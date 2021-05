Aufruf - Public Viewing während der Fussball-EM: Melden Sie uns Ihr Angebot in der Region Basel

Public Viewing während der Fussball-EM: Melden Sie uns Ihr Angebot in der Region Basel

Mit den Lockerungen, die per 31. Mai in Kraft treten, werden rechtzeitig auf den Anpfiff der Fussball-EM auch Public Viewings wieder möglich. Wir bieten Ihnen eine laufend aktualisierte Übersicht über das Angebot in beiden Basel.