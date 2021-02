Überflieger Dieser Jungkoch im Stucki auf dem Bruderholz nimmt an der Koch-Weltmeisterschaft teil Der zwanzigjährige Tom Walter arbeitet unter Tanja Grandits. 2022 wird er mit dem Juniorenteam an der Koch-Weltmeisterschaft sein Können unter Beweis stellen. Elodie Kolb 18.02.2021, 05.00 Uhr

Wie Tom Walter erzählt, ist das Kochen sein Lebenszentrum. Kenneth Nars / BLZ

Der Jungkoch Tom Walter hat schon viel erreicht. Mit seinen 20 Jahren arbeitet er bereits als Commis de Cuisine im Sternerestaurant Stucki bei Tanja Grandits. Und jetzt noch das: Im Herbst 2022 wird er mit dem Juniorenteam sein Können an der Koch-Weltmeisterschaft in Luxemburg zeigen.

Dabei sei es eine spontane Entscheidung des 16-jährigen Walter gewesen, eine Kochlehre anzufangen, wie er lachend erzählt. Er habe in vielen Branchen geschnuppert, nach einer Woche in einer Küche habe der Beruf ihn aber «sofort gepackt». «Es hat mich so fasziniert, dass ich wusste, ich möchte nichts anderes machen», sagt Walter.

Die acht Jungköche wollen Weltmeister werden

Seit dieser Entscheidung vor fünf Jahren, hat er sich weiterentwickelt und arbeitet mit Hochdruck an seinen Zielen: Im Stucki viel zu lernen und «natürlich gemeinsam mit dem Team Weltmeister zu werden». Die Weltmeisterschaft nächstes Jahr zu gewinnen, sei nicht nur eine Ehre für das Team, sondern auch für die Schweiz. Im Wettbewerb vertreten die Nationalteams jeweils die Küche des eigenen Landes. Walter ist vor allem ob der Vielfalt der Schweizer Küche fasziniert: «Das Spannende an der Schweiz ist, dass es nicht eine Nationalküche gibt, sondern viele regionale Spezialitäten und Zutaten».

Das Team bereitet sich bereits mit Vollgas auf den Wettbewerb im November nächstes Jahr vor: «Jetzt geht es darum, sich als Team einzuspielen und die Stärken der Einzelnen herauszufinden, um die Posten zu verteilen.» Walter ist zurzeit für die Fisch-Schauplatte und die Vorspeise eingeteilt. Aber: «Ich habe eine grosse Liebe für alle Posten. Wenn ich wählen kann, bin ich am liebsten da, wo es am meisten zu tun gibt.»

Das Juniorenteam für die Weltmeisterschaft ist eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus acht jungen Schweizerinnen und Schweizern unter 25 Jahren. Qualifiziert werden die Köche durch «Wettbewerbe, auffallend gute Ausbildungsabschlüsse oder Empfehlungen von Fachpersonen», so heisst es auf der Webseite des Schweizer Kochverbands. Bei Walter war es eine Mischung: Er habe mit jemandem zusammengearbeitet, der im Juniorenteam war und er sei bereits an einem grösseren Wettbewerb in Kontakt mit dem Nationalteam gekommen. Deswegen hält Walter Wettbewerbe für junge Köche auch für sehr wichtig: «Es sind Türöffner für die Zukunft», glaubt er. Da so Betriebe und Köche auf junge, aufstrebende Köche aufmerksam werden. Er selbst hat bereits an zwei grösseren Wettbewerben in der Schweiz teilgenommen.

Familiäre Atmosphäre in der Sterne-Küche

Der gebürtige Aarauer hat 2019 seine Lehre abgeschlossen und arbeitet seit September im Sterne-Restaurant auf dem Bruderholz. Es sei ihm eine grosse Ehre, für Grandits zu kochen: «Das Schöne daran, für jemanden wie Tanja zu arbeiten ist, dass man jeden Tag mit einem Lächeln aufsteht und mit viel Freude zur Arbeit kommt.»

Sterneköchin Tanja Grandits in der Küche des Stucki. Kenneth Nars / BLZ

Entgegen der Erwartungen gegenüber Sterne-Küchen sei die Atmosphäre im Stucki unter der Leitung von Tanja Grandits nicht rau und streng, sondern das Team pflege eine sehr familiäre und soziale Atmosphäre, findet Walter. «Wir essen hier auch immer gemeinsam», erzählt er. Dann sitze das ganze Team von den Leuten, die Abwaschen, bis zu den Chefs an einem Tisch und esse Curry oder selbstgemachte Pizza. Auch die Hierarchien seien für eine Küche eher flach:

«Ich war eine Zeitlang in Hongkong und in Deutschland – und dort waren die Hierarchien sehr viel stärker ausgeprägt als im Stucki. Hier begegnet man sich auf Augenhöhe.»

«Es kommt sehr selten vor, dass ich nicht koche», sagt der Jungkoch weiter. Er arbeite viel und in seiner Freizeit trainiere er für die Weltmeisterschaft. «Kochen sei das Zentrum seines Lebens», sagt Walter. Er lese auch gerne – vor allem Kochbücher. Ein Lieblingsessen hat der Wahl-Kleinbasler aber nicht: «Ich probiere gerne neue Sachen. Denn alles, was ich oft gegessen habe, wird langweilig.» Wenn er mal bei den Eltern in Aarau zu Besuch ist, kocht er gerne für sie. Aber er lässt sich auch gerne bekochen: «Ich finde immer noch, dass meine Mutter am besten kocht», so Walter. «Ich glaube, das hat auch viel mit Kindheitserinnerungen zu tun.»