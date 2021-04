Tschopp Creativ-Center Nachfolger gesucht: Traditionsreicher Bastelladen soll verkauft werden Das Geschäft Tschopp in Basel soll einen neuen Besitzer bekommen. Der aktuelle Inhaber habe die eigene Ausrichtung verändert. Elodie Kolb 08.04.2021, 19.11 Uhr

William Reinecke, Inhaber und Geschäftsführer der Marein AG, erklärt, wieso sie den Bastelladen verkaufen. Larissa Gassmann

Bis heute gilt das Motto: «Dr Tschopp het’s»: Von einer Grossauswahl an Schrauben über Beleuchtung bis hin zu Theaterschminke, Bastler werden an der Steinentorstrasse fündig. Und das soll im traditionellen Fachgeschäft für alles Handwerkliche und Gestalterische in Basel auch weiterhin gelten, allerdings mit einem neuen Besitzer: Die Marein AG aus Spreitenbach, die das Geschäft 2002 erworben hatte, sucht jetzt einen Nachfolger, wie William Reinecke, Inhaber und Geschäftsführer der Firma, am Donnerstag mitteilte.

«Wir haben die Ausrichtung unserer Firma geändert und wollen andere Geschäftsbereiche stärken»,

sagt Reinecke auf Anfrage. Darunter die eigenen Marken. Ausserdem habe der Onlineverkauf stark zugenommen. Das sei nur einer der Gründe, weswegen sie sich vom klassischen Fachgeschäft lösen wollen. Die vor 42 Jahren von Reineckes Vater gegründete Firma ist nach eigenen Angaben «der grösste Systemlieferant und Schweizer Marktführer im Bereich Basteln, DIY und Künstlerbedarf».

Dass der 170-jährige Laden schliessen muss, will Reinecke aber verhindern. Mit einem neuen Besitzer soll «ein neues Kapitel geschrieben werden». Bleiben soll auch das «bewährte Fachteam und das bekannte breitgefächerte Sortiment», heisst es in der Mitteilung. «Wir wollen das Geschäft nicht verkaufen, um damit reich zu werden, sondern ich freue mich, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, er möchte es übernehmen», so Reinecke.

Anfragen seien bereits eingegangen

Johannes Tschopp hat die Liegenschaft 1838 gekauft, um eine Bäckerei zu eröffnen. In dem Laden, der zu den ältesten von Basel gehört, gab es nicht nur Brötchen, sondern eine Zeit lang eine Essigfabrik und zwischenzeitlich wurde auch Benzin und Heizöl für Esso vertrieben. Der Bastelladen ist einer der wenigen seiner Art in Basel, höchstens Presser am Gerbergässlein kann ihm allenfalls das Wasser reichen.

Reinecke merkt, wenn er in Basel ist:

«Den Tschopp kennt man. Und es tut mir fast etwas weh, wenn so ein Traditionsgeschäft schliessen müsste.»

Er habe bereits Anfragen erhalten, zum Beispiel von Lieferanten des Ladens, die daran interessiert sind, zu übernehmen. Falls sie niemanden finden, würde er ihn aber wohl doch schweren Herzens schliessen, so Reinecke.