hälfte übernimmt der Kanton.

Sie stehen in regelmässigem Austausch mit allerlei Basler Kulturbetrieben. Was für eine Stimmung herrscht zurzeit vor?

Ihnen allen ist enorm wichtig – sie kommunizieren das sehr deutlich –, dass sie nicht wieder in einen Lockdown gehen müssen. Dass sie weiterarbeiten können. Sie sind absolut bereit, alle notwendigen Schutzmassnahmen zu treffen, damit sie weiterhin Publikum empfangen können.

Katrin Grögel, Leiterin der Abteilung Kultur des Kantons Basel-Stadt. zvg

Einigen Institutionen ist es aber nicht möglich, den regulären Betrieb im Rahmen der Schutzmassnahmen weiterzuführen.

Genau. Deshalb bieten Bund und Kanton auch Unterstützung an zu Gunsten einer besseren Wirtschaftlichkeit während der Pandemie. Neben den Ausfallentschädigungen können Gesuche für Transformationsprojekte gestellt werden. Dabei geht es einerseits darum, das Publikum zu halten oder ein neues dazuzugewinnen, andererseits auch um eine Entwicklung oder gar Reorganisation des Geschäftsmodells, falls es in der Coronakrise so nicht mehr funktioniert.

Wer eine staatliche Unterstützung für sein Projekt wünscht, muss einen Antrag stellen. Wie viele haben Sie in diesem Jahr erhalten?

Die Frist lief am 30. November ab – wir zählten 82 Anträge für Transformationsprojekte. Rund die Hälfte davon kam auf den letzten Drücker rein.

Haben Sie mit einem solchen Ansturm gerechnet?

Nein. Es hat wohl mit der Verschärfung der Situation just zu dieser Zeit zu tun, das hat die Dringlichkeit einer finanziellen Unterstützung enorm erhöht. Bis März 2022 haben wir nun Zeit, diese zu bearbeiten und zu entscheiden. Die andere, bereits früher eingetroffene Hälfte der Anträge konnte bereits bearbeitet und einem Gremium vorgelegt werden. Bei 14 wurde grünes Licht gegeben.

Sind auch Basler Nachtclubs unter den Antragsstellern? Diese leiden ja jetzt besonders unter den neuerdings verhängten Massnahmen. Die meisten mussten vorübergehend schliessen, weil mit den vorherrschenden Massnahmen kein Betrieb möglich ist.

Von den Clubs und Bars mit Live-Kulturprogramm wurden vor allem Ausfallentschädigungen beantragt. Aber nun haben doch zwei Clubs Anträge für Transformationsprojekte eingereicht.

Können Sie ein konkretes Beispiel geben für einen Kulturbetrieb, der im Rahmen der Transformationsprojekte finanzielle Unterstützung erhalten wird?

Das Bildrausch-Filmfest, das jeweils im Juni stattfindet, hat zum Beispiel den Zuschlag erhalten. Es hatte in diesem Jahr mit starken Publikumsbeschränkungen zu kämpfen, was natürlich empfindliche Einkommenseinbussen nach sich zieht. Deshalb wollte der Verein die Infrastruktur zu Gunsten hybrider Veranstaltungen verbessern. So, dass Interessierte das Festival – nicht nur die Filme, sondern auch Podiumsdiskussionen – streamen und damit zu Hause vor dem Bildschirm verfolgen können.

Wie hoch ist der Maximalbetrag, der einem solchen Transformationsprojekt zugesprochen werden kann?

Das ist klar geregelt und national vorgegeben. Wir können gemeinsam mit dem Bund maximal 80 Prozent der Kosten eines Transformationsprojekts übernehmen. Die absolute Limite sind 300'000 Franken. Dieser Betrag wurde in Basel-Stadt bis dato aber noch nicht aufgewendet für ein einzelnes Projekt.

Nach welchen Kriterien wird entschieden, wer Geld bekommt und wer nicht?

Die Notwendigkeit muss sich aus der aktuellen Pandemie ergeben. Zudem ist entscheidend, wie dringlich, wie nachhaltig und realistisch das Projekt ist und wie die Zukunftschancen aussehen. Bei gewissen Anträgen mussten wir leider feststellen, dass der jeweilige Betrieb unmöglich in der Lage ist, diese Transformation zu stemmen. Erhält ein Betrieb eine Zusage, so wird ein Vertrag ausgestellt und die Auszahlungen erfolgen aufgrund von gemeinsam festgelegten «Milestones».

Wie setzt sich das Entscheidungsgremium zusammen?

Es wurde vom Regierungsrat gewählt und besteht aus fünf Personen, drei davon aus der kantonalen Verwaltung, inklusive mir. Dazu kommen zwei externe Expertinnen respektive Experten, die im Kulturbereich, aber nicht in der Stadt Basel tätig sind.

Kommt es da ab und an zu hitzigen Diskussionen, welchem Antrag nun stattgegeben wird oder eben nicht?

Es kommt sicher zu Diskussionen, und das ist richtig so, denn es ist wichtig, dass die betreffenden Projekte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und beurteilt werden.

Die Geltungsdauer der Covid-19-Kulturverordnung wurde bis Ende 2022 verlängert. Ab wann können Kulturbetriebe und -schaffende neue Anträge für Ausfallentschädigungen und Transformationsprojekte einreichen?

Nach den nationalen werden wohl Anfang nächsten Jahres die kantonalen Beschlüsse zur Verordnung vorliegen, die die Abteilung Kultur des Kantons Basel-Stadt weiterverarbeitet. Anträge für den Zeitraum Januar bis April 2022 werden dann bis Ende Mai 2022 eingereicht werden können.