Überversorgung Zu viele Orthopäden, Urologen und Augenärzte: Beide Basel beschränken im Eilzugstempo die Neuzulassungen Schon ab dem ersten April gelten erstmals strikte Obergrenzen für Ärzte, die im ambulanten Bereich tätig sind. 13 Fachgebiete sind betroffen. Die Ärzteschaft warnt vor den Folgen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Orthopäden gibt es in der Region zu viele. Unter anderem sie sind nun im Visier der beiden Basel. Bild: Archiv/Stefan Kaiser

Nirgends in der Schweiz ist die Dichte an ambulant praktizierenden Ärzten höher als in Basel-Stadt, nirgends gibt es mehr Spezialisten. Der Preis dafür sind die höchsten Krankenkassenprämien und generell explodierende Gesundheitskosten. Das Problem an sich bestreitet niemand. So sagt selbst Christoph Holenstein, Präsident der Orthopäden Nordwestschweiz sowie der Belegärzte beider Basel:

«In gewissen Bereichen ist sicher eine Überkapazität vorhanden. Orthopäden gibt es am Platz Basel mehr als genug. Dass die Kantone hier einschreiten wollen, überrascht nicht.»

Mit welchem Tempo Basel-Stadt und Baselland aber gemeinsam vorgehen, erstaunte alle Akteure, mit denen die bz sprach. Bereits ab dem 1. April soll eine Verordnung in Kraft treten, dank der die Behörden direkt über die Zulassung von Ärzten im ambulanten Bereich entscheiden können. Diese neue «Zulassungssteuerung», über die auch die «Basler Zeitung» berichtete, wirkt vom ersten Tag an auf den Arbeitsmarkt.

Vorerst in 13 Fachgebieten gelten kantonal getrennte Obergrenzen, wie viele 100-Prozent-Stellen es geben darf. Für die Orthopäden liegt die neue Grenze bei 104, für Augenärzte bei 87 und für Urologen bei 27 Vollzeitäquivalenten (siehe Grafik unten).

Tempo soll Praxisanträge auf Vorrat verhindern

Obwohl der Startschuss kurz bevorsteht, vertrösten die beiden Basel für detaillierte Informationen auf später. Da aber für Ärzte mit Zulassung eine Besitzstandswahrung gilt, dürften die Obergrenzen auf ein Einfrieren des Status quo hinauslaufen – die Zulassungssteuerung ist also praktisch ein Zulassungsstopp.

Das gab es zwar in der Vergangenheit bereits, national zwischen 2003 und 2011 sowie in Basel-Stadt ab 2013, doch noch nie mit Obergrenzen. Nun verpflichtet Bundesbern mit einer Revision des Krankenversicherungsgesetzes die Kantone, Höchstzahlen festzulegen. Beide Basel mussten also aktiv werden, allerdings hätten sie Zeit bis Mitte 2023.

«Es ist mir schleierhaft, weshalb sie so vorpreschen», sagt Holenstein. Und Claudia von Wartburg, Geschäftsführerin des Verbands der Assistenz- und Oberärzte (VSAO) beider Basel, sagt, dass kaum Zeit war, alles in Ruhe zu analysieren. Selbst Sarah Wyss, Basler Gesundheitspolitikerin und SP-Nationalrätin, hält fest: «Es ist richtig, vorwärtszumachen. Doch Fristen für Stellungnahmen von Verbänden von nur einer Woche sind zu kurz.» Da es sich bloss um eine Verordnungsanpassung handelt, kommt das Geschäft auch nicht in die kantonalen Parlamente.

Hierzu hält Anne Tschudin, Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartementes, fest:

«Mit der frühzeitigen Steuerung möchten wir dem von uns beobachteten Trend entgegenhalten, dass Betriebsausübungsbewilligungen nun teilweise auf Vorrat beantragt werden.»

Eine Hauptkritik des VSAO und der Belegärzte ist, dass eine fundierte Erhebung des Bedarfs in den Fachbereichen noch ausstehe respektive nicht nachvollziehbar sei. Tschudin dazu: «Wir betrachten die Datenquellen für diese Zwischenetappe im Rahmen einer Übergangsregelung als ausreichend.» Damit ist klar: Die Höchstzahlen sollen regelmässig überprüft und angepasst werden.

Führt der Ärztestopp zu Nachwuchsproblemen?

Wyss sagt: «Es handelt sich um einen Paradigmenwechsel. Es wäre sicherlich vorteilhafter, wenn die Leistungserbringenden von Anfang an im Boot wären. Nachbessern ist unschön.» Holenstein würde die Überversorgung anders angehen: «Besser wäre, die Ausbildungsstellen zur Erlangung des FMH orthopädische Chirurgie zu reduzieren und die Qualitätskriterien hochzuschrauben. Ein Facharzttitel und eine dreijährige Oberarzttätigkeit in der Schweiz genügen nicht.»

Sarah Wyss, Basler Nationalrätin (SP) Bild: zVg

Kommt die Obergrenze, fürchtet er, dass bestehende Praxen zu Wucherpreisen die Hand wechseln. Von Wartburg denkt an angehende Mediziner: «Wir befürchten mittelfristig ein Nachwuchsproblem und eine Überalterung in den reglementierten Fachgebieten.»

Schliesslich werde niemand eine Ausbildung beginnen, wenn unklar ist, ob man sich später als Oberarzt selbstständig machen kann. In den Spitälern würden Oberarztstellen länger besetzt, was wiederum die Chancen für Assistenzärzte schmälere, aufzusteigen.

Wyss bringt das Dilemma auf den Punkt:

«Ich sehe die Problematik, aber es gibt keine Alternative. Denn dass wie bisher jeder eine Praxis eröffnen kann, der Lust hat, darf nicht mehr sein.»

